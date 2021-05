Cuộc sống của Kim Kardashian sau khi ly hôn Kanye West

Cuộc đời của Kim "siêu vòng ba" đã rẽ sang những hướng mới sau khi ly hôn.

Theo E! News, khi mới ly hôn được hai tháng, Kim Kardashian đã chật vật thích nghi với lối sinh hoạt không có Kanye West. Cô đã rất khó khăn trong khoảng thời gian ấy.

Nhưng vào thời điểm này, Hollywood Life tiết lộ ngôi sao Keeping Up With the Kardashