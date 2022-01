Cuộc sống của Lương Lạc Thi sau khi ly hôn chồng tỷ phú

Lương Lạc Thi hiện tại là mỹ nhân giàu có và nổi tiếng ở Hong Kong. Cô được chào đón trở lại showbiz sau khi ly hôn tỷ phú Lý Trạch Giai.

Theo SCMP, người hâm mộ nữ diễn viên Lương Lạc Thi gần đây mừng cho thần tượng khi cô đăng lên trang cá nhân bức ảnh bóng bay và bình hoa được cho là của tỷ phú Lý Trạch Giai (Richard Li). Nhiều người còn cho rằng dòng chữ trên quả bóng là "Isabella chỉ yêu một mình Richard".

Song, thực tế không có chuyện Lương Lạc Thi trở lại với chồng tỷ phú. Món quà trên không phải đến từ chồng cũ. Quả bóng là quà tặng của thương hiệu Clé de Peau, nội dung là "Chúc Isabella có kỳ nghỉ rạng rỡ" nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới.

Theo SCMP, nữ diễn viên 33 tuổi không cần mối quan hệ nào khác để tận hưởng cuộc sống giàu có. Sau khi ly hôn Lý Trạch Giai, cô trở lại showbiz, có sự nghiệp kinh doanh riêng và trở thành ngôi sao giàu có.

Lương Lạc Thi vẫn là con dâu hụt của Lý Gia Thành sau hai lần sinh con. Ảnh: Madame Figaro.

Từ bỏ showbiz để làm dâu nhà giàu

Nữ diễn viên bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật từ năm 12 tuổi với tư cách là người mẫu nhí của Emperor Entertainment Group. Năm 16 tuổi, cái tên Lương Lạc Thi nổi tiếng ở sân khấu âm nhạc. Đến năm 17 tuổi, cô trở thành ngôi sao màn bạc tại Hong Kong.

Năm 2007, với Isabella, nữ diễn viên được đề cử giải Ảnh hậu Kim Tượng và nhận nhiều giải thưởng lớn nhỏ khác. Một năm sau đó, cô có cơ hội xuất hiện trong bộ phim Hollywood mang tên The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor. Đây cũng là cơ hội giúp cô nổi tiếng và được Lý Trạch Giai - con trai của tỷ phú Lý Gia Thành - để mắt.

Lương Lạc Thi là nữ diễn viên có thực lực ở Hong Kong trước khi quyết định rời showbiz về làm dâu nhà giàu. Ảnh: @isabella.leong.

Năm 2008, sau khi gặp Lý Trạch Giai, cô quyết định kết hôn với người chồng lớn hơn mình 12 tuổi. Ở tuổi 21, Lương Lạc Thi bắt đầu làm mẹ. Sau khi sinh con trai đầu lòng cho nhà họ Lý, mỹ nhân người Hong Kong chuyển đến sống cùng nhà chồng ở San Francisco, Mỹ.

Một năm sau, cô tiếp tục sinh đôi. Theo Channel News Asia, người đẹp Hong Kong được nhà chồng chu cấp, cho hưởng thụ cuộc sống sung sướng. Con của cô được chăm sóc bởi bốn bảo mẫu, có 5 vệ sĩ bảo vệ. Riêng cô có người giúp việc riêng túc trực 24/24.

Trước khi chuyển đến Mỹ sống, Lương Lạc Thi có biệt thự đắt đỏ ở Hong Kong. Đây là món quà trị giá 86 triệu USD đến từ tỷ phú Lý Trạch Giai. Căn nhà rộng hơn 1800 m2, bao gồm hồ bơi lớn và được bao quanh bởi cây cối để tạo ra sự riêng tư. Nội thất ấm áp với sàn gỗ và đèn chiếu sáng đắt tiền. Sao phim Con gái người tình từng tổ chức nhiều bữa tiệc xa hoa tại nhà riêng, theo 163 News.

Xây dựng sự nghiệp riêng hậu ly hôn

Cuộc tình giữa mỹ nhân Hong Kong và tỷ phú khét tiếng chỉ kéo dài khoảng 4 năm. Sau khi trở về cuộc sống độc thân, cô bắt đầu gây dựng sự nghiệp trở lại ở showbiz.

Từ khi rời cuộc sống làm dâu hào môn, Lương Lạc Thi xuất hiện trong các bộ phim như Thì thầm (2015), Quý cô nổi loạn (2019), Đệ nhất lư hương (2020)... Cô hợp tác cùng những cái tên nổi tiếng của showbiz Hong Kong như Mã Tư Thuần, Bành Vu Yến, Du Phi Hồng...

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, cô tiếp tục làm gương mặt đại diện cho các thương hiệu cao cấp, bao gồm Clé de Peau và Ports. Sự nghiệp người mẫu của Lương Lạc Thi cũng gắn với các tạp chí như Elle, Harper's Bazaar, Madame Figaro...

Ngoài những căn nhà mà cô và các con đang ở, kèm với khoản tiền nuôi con chung, cả tỷ phú Lý Trạch Giai và Lương Lạc Thi đều cho rằng ngôi sao Hong Kong không nhận bất cứ thứ gì khác từ chồng cũ sau khi ly hôn. Hậu chia tay, Lương Lạc Thi được cho là tự sắm căn nhà khác ở New York, Mỹ.

Lương Lạc Thi hiện tại tập trung nuôi con, kinh doanh và có cuộc sống giàu có. Ảnh: @isabella.leong.

“Tất cả tin tức cho rằng tôi đền bù hàng tỷ USD phí ly hôn hoàn toàn là bịa đặt. Truyền thông khăng khăng nói chúng tôi đến với nhau vì tiền. Động cơ thực sự của họ là gì?", tỷ phú người Hong Kong nói với báo chí sau khi ly hôn vợ.

Sau khi trở về cuộc sống độc thân, Lương Lạc Thi khẳng định cô sẵn sàng làm bất cứ điều gì để trở thành bà mẹ đơn thân có trách nhiệm.

“Tôi luôn muốn làm rõ vấn đề này. Không có cái gọi là phí ly hôn trị giá hàng tỷ USD. Có thể chúng tôi đã ly dị, nhưng tôi và anh ấy vẫn là cha mẹ của các con. Chúng tôi chăm sóc con bằng tiền riêng. Tôi phải tự kiếm tiền để nuôi con", nữ diễn viên nói với tờ Minh báo.

Lương Lạc Thi đã dùng danh tiếng ngôi sao Hong Kong, kèm những mối quan hệ xây dựng trong thời gian là vợ tỷ phú để phát triển sự nghiệp kinh doanh riêng. Theo Celebrity Net Worth, giá trị tài sản ròng cả Lương Lạc Thi hiện ở mức 50 triệu USD .

Hiện tại, Lương Lạc Thi được biết đến là mẫu phụ nữ thành công, giàu có của điển hình của Hong Kong. Cô được SCMP khen có phong cách thời trang sang trọng và sắc sảo. Người đẹp 33 tuổi thường xuất hiện với những bộ trang phục từ thương hiệu cao cấp như Prada, Max Mara, Brunello Cucinelli và Sergio Rossi.

Người đẹp Hong Kong cũng thường xuyên khoe những phụ kiện đắt đỏ được mua từ thương hiệu của Victoria Beckham và nhiều nhà thiết kế lớn trên thế giới. Những bộ trang sức, đồng hồ từ Swarovski, Tiffany & Co. và Georg Jensen được Lương Lạc Thi đăng trên trang cá nhân được nhiều người ngưỡng mộ.