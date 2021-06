Cuộc sống của Nancy và Momoland

Việc tạm ngừng ca hát trong thời gian dịch bệnh giúp thành viên Momoland có cơ hội khám phá bản thân và nhìn lại chính mình.

Theo SMCP, giống đa số nghệ sĩ khác, Momoland - nhóm nhạc có thành công vang dội trong năm 2018 với ca khúc Bboom Bboom - buộc phải tạm ngừng hoạt động khi đại dịch xảy ra. Tuy nhiên, cũng nhờ khoảng thời gian này, họ nhìn nhận lại chính mình.

Thời gian khám phá bản thân

"Trước đây chúng tôi rất bận rộn nên thực sự không biết phải làm gì nếu có thời gian rảnh", Nancy - thành viên Momoland nói với tạp chí Post.

Theo nữ thần tượng, nhờ đại dịch, thành viên nhóm có cơ hội khám phá sở thích của bản thân. Nancy dành phần lớn thời gian tìm hiểu về thời trang, còn Hye Bin thử khả năng diễn xuất bằng việc đóng kịch. Trong khi đó, Nayun đóng phim, Ahin tận dụng dịp này để dậy sớm và dạo phố.

"Tôi nghĩ dậy sớm và đi dạo là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong ngày. Tôi được ngắm nhìn những người xung quanh và xem cách họ làm việc", Ahin chia sẻ.

Nhờ đại dịch, Ahin, Nancy và thành viên Momoland có thời gian tìm hiểu bản thân. Ảnh: Allkpop.

Cũng nhờ đại dịch, hai thành viên khác của nhóm là Jane và JooE phát hiện bản thân có khả năng chơi bowling, đánh trống và làm nail. Dù không sống cùng nhau như nhiều nhóm nhạc Kpop khác, thành viên Momoland vẫn thường xuyên trò chuyện để động viên nhau vượt qua khủng hoảng. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, những cô gái của Momoland nói rằng họ thân thiết giống chị em trong nhà.

Nancy cho biết Momoland nhớ quãng thời gian được biểu diễn và gặp gỡ người hâm mộ. Với nữ ca sĩ, đó là kỷ niệm không thể quên. Cô và bất kỳ ai trong Momoland đều mong sớm được trở lại với sân khấu.

"Tôi thực sự muốn tổ chức một buổi biểu diễn khi dịch kết thúc,” JooE khẳng định. Ahin cho hay cô muốn giao lưu với người hâm mộ trên toàn thế giới. Nhờ có chị gái đang sống ở Hong Kong, nữ ca sĩ hy vọng sớm tổ chức buổi gặp gỡ khán giả tại xứ cảng thơm.

Nancy không quan tâm ảnh nhạy cảm bị lộ

Tính tới hiện tại, ca khúc mới nhất của Momoland là Wrap Me in Plastic phát hành vào tháng 2. Đây là sản phẩm được làm lại từ bài hát sản xuất trong năm 2017. Wrap Me in Plastic từng gây ảnh hưởng mạnh mẽ trên mạng xã hội vào thời điểm mới ra mắt.

Momoland khẳng định họ hy vọng sớm được ra mắt bài hát mới. JooE nói: "Tôi từng nghĩ âm nhạc chỉ để nghe, nhưng bây giờ tôi thực sự hiểu rằng đó là trải nghiệm, cả mặt tốt và xấu".

Momoland hy vọng được ra mắt bài hát mới. Ảnh: SCMP.

Nói đến những điểm tiêu cực, SCMP cho rằng để tồn tại trong thời đại kỹ thuật số, những ngôi sao Kpop phải đối mặt với nhiều luồng ý kiến từ khán giả. Điển hình đầu năm 2021, loạt ảnh nhạy cảm của Nancy bị chia sẻ tràn lan trên diễn đàn. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến tâm trạng nữ ca sĩ bởi cô không để tâm tới những gì xảy ra ở thế giới ảo.

"Tôi mặc kệ bởi tôi biết có nhiều người yêu thương tôi. Tôi biết tôi là ai, tôi cũng yêu thương chính mình. Thế giới cần nhiều tình yêu hơn là những điều vô nghĩa đó", Nancy bày tỏ.

Ngược lại với Nancy, JooE chủ động tiếp cận antifan. Nữ ca sĩ từng hỏi thẳng một người rằng tại sao lại ghét cô. Với JooE, sự phát triển của công nghệ cũng giúp cô và nghệ sĩ có cơ hội biến antifan thành fan thông qua những sản phẩm và cách cư xử, giao tiếp của họ.

"Chúng tôi nhận được nhiều sự chú ý từ mạng xã hội. Vì thế, Momoland muốn sử dụng nền tảng này để thể hiện bản thân và âm nhạc".