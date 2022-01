Cuộc sống của sao nữ được o bế ở TVB

Lâm Hạ Vy hài lòng với cuộc sống trong căn hộ triệu USD. Cô sẽ trở lại đóng phim nếu tìm được kịch bản ưng ý.

Cuộc sống của Lâm Hạ Vy thay đổi đáng kể sau khi thắng giải Nữ chính xuất sắc của TVB năm 2021. Thời điểm được vinh danh, cô vấp tranh cãi trái chiều, nhiều người cho rằng cô không xứng đáng. Hạ Vy đã nỗ lực để chứng minh mình vừa vặn với danh hiệu.

Theo SCMP, diễn viên Battle of the Seven Sisters (Thất công chúa) không còn lo gánh nặng cơm áo gạo tiền. Cô dư dả tiền bạc, sống trong căn hộ thuộc top đắt đỏ hàng đầu Hong Kong. Hạ Vy hiện không cần phải vất vả đóng phim cũng có thể sống no đủ.

Cơ ngơi 250 triệu USD của Lâm Hạ Vy

Thời gian qua, Lâm Hạ Vy chủ yếu nghỉ ngơi ở dinh thự sang trọng thuộc khu Victoria Peak nổi tiếng của xứ Cảng thơm. Căn hộ được định giá 2 tỷ HKD ( 250 triệu USD ) có tầm nhìn thoáng đãng ra cảng Victoria.

Được biết cơ ngơi của cô tích hợp nhiều tiện nghi đúng chuẩn giới thượng lưu. Trong thời gian giãn cách xã hội, cô khoe ảnh không gian giải trí, phòng thu, phòng tập vũ đạo và khoảng đất rộng để xây bể bơi trong nhà.

Đây chỉ là một trong những bất động sản thuộc sở hữu của Hạ Vy. Tương tự đồng nghiệp, sắm nhà cửa với Hạ Vy ngoài là sở thích còn để kinh doanh sinh lời.

Tầm nhìn triệu đô USD của Lâm Hạ Vy ở khu Victoria Peak, Hong Kong. Ảnh: @rosinalam.

Ngoài nhà đẹp, Hạ Vy còn gây trầm trồ với du thuyền riêng. Cô dạo này chăm chỉ đi du lịch và khoe khoang cuộc sống giàu sang của mình.

Theo HK01, diễn viên sinh năm 1987 sở hữu bộ sưu tập túi xách hàng hiệu, xe hơi thể thao và có cả dãy kệ trưng bày mô hình nhân vật của Marvel, DC Comics... Bộ sưu tập được ước tính trị giá 150.000 HKD ( 20.000 USD ) với đa số là mô hình trong loạt phim Star Wars.

Trả lời truyền thông, Hạ Vy nói hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cô từng chia sẻ ý định sinh con nhưng bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Nữ diễn viên không loại trừ khả năng trữ đông trứng để chủ động thời gian thụ thai.

Hạ Vy kết hôn với nhà tài phiệt Jason Mok từ năm 2015. Người chồng giàu có được cho là sẽ thưởng hàng triệu USD nếu vợ mang thai. Jason Mok hơn Hạ Vy 15 tuổi nên anh muốn gia đình sớm có tin vui.

Nữ diễn viên vượt mặt Chung Gia Hân

Lâm Hạ Vy sinh ra ở Phúc Kiến, Trung Quốc nhưng chuyển đến Hong Kong sống từ năm 4 tuổi. Khi tròn 16 tuổi, cô tham gia cuộc thi Ngôi sao ngày mai và giành giải quán quân, bước đầu gia nhập các hoạt động showbiz.

Không lâu sau đó, Hạ Vy đến Bắc Kinh dự thi vào Học viện Hý kịch Trung ương. Vượt qua gần 8.000 người, cô và Trần Hiểu, Trương Giai Ninh, Trương Trác Văn, Lâm Bằng được chọn vào chung một lớp. Hạ Vy đã nhiều lần giành được học bổng trong những năm học tại đây.

Năm 2011, ở tuổi 24, Hạ Vy gia nhập TVB với vai Tôn Ninh An trong phim Lời hứa vội vàng. Tuy nhiên, khán giả chỉ nhớ đến cô bởi danh xưng "em họ Lâm Phong". Nhiều người cho rằng Hạ Vy dựa vào mối quan hệ này để thăng tiến, trong khi bản thân thiếu năng lực.

Cô đã trải qua thời gian dài chật vật với những vai khoe thân, không phô diễn được khả năng biến hóa. Kể cả các giải thưởng cô giành được cũng bị chê khiên cưỡng.

Lâm Hạ Vy tại lễ trao giải TVB năm 2021. Ảnh: @rosinalam.

Từ năm 2016, cô vươn lên hàng được săn đón. Màn thể hiện trong Thừa thắng truy kích, Nghịch duyên, Mười hai truyền thuyết... được đánh giá là tiến bộ trong diễn xuất của Hạ Vy, giúp vị trí của cô được nâng lên một bậc.

2021 là năm bước ngoặt của Hạ Vy với sự thành công của hai phim Nghịch thiên kỳ án và Thất công chúa, giúp cô vượt qua Chung Gia Hân giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc ở lễ trao giải TVB.

Tuy nhiên, chiến thắng của Hạ Vy bị cho là chưa thuyết phục khi đặt lên bàn cân với Chung Gia Hân. Dự án cô đóng chính không đạt chỉ số thảo luận truyền thông cao như tác phẩm Lương y dưới bầu trời sao của đàn chị.

Theo SCMP, Hạ Vy hiện đã rời TVB và đầu quân cho Thiệu thị huynh đệ. Cô nói sẽ sớm trở lại diễn xuất nếu tìm được kịch bản phù hợp.