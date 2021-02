Cuộc sống của nữ chính phim 'Nymphomaniac'

Trong nhiều năm, nữ diễn viên xuất hiện trong nhiều phim như High-Rise, Tale of Tales, gần đây có Vox Lux đóng cùng "thiên nga đen" Natalie Portman. Sắp tới, cô chuẩn bị đóng trong ba dự án The Serpent, Halo of Stars và Louis Wain. Tuy đóng nhiều phim, sự nghiệp của nữ diễn viên không tạo tiếng vang ở thị trường quốc tế.