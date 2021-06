Cuộc sống của vợ chồng 'ông vua Bollywood'

Vợ chồng Shah Rukh Khan và Gauri sở hữu hai biệt thự đắt đỏ tại Ấn Độ. Căn nhà của ngôi sao Bollywood là điểm tham quan được yêu thích của người dân trong nước.

Theo Vogue Ấn Độ, hai ngôi sao Bollywood Shah Rukh Khan và vợ Gauri mất 10 năm để biến khu đất rộng lớn ở Mumbai thành ngôi nhà mơ ước. Giờ đây, bất động sản mang tên Mannat là điểm thu hút khách du lịch toàn Ấn Độ và là điểm lui tới của những chuyên gia bất động sản, giới nhà giàu.

Nội thất căn nhà sang trọng, sử dụng toàn bộ gỗ tối màu, đồ trang trí bằng pha lê đắt đỏ, thể hiện sự siêu giàu. Biệt thự của hai ngôi sao Bollywood được định giá đến 27 triệu USD .

Theo Hindustan Times, không quá ngạc nhiên khi Shah Rukh Khan và vợ có khối tài sản lớn. Tại Ấn Độ, nam diễn viên được mệnh danh là “ông vua Bollywood”, từng xuất hiện trong hơn 80 bộ phim lớn nhỏ.

Shah Rukh Khan và vợ là hai ngôi sao nổi tiếng ở Ấn Độ.

Biệt thự đắt đỏ của vua Bollywood

Theo Vogue Ấn Độ, căn nhà ở Mumbai được Khan chú ý lần đầu vào năm 1997, khi anh đang quay bộ phim Yes Boss. Bất động sản nằm trong khu phố Bandstand của Mumbai và là một trong những dinh thự đắt nhất trong khu vực.

Năm 2001, nam diễn viên quyết định mua căn nhà. Ban đầu, nó có tên là Villa Vienna. Theo Housing, ngôi nhà có vẻ ngoài sang trọng, gồm sáu tầng, nằm phía trước biệt thự màu trắng xây từ những năm 1920.

Không chỉ có vẻ ngoài khang trang, ngôi nhà gỗ có phòng tập thể dục, thư viện, võ đài quyền anh, sân tennis và khán phòng. Trước khi Khan và vợ Gauri chuyển đến, căn nhà không được đầy đủ như hiện tại. Vợ chồng Gauri nhờ sự giúp sức của kiến ​​trúc sư Kaif Faquih, mất gần hai thập kỷ để liên tục hoàn thiện căn nhà sao cho phù hợp với nhu cầu của cả hai vợ chồng.

“Mọi ngóc ngách trong nhà đều được chăm chút cẩn thận”, Gauri nói với Vogue Ấn Độ.

Căn nhà của "vua Bollywood" là niềm ao ước của người dân Ấn Độ.

Hiện tại, căn biệt thự trở thành điểm du lịch nổi tiếng của dân Ấn Độ mỗi khi đến Mumbai. Người hâm mộ thường tập trung trước biệt thự, vừa để ngắm căn nhà đắt đỏ, vừa hy vọng được gặp được vợ chồng tài tử nổi tiếng.

Theo lời Gauri, Khan đã thực hiện nguyện vọng của cô, xây sân thượng thoáng đãng. Nhà sản xuất nổi tiếng khẳng định đây là nơi khiến cuộc sống của cô thoải mái. “Chúng tôi có khoảnh khắc riêng tư ở đây. Vợ chồng tôi cũng có thể đứng trên sân thượng để vẫy chào người hâm mộ”, Gauri nói với Vogue.

Gia đình của Khan cũng thường xuyên gây chú ý khi trang trí sân thượng khang trang theo phong cách lễ hội, đèn lồng cỡ lớn cho những dịp đặc biệt. Trong thời gian giãn cách xã hội ở Ấn Độ, Khan cải tạo sân thượng thành nơi có mái che, trang trí theo phong cách quý tộc.

Theo chia sẻ của Gauri với Vogue Ấn Độ, dù bên ngoài căn Mannat mang lại cảm giác dễ chịu, tối giản, nội thất lại được trang trí để tạo cảm giác ấm áp và sang trọng.

Theo SCMP, những vật dụng như sàn gỗ tối màu, thảm lông và đèn chùm pha lê đắt tiền làm căn nhà của Khan thêm đắt giá. Gauri cho biết vợ chồng cô mất nhiều năm để sưu tập đồ quý hiếm, phù hợp với căn nhà. Trong đó, thứ yêu thích nhất của họ là bức tượng Ganpati bằng ngọc bích, tác phẩm điêu khắc Radha-Krishna bằng đá cẩm thạch có kích thước như người thật, được đặt ở vị trí quan trọng trong nhà.

