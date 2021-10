Cuộc sống của sao nữ Hàn sau 4 năm biến cố chồng bị sát hại

Song Sun Mi làm mẹ đơn thân sau khi đạo diễn Go Woo Seok qua đời. Nữ diễn viên lo lắng con gái sau này có thể đọc được các bài báo không chính xác về cha.

Ngày 10/10, Soompi đưa tin nữ diễn viên Song Sun Mi xuất hiện trong Dr. Oh’s Golden Clinic - chương trình tư vấn, tháo gỡ nút thắt tâm lý. Cô chia sẻ những khó khăn phải đối mặt khi trở thành góa phụ, mẹ đơn thân sau cái chết đột ngột của chồng vào năm 2017.

Vượt qua nỗi đau mất chồng

Trò chuyện với Tiến sĩ tâm lý Oh Eun Young, Song Sun Mi khóc khi nhắc về người chồng quá cố. Nữ diễn viên chia sẻ chịu đựng nỗi đau mất chồng quá bất ngờ, vì vậy thường không kiềm chế được cảm xúc lúc nhắc về chuyện cũ.

Năm 2017, chồng Song Sun Mi là doanh nhân, đạo diễn nghệ thuật Go Woo Seok bị đâm trọng thương trên đường phố Seoul (Hàn Quốc). Nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu do mất máu nghiêm trọng.

Song Sun Mi trở lại ngành giải trí từ đầu năm ngoái. Ảnh: Koreanboo.

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện ông Kwah - anh họ của Go Woo Seok - đã thuê sát thủ sát hại em trai. Nguyên nhân xuất phát từ tranh chấp quyền thừa kế tài sản của ông ngoại. Theo Naver, ông Kwak bị kết án tù chung thân, còn kẻ giết người họ Cho lĩnh án 22 năm tù giam.

Cái chết đột ngột của chồng khiến Song Sun Mi suy sụp, dừng toàn bộ hoạt động nghệ thuật. Đến năm 2020, cô mới dần trở lại showbiz khi phần nào xoa dịu được mất mát. Nữ diễn viên nhận đóng vai mẹ của nhân vật chính trong 3 dự án là Private Lives, Start Up, Live On, và để lại ấn tượng lớn với diễn xuất tinh tế. Tháng 8 vừa qua, cô nhận lời tham gia dự án Crime Puzzle, hợp tác cùng Yoon Kye Sang, Go Ah Sung.

"Tôi đang cố vượt qua biến cố, ổn định cuộc sống thiếu vắng người đàn ông trụ cột. Tôi và anh ấy đã bên nhau 15 năm. Tôi biết chồng mình muốn gì ở mẹ con tôi. Anh ấy không muốn nhìn thấy cảnh vợ con chìm đắm trong buồn đau", sao nữ chia sẻ trên show Dr. Oh’s Golden Clinic.

Nhắc về chồng, Song Sun Mi cho biết đạo diễn Go là "người có trái tim tuyệt đẹp, yêu thương vợ con và luôn muốn họ cuộc sống hạnh phúc tựa nữ hoàng, công chúa". Theo Insight, Song Sun Mi và Go Woo Seok kết hôn năm 2006. 9 năm sau ngày cưới, họ đón con gái đầu lòng chào đời. Trước sự việc đau lòng, cặp sao là gia đình đáng ngưỡng mộ ở showbiz Hàn.

Vất vả nuôi con

Trên show Dr. Oh’s Golden Clinic, nữ diễn viên Hoa hậu Hàn Quốc chia sẻ mối bận tâm lớn nhất hiện tại của cô là con gái Arri. Theo Song Sun Mi, cô lo lắng con gái gặp vấn đề tâm lý do thiếu vắng tình thương của cha. Những năm qua, hai mẹ con là chỗ dựa tinh thần cho nhau.

Sao nữ cho biết gần đây cảm nhận được bé Arri đã biết việc cha qua đời, nhưng giấu trong lòng và không muốn chia sẻ với mẹ.

Song Sun Mi lo lắng con gái bị tổn thương khi biết sự việc đau lòng đã xảy ra với đạo diễn Go Woo Seok. Ảnh: Edaily.

"Con bé đã hỏi tôi rằng liệu có nên viết một bức thư cho cha và đặt nó ở sân chơi để gió giao đến thiên đường hay không. Sau đó, con bé òa khóc và nói: 'Mẹ ơi, con rất nhớ cha'. Lúc ấy, tôi bối rối, không biết phải làm gì", Song Sun Mi bày tỏ sự bất lực.

Cô cho biết khi Arri còn nhỏ luôn lấy lý do "cha đi du hành vũ trụ" để giải đáp thắc mắc của con gái là tại sao cha luôn vắng mặt, không xuất hiện bên hai mẹ con như gia đình các bạn khác. Nhưng hiện tại, bé đã lớn và nhận thức được mọi chuyện, vì vậy, Song Sun Mi không thể nói dối con gái.

Ngoài ra, Song Sun Mi cho biết bé Arri đã đến tuổi học tiểu học. Vì vậy, sao nữ cũng lo sợ con gái sẽ lắng nghe hoặc đọc được những bài báo có nội dung không chính xác về cha của mình.

"Tôi là nghệ sĩ nổi tiếng, mọi người đều biết những gì đã xảy ra với gia đình tôi. Và chi tiết về việc tôi mất chồng như thế nào ngập tràn trên Internet. Tôi muốn giúp con bé không bị sốc vì vậy đã giải thích cha là người tốt, không muốn đánh nhau, nhưng người xấu đã tấn công và cha đã lên thiên đường. Tôi không biết liệu như vậy có tốt cho con gái không", cô nói.

Qua quan sát tranh vẽ, tiến sĩ Oh Eun Young cho biết bé Arri phát triển bình thường, dành tình yêu đặc biệt cho cha. Tuy nhiên, cô hy vọng Song Sun Mi dũng cảm nói sự thật với con gái để trút bỏ gánh nặng của bản thân, cũng như giúp Arri học được cách tiếp nhận, trưởng thành trong hoàn cảnh không có cha đồng hành.