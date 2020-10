Cuộc sống đi giao hàng, bán cà phê của những ca sĩ hết thời

Nhiều thần tượng phải giao hàng, bán cà phê sau khi giải nghệ. Họ nhớ ánh đèn sân khấu nhưng không có khả năng trở lại khi bị khán giả lãng quên.

Thành viên của các nhóm nhạc Kpop tận hưởng những ngày vinh quang khi họ còn trẻ. Nhưng sau khi một nhóm nhạc tan rã, các ngôi sao - vẫn ở độ tuổi 20 hoặc 30 - phải đối mặt với cuộc sống nhiều gian nan, khó khăn. Nhiều nghệ sĩ thậm chí phải bán cà phê, giao pizza để kiếm sống qua ngày.

Con đường mới sau khi chia tay đồng đội

Theo Ủy ban Thương mại Bình đẳng Hàn Quốc, 7 năm là thời hạn tối đa trong bản hợp đồng độc quyền giữa công ty quản lý và ca sĩ. Sau đó, họ phải gia hạn hợp đồng để duy trì mối quan hệ kinh doanh. Nhưng số đông ca sĩ chọn việc rời công ty quản lý thay vì gia hạn hợp đồng.

Có nhiều lý do khác nhau đằng sau sự chia tay này, chẳng hạn nhóm nhạc không đủ lợi nhuận để tiếp tục duy trì hoặc một số thành viên muốn theo đuổi sự nghiệp cá nhân. Ngay cả những nhóm nhạc nổi tiếng như miss A, Sistar, Girl's Day hay 2NE1 cũng tan rã sau 7 năm hoạt động.

Sau khi nhóm tan rã, nhiều ngôi sao chẳng hạn Sunmi (Wonder Girls), HyunA (4Minute), CL (2NE1), Hyolyn (Sistar)… tiếp tục sự nghiệp solo. Nhiều trường hợp chuyển hướng diễn viên và gặt hái thành công như Suzy (miss A), Krystal (f(x)), Hyeri (Girl’s Day), Nana (After School)...

"Các ca sĩ có kỹ năng và suy nghĩ khác nhau về những gì họ muốn làm sau khi nhóm tan rã. Nhưng nói chung, sẽ an toàn hơn cho họ khi phát triển sự nghiệp ca hát hoặc diễn xuất vì họ hiểu rõ các ngành nghề này", nhà phê bình Jung Min Jae, người viết cho tạp chí âm nhạc IZM, nói với The Korea Times.

Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn thành công khi hoạt động solo hay diễn xuất. Thay vào đó, ngày càng có nhiều ngôi sao khi đã hết thời chuyển hướng sản xuất vlog.

Hai năm sau khi nhóm nhạc MBLAQ tan rã, thành viên Mir mở kênh Mir Bang để chia sẻ về cuộc sống cá nhân. Kênh của anh nhanh chóng nổi tiếng nhờ nội dung hài hước và hiện có 640.000 người theo dõi.

Way hiện kiếm sống bằng các video trên mạng xã hội.

Tương tự, Way - cựu thành viên nhóm Crayon Pop - hiện kiếm sống bằng những video đăng trên mạng xã hội. Qua đó, cô tiết lộ câu chuyện hậu trường của các nhóm nhạc nữ Kpop. Cựu thần tượng thu hút sự quan tâm khi đề cập đến nhiều chủ đề khác nhau, từ những khó khăn ngôi sao nữ phải chịu đựng đến các mẹo làm đẹp. Đến nay, đã có hơn 290.000 người đăng ký kênh của cô.

Phát triển vlog đang là công việc được nhiều thần tượng ưa chuộng cả khi hoạt động trong nhóm lẫn đã giải nghệ. Tuy nhiên, theo nhà phê bình văn hóa Kim Hern Sik chia sẻ trên The Korea Time, đây là công việc bấp bênh vì sự cạnh tranh ngày càng lớn trong khi ý tưởng dần cạn kiệt.

“Nếu không có sự quản lý của công ty, việc duy trì chất lượng nội dung có thể là một thách thức. Ngoài ra, họ có thể cạn kiệt ý tưởng hoặc kiệt sức", Kim Hern Sik nhận định.