Biệt thự của vợ chồng tài tử Bollywood còn được trang trí bằng kính lớn, pha trộn giữa sự cổ điển và hiện đại. Ngoài ra, căn nhà còn có bộ sưu tập nghệ thuật hiện đại, bao gồm tác phẩm điêu khắc của Ravinder Reddy.

Theo Housing, Khan có đam mê lớn với việc sưu tập. Cùng với sự nghiệp điện ảnh đồ sộ, biệt thự của nam diễn viên có không gian lớn để trưng bày các giải thưởng, chứng chỉ, đồ cổ quý hiếm. Trong những lần hiếm hoi chia sẻ về nội thất căn nhà, người hâm mộ được dịp nhìn thấy bên trong.

Vogue Ấn Độ đưa tin Khan dành phần lớn thời gian ở phòng làm việc và thường xuyên tổ chức các cuộc họp ở đây. Còn Gauri lại cho rằng mặt tiền của căn biệt thự pha trộn giữa nét cổ điển và hiện đại với chất liệu bằng da là điểm nhấn.

Trong chương trình My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman, tài tử Ấn Độ được nhìn thấy tự tay nấu ăn. Khu vực bếp của căn biệt thự rộng rãi, có bàn ăn màu trắng kết hợp với gỗ tối màu, phù hợp với khung cảnh của toàn bộ căn nhà.

Nơi lưu giữ kỷ niệm của ngôi sao Ấn Độ

Ngoài biệt thự đắt đỏ ở Mumbai, cặp vợ chồng nổi tiếng Bollywood còn sở hữu căn nhà sang trọng ở Delhi. Vogue Ấn Độ cho biết nam diễn viên chi số tiền lớn để cải tạo căn nhà thành nơi thân mật của gia đình. Đây là nơi hai người cùng lớn lên, gặp gỡ, yêu nhau và kết hôn.

Theo SCMP, vào cuối năm 2020, hàng triệu người đổ xô đến căn nhà xa hoa gần Panchsheel Park ở Nam Delhi, sau khi ngôi sao nổi tiếng hợp tác với Airbnb, tổ chức chương trình với phần thưởng cho người chiến thắng là ở lại căn nhà. Sau khi tổ chức cuộc thi, nội thất trong căn nhà của vợ chồng Khan lần đầu được tiết lộ, hoành tráng không kém biệt thự ở Mumbai.

Căn nhà ở Delhi chứa nhiều kỷ niệm với vợ chồng Shah Khan.

Trong bài đăng về cuộc thi, Shah Khan và Gauri nói rằng Delhi có vị trí đặc biệt trong tim họ. Thành phố sẽ luôn là quê hương của hai ngôi sao. Ngoài ra, Khan đã tiết lộ các thành viên trong gia đình thông qua bức ảnh treo trong nhà, sau nhiều năm họ cố gắng giữ các con khỏi sự chú ý của truyền thông.

Những người con của ông gồm Aryan, Suhana và AbRam - những gương mặt được mệnh danh là rich kid nổi tiếng của Ấn Độ. Gauri nói với Vogue Ấn Độ rằng những bức ảnh về gia đình rất quan trọng đối với cô. Đó là kỷ niệm về quãng thời gian đẹp đẽ nhất mà họ từng có.

Theo Vogue, căn nhà ở Delhi của vợ chồng ngôi sao Ấn Độ gồm hai tầng, có ban công, nhìn ra khung cảnh đầy cây xanh bên ngoài. Trái ngược với bất động sản toàn nội thất sang trọng ở Mumbai, nhà ở của hai siêu sao tại Delhi chú trọng vào sự tươi mát, thoải mái.

Tuy nhiên, điểm chung giữa căn nhà và Mannat ở Mumbai là chứa đầy những kỷ niệm, kỷ vật dụng thu thập được trong nhiều năm. Trong nhà, tấm thảm được mua từ New York được xem là tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu nhất.

Bàn về tác phẩm nghệ thuật, Gauri cho rằng không có giới hạn để nói về những thứ cô sưu tập được. “Cách bạn quản lý ngôi nhà làm hình thành tác phẩm nghệ thuật. Không phải ai cũng đủ điều kiện, hoặc quá cần thiết để thuê kiến trúc sư. Quan trọng là bạn thấy nó đẹp và phù hợp với ngôi nhà là được”, ngôi sao Ấn Độ nói thêm.

Theo lời Gauri, tuy hai căn nhà ở Mannat và Delhi của cô được nhiều người để ý, nhưng về cơ bản, nó vẫn là không gian riêng tư, nơi lưu giữ những kỷ niệm, kỷ vật đáng giá của gia đình.