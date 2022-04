Cuộc sống của Tom Parker trước khi mất ở tuổi 34

Một tuần trước khi qua đời, Tom Parker chia sẻ anh đang viết hồi ký ghi lại cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư não, tìm kiếm hy vọng dù đối mặt tình thế hiểm nghèo.

Theo People, ca sĩ Tom Parker qua đời sau gần hai năm chiến đấu với bệnh ung thư não giai đoạn cuối. Thông tin được thông báo trên trang cá nhân của vợ anh - nữ diễn viên Kelsey Hardwick.

“Tôi xác nhận Tom đã ra đi thanh thản trong vòng tay của gia đình. Trái tim tôi tan nát vì Tom là người quan trọng nhất của tôi. Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống của người ở lại sẽ thế nào nếu thiếu vắng anh ấy”, Hardwick viết.

Trước khi qua đời, thành viên nhóm The Wanted dũng cảm đối mặt bệnh tật. Anh tích cực gây quỹ, hỗ trợ các tổ chức vì bệnh nhân ung thư.

Bi kịch ập đến lúc vợ mang thai

Trong cuộc phỏng vấn của tạp chí OK vào tháng 10/2020, Tom Parker thông báo anh mắc bệnh ung thư não giai đoạn cuối. Nam ca sĩ nói bác sĩ từ chối phẫu thuật vì khối u đã lớn.

“Tôi bị sốc khi biết tình trạng bệnh của mình. Giờ đây tôi chỉ được chữa trị bằng phương pháp hóa trị và xạ trị”, nam ca sĩ nói.

Tom Parker phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo sau khi đến bệnh viện vì cơn động kinh. Ban đầu, gia đình nghĩ anh bị nhiễm trùng bình thường. Cả gia đình sau đó sốc khi nhận kết quả chụp MRI từ bác sĩ.

Thông tin Tom Parker mắc ung thư giai đoạn cuối khiến vợ chồng anh đau khổ vì họ mới kết hôn được hai năm. Thời điểm phát hiện bệnh, anh có con gái một tuổi và chuẩn bị đón thêm con trai.

Tom Parker có gia đình bên cạnh an ủi trong thời gian chiến đấu với ung thư não. Ảnh: @tomparkerofficial.

“Tôi đang bị tàn phá nhưng sẽ chiến đấu với bệnh tật bằng mọi cách. Đó là hành trình khó khăn nhưng tôi cố gắng vượt qua nhờ vào tình yêu và sự ủng hộ của các bạn.

Ngôi sao sinh năm 1988 cho biết anh gặp biến chứng suy giảm trí nhớ vì nhiều lần xạ trị và hóa trị. "Liệu pháp này rất đau đớn khiến trí nhớ tôi suy giảm trầm trọng. Tôi thường quên những chuyện mà vợ mình vừa nói trước đó không lâu. Tôi không biết bản thân mình đang bị gì nữa", anh nói trong video trò chuyện cùng người hâm mộ.

Cuối năm 2021, nam ca sĩ phát hành phim tài liệu Inside My Head. Sau một năm điều trị ung thư, bệnh tình anh trở nặng. Nam ca sĩ suy sụp vì sức khỏe ngày càng yếu.

Trước khi diễn ra show diễn ở Royal Albert Hall, anh mất trí nhớ tạm thời và nằm trên giường bệnh ba tháng vì bệnh trở nặng. "Rất khó để nghĩ về tương lai. Tôi không muốn biết điều gì phía trước", anh nói trong phim tài liệu.

Thành viên The Wanted không giữ được bình tĩnh, khóc khi nói về bệnh tình: "Bạn sẽ không cảm nhận được cái chết cho đến lúc bạn đối mặt với nó. Tôi sắp chết sao?".

Tom Parker không kiềm chế được cảm xúc trong phim tài liệu Inside My Head. Ảnh: Channel 4.

Phim tài liệu ghi lại cảnh đoàn tụ của nhóm The Wanted. Show diễn đánh dấu sự trở lại sân khấu của Tom Parker nhằm mục đích gây quỹ cho tổ chức nghiên cứu ung thư.

Nửa năm sau show diễn, Tom Parker không chống chọi được bạo bệnh và qua đời ở tuổi 34. Một tuần trước khi qua đời, nam ca sĩ chia sẻ anh đang viết cuốn sách mang tên Hy vọng.

Tự truyện nói về sự sống, hy vọng vào tương lai của con người dù đối mặt tình thế hiểm nghèo. Cuối cùng, ước mơ viết cuốn hồi ký chia sẻ căn bệnh, truyền cảm hứng của anh đành khép lại.

"Cuộc sống sau cái chết sẽ thế nào?"

Trong cuốn tự truyện từ năm 2010 mang tên The Wanted: Our Story, Our Way, Tom Parker từng chiêm nghiệm về hành trình của con người sau cái chết. Nam ca sĩ nói anh muốn biết liệu có cuộc sống ở bên kia thế giới hay không nếu bản thân có cơ hội nhận được câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào.

Trong tự truyện, nam ca sĩ nói các thành viên nhóm The Wanted truyền cảm hứng cho anh rất nhiều. Ban đầu, Tom Parker đơn giản chỉ thích chơi guitar. Những người bạn đã giúp anh theo đuổi sự nghiệp âm nhạc.

"Tôi chơi guitar từ năm 16 tuổi. Tôi bắt đầu với cây guitar trị giá 200 USD . Buổi diễn đầu tiên của tôi là ở quán rượu ở Bolton, Anh. Tôi nhớ rõ mình hát ca khúc Numb của Linkin Park và Wonderwall của Jay-Z", anh viết trong tự truyện.

Tom Parker nói đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất của anh từ trước đến nay. Những năm sau này anh vẫn không quên được cảm giác đó mỗi khi bước lên sân khấu.

Tom Parker (giữa) tái hợp cùng các thành viên nhóm The Wanted trên sân khấu. Ảnh: Mirror.

Trước khi gia nhập nhóm The Wanted và thành danh năm 2009, Tom Parker đăng ký dự thi chương trình X-Factor nhưng may mắn không mỉm cười. Anh sau đó tạo dựng sự nghiệp nhờ vào việc hợp tác cùng những người bạn.

Trong cuộc phỏng vấn của Daily Mail, một thành viên của nhóm nói Tom là ca sĩ tâm huyết và thích lưu diễn: "Anh ấy là ngôi sao nhạc rock nhiệt huyết và thích biểu diễn trên sân khấu. Anh hoàn toàn diễn sung dù có mệt đến mấy".

Biên đạo múa Arlene Phillips, người từng nhiều lần làm việc với Tom Parker - nói nam ca sĩ là người tuyệt vời. Anh tỏ ra hợp tác, cố gắng tập luyện để làm tốt vai trò trong Grease, dù trước đó anh không biết nhảy.

"Cậu ấy là người ngọt ngào và tốt bụng. Tom còn là người làm việc chăm chỉ và có thái độ hợp tác. Thật đau lòng khi cậu ấy không còn cơ hội đứng trên sân khấu", Arlene Phillips chia sẻ sau khi Tom Parker qua đời.