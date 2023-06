Cuộc sống của người đẹp Nhật Bản giải nghệ năm 29 tuổi

Horikita Maki tuyên bố dừng hoạt động nghệ thuật vào năm 2017, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Yahoo Japan đưa tin nữ diễn viên Horikita Maki và chồng con đã chuyển đến sống tại vùng nông thôn nằm ở ngoại ô Tokyo (Nhật Bản) nhiều năm qua.

Chị gái của người đẹp xứ Phù Tang cho biết Horikita Maki không có ý định trở lại showbiz. Cô muốn dành toàn bộ tâm sức chăm sóc gia đình, trở thành hậu phương vững chắc cho ông xã Yamamoto Koji phát triển sự nghiệp nghệ thuật. Trên mạng xã hội, khán giả tỏ ra tiếc nuối khi diễn viên tài năng như Horikita Maki sớm dừng đóng phim.

Gần đây, truyền thông chụp được ảnh Horikita Maki và chồng đưa các con đi chơi. Cô ăn mặc giản dị. Nguồn tin trong giới cho biết gia đình Horikita Maki rất hạnh phúc.

Hình ảnh hiện tại của Horikita Maki. Ảnh: Yahoo Japan.

Horikita Maki thông báo rời bỏ giới giải trí năm 2017. Đây là quyết định được cô cân nhắc và đưa ra sau khi bàn bạc kỹ với chồng. Sau khi làm mẹ, sao nữ mong muốn được sống hạnh phúc bên gia đình, bảo vệ và giữ gìn tổ ấm của mình.

Horikita Maki sinh năm 1988, là ngôi sao hàng đầu Nhật Bản. Cô từng 2 lần đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Drama Academy Awards. Người đẹp nổi tiếng với các phim Hanazakarino Kimitachihe (Hoa dạng thiếu niên thiếu nữ bản Nhật), Chiến dịch lăng xê Nobuta, Thiên đường Ikemen, Always: Sunset on Third Street...

Ngoài khả năng diễn xuất, Horikita Maki còn là nghệ sĩ có nhan sắc được yêu thích ở Nhật Bản. Cô nhiều lần nằm trong danh sách "Mỹ nhân được ngưỡng mộ nhất".

Horikita Maki rời showbiz vì chồng con. Ảnh: NHK.

Horikita Maki kết hôn với diễn viên kiêm MC Yamamoto Koji năm 2015. Cuộc hôn nhân của họ gây chú ý vì Horikita Maki đã quyết định về chung nhà với Yamamoto Koji khi chưa hẹn hò ngày nào.

Nam MC theo đuổi người đẹp hàng đầu Nhật Bản từ năm 2009 nhưng liên tục bị cô từ chối. Sự kiên trì của Yamamoto Koji trong 6 năm khiến Horikita Maki cảm động, và chấp nhận lời cầu hôn đường đột của anh. Họ có 2 con, chào đời lần lượt vào năm 2016 và 2019.