Một số ca sĩ như Yubin (thành viên nhóm Wonder Girls) chuyển hướng kinh doanh. Ra mắt vào năm 2007, Wonder Girls là một trong nhóm nhạc nữ thành công nhất Hàn Quốc. 10 năm sau, nhóm quyết định đường ai nấy đi. Sau đó, Yubin thành lập công ty quản lý rrr (real Recognition) Entertainment. Nữ ca sĩ cho biết cô muốn thử sức với tư cách một CEO kiêm nghệ sĩ. Hyerim - một thành viên trong nhóm Wonder Girls - đã ký hợp đồng với rrr Entertainment.

Cuộc sống khốn khó khi từ bỏ ánh đèn sân khấu

Nhiều nhóm nhạc Hàn Quốc thậm chí có tuổi thọ ngắn ngủi hơn cột mốc 7 năm. Họ không thể kiếm được thu nhập đủ để duy trì hoạt động của nhóm nhạc. Không nổi tiếng, không được công chúng biết tới, không ít thần tượng phải từ bỏ đam mê với âm nhạc khi đứng trước áp lực mưu sinh cuộc sống.

Tasha ra mắt với vai trò trưởng nhóm trong nhóm nhạc SKarf sau hai năm đào tạo. Quá trình ra mắt suôn sẻ nhưng hoạt động của các cô gái sau đó không tạo được tiếng vang. Nhóm quyết định tan rã vào năm 2014.

Tasha hoạt động nhiều năm nhưng không được chú ý.

Tasha quyết định hoạt động solo nhưng cũng mờ nhạt, không được công chúng biết tới. Đến 2018, nữ thần tượng quyết định từ bỏ giấc mơ trở thành ngôi sao Kpop. Chia sẻ với AsiaOne, Tasha cho biết hiện cô là giám đốc bán hàng. Tuy nhiên, cựu thần tượng không hạnh phúc với công việc này.

"Sau khi rời Kpop vào đầu năm 2018, tôi quyết định không hoạt động trong ngành giải trí nữa. Tôi đã thất nghiệp vài tháng trước khi quyết định nhận công việc giám đốc bán hàng tại một công ty bán buôn của Hàn Quốc", nữ ca sĩ tâm sự.

"Thật kỳ lạ, tôi thấy mình đau khổ hơn những gì tôi tưởng tượng. Tôi đã đấu tranh rất nhiều với lòng tự trọng và bắt đầu nghi ngờ bản thân nhiều hơn. Tôi lạc lõng đồng thời cảm thấy mâu thuẫn vì đã bỏ lỡ ánh đèn sân khấu", cô nói.

Baby J tìm kiếm cơ hội ở các công ty giải trí nhưng bị từ chối.

Trên Newsen, cựu thành viên nhóm TINT - Choi Yun Jin - cho biết hiện tại cô kiếm sống bằng việc kinh doanh cửa hàng cà phê nhỏ.

"Những người khác đang theo đuổi giấc mơ của họ. Tôi cũng từng như thế và bây giờ tôi theo đuổi thực tế", nữ ca sĩ chia sẻ. Thực tế của cô là dậy sớm trước 7h sáng để chuẩn bị đồ uống cho khách hàng. Sau đó, cô mang trái cây từ kho ra cửa hàng để làm đồ uống.

Baby J (Jooyeon) xuất thân từ nhóm nhạc Jewelry thậm chí không có cửa hàng của riêng mình và phải kiếm sống qua ngày bằng việc làm thuê. "Tôi không kiếm được tiền, vì vậy phải làm công việc bán thời gian. Tôi thậm chí làm việc tại cửa hàng pizza và bán quần áo. Tôi đã khóc rất nhiều và đang dần trở nên tự ti hơn", cựu thần tượng tiết lộ.

“Tôi không có công ty quản lý và ngay cả khi tôi đích thân liên hệ, họ cũng từ chối giúp đỡ tôi với lý do đó không phải việc của họ. Tôi chỉ có thể tự mình làm mọi việc", cô tâm sự thêm.

Nữ ca sĩ từng tìm đến chương trình Show Me the Money 5 với hy vọng được công chúng nhớ tới, được trở lại thị trường âm nhạc. Tuy nhiên, may mắn không mỉm cười, nữ ca sĩ sớm bị loại khỏi chương trình khi ước mơ còn dang dở.