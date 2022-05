Cuộc sống của Park Han Byul sau biến cố chồng ngồi tù

Nữ diễn viên ở ẩn sau khi chồng doanh nhân vướng vòng tù tội. Cô đưa con trai đến đảo Jeju sinh sống và kinh doanh.

Ngày 16/5, Insight đưa tin Park Han Byul đăng ảnh, cập nhật tình hình hiện tại của bản thân sau thời gian dài im hơi lặng tiếng vì scandal chồng doanh nhân đi tù. Hai năm qua, ngôi sao Wishing Stairs không tham gia hoạt động giải trí, ngừng tương tác với khán giả trên mạng xã hội.

Theo trang tin, Park Han Byul bán toàn bộ nhà cửa, đất đai ở Seoul vào năm 2020. Sau đó, cô đưa con trai ra đảo Jeju (Hàn Quốc) sống. Park Han Byul vừa chăm con, vừa kinh doanh quán cafe nhỏ. Nate cho biết nữ diễn viên có cuộc sống ẩn dật, kín đáo. Park Han Byul luôn đội mũ, đeo khẩu trang che kín mặt khi đi ra đường. Cô còn dùng tên giả để đăng ký nhiều tiện ích công cộng, giải trí.

Park Han Byul chịu nhiều cay đắng vì bê bối của chồng. Ảnh: Nate.

Năm ngoái, Park Han Byul tái ký hợp đồng với YG Entertainment. Tuy nhiên, cô không bất kỳ hoạt động nào trong showbiz. Insight cho biết nữ nghệ sĩ chưa đủ tự tin trở lại ngành giải trí vì lo sợ phản ứng tiêu cực của công chúng.

Park Han Byul sinh năm 1984, là một trong những mỹ nhân hàng đầu của showbiz Hàn. Cô nổi tiếng ngay từ thời học phổ thông với biệt danh "ulzzang huyền thoại" (hot girl nổi tiếng). Park Han Byul gia nhập showbiz với vai trò diễn viên, từng góp mặt trong My Fair Lady, The Girl Who Sees Smells, Oh! My Lady...

Park Han Byul kết hôn với doanh nhân Yoo In Suk (David Yoo) vào năm 2017. Cô sinh con đầu lòng năm 2018. Năm 2019, chồng cô dính líu đến scandal Burning Sun. Yoo In Suk bị kết án một năm 8 tháng tù giam, ba năm quản chế với tội danh môi giới mại dâm, hối lộ quan chức.