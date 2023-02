Cuộc sống của tài tử Nhật Bản bị liệt nửa người

Năm 2020, Kiyohara Sho gặp biến cố sức khỏe ở giai đoạn sự nghiệp đang phát triển. Di chứng xuất huyết não khiến anh mất khả năng đi lại và phải rút khỏi showbiz.

Nam diễn viên Kiyohara Sho. Ảnh: NHK Japan.

Ngày 4/2, Yahoo Japan đưa tin về tình trạng hiện tại của nam diễn viên Kiyohara Sho sau khi bị xuất huyết não.

Tài tử sinh năm 1993 cho biết đang tập phục hồi chức năng dưới sự hỗ trợ của bác sĩ và người nhà. Gần đây, cơ bắp của anh đã có cảm giác trở lại, cơ thể có thể cử động đôi chút. Kiyohara Sho chia sẻ đây là tín hiệu tích cực trong giai đoạn chạy chữa di chứng bị liệt nửa người của anh.

"Như một ánh sáng ở cuối đường hầm tăm tối. Dù le lói, tôi vẫn tin tưởng vào sự phục hồi của bản thân", Kiyohara Sho viết trên trang cá nhân.

Kiyohara Sho vẫn chưa thể đi lại sau gần 3 năm điều trị phục hồi chức năng. Ảnh: Yahoo Japan.

Kiyohara Sho đã rút khỏi ngành giải trí Nhật Bản 2 năm 8 tháng vì bệnh tật. Tháng 6/2020, anh bị xuất huyết não. Sau khi trải qua ca phẫu thuật mở hộp sọ cấp độ 3, nam diễn viên mất khả năng ngôn ngữ và vận động.

Trải qua 6 tháng tịnh dưỡng và điều trị, Kiyohara Sho khôi phục khả năng giao tiếp vào tháng 2/2021. Tuy nhiên, chức năng vận động của anh chưa được cải thiện. Các di chứng sức khỏe khiến anh phải rút khỏi showbiz.

Kiyohara Sho sinh năm 1993, từng là nam diễn viên trẻ triển vọng của showbiz Nhật Bản trước khi sự nghiệp bị gián đoạn. Anh từng ghi dấu ấn với các phim như Mãi mãi yêu anh, Tokyo Love Story, Văn phòng tử thần, Prince of Legend, Alive: Dr. Kokoro, The Medical Oncologist, In Hand, Doctor-X (S6).