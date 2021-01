Cuộc sống của thợ săn và những chú chó kéo xe ở Bắc Cực

Cuốn sách mới Arctic Heroes: A Tribute to the Sled Dogs of Greenland của nhiếp ảnh gia người Iceland Ragnar Axelsson không chỉ mang tới nhiều câu chuyện riêng tư của những người thợ săn ở Bắc Cực, mà còn là những góc nhìn về vai trò không thể thiếu của các chú chó kéo xe trong cuộc sống của thợ săn. Ảnh: Ragnar Axelsson.