Cuộc sống của một phụ nữ bị đảo lộn vì phim 'Squid Game'

"The Squid Game" gây tranh cãi khi sử dụng số điện thoại có thật. SBS News cho biết ê-kíp sản xuất đã liên hệ với chủ nhân thuê bao và đề nghị người này đổi số.

Ngày 25/9, tờ MK đưa tin ê-kíp sản xuất The Squid Game đã liên hệ với chủ nhân số điện thoại bị lộ trong phim để giải quyết vấn đề. Chủ sở hữu của số điện thoại chia sẻ với SBS News rằng ê-kíp The Squid Game yêu cầu cô thay số. Tuy nhiên, cô không thể làm thế vì đã sử dụng số điện thoại này suốt 20 năm và nó gắn liền với công việc kinh doanh.

“Chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì vì số điện thoại đã mất và việc này không phải do chúng tôi cố ý. Chúng tôi nghĩ lựa chọn duy nhất lúc này là bạn đổi số”, chủ nhân số điện thoại thuật lại phản hồi của ê-kíp The Squid Game với SBS News.

Người này nhấn mạnh đoàn làm phim The Squid Game không hề xin lỗi cô vì đã gây ra bất tiện và đề nghị khoản bồi thường một triệu won (khoảng 851 USD ) để từ bỏ số điện thoại.

Phim The Squid Game làm lộ số điện thoại có thật.

Cùng ngày, đơn vị sản xuất The Squid Game là Siren Pictures và Netflix phản hồi với tờ News1 họ đã nắm bắt được vấn đề và đang nỗ lực giải quyết.

Trước đó, trao đổi với tờ Money Today, chủ nhân của số điện thoại cho biết cuộc sống của cô đảo lộn vì bị làm phiền cả ngày. Cô liên tục nhận được những tin nhắn và cuộc gọi.

Cô chia sẻ: "Có hơn 4.000 số điện thoại đã bị xóa cho đến gần đây. Pin điện thoại bị cạn suốt nửa ngày do những cuộc gọi tò mò mà không có khái niệm về thời gian ngày hay đêm".

Theo MK, một người đàn ông khác (tạm gọi là A) cũng đang gặp phiền phức vì có số điện thoại tương tự số được sử dụng trong The Squid Game. Người này cho biết anh liên tục nhận cuộc gọi, kể cả lúc đêm khuya.

A nói: “Tôi thực sự rất căng thẳng, tôi phải làm sao đây? Con số trên danh thiếp Squid Game rất giống số điện thoại của tôi. Giám đốc sản xuất Squid Game vui lòng liên hệ với tôi nếu bạn nhìn thấy bài đăng".

The Squid Game mô tả câu chuyện của những người ở dưới đáy xã hội, nợ nần, bất hạnh, không tìm được mục đích sống tham gia vào trò chơi sinh tồn bí ẩn. Trò chơi mang lại cho người chiến thắng 45,6 tỷ won. Phim do đạo diễn Hwang Dong Hyuk thực hiện với sự tham gia của Lee Jung Jae, Park Hae Soo, Oh Young Soo, Wi Ha Joon, Jung Ho Yeon, Ha Sung Tae, Lee Yoo Mi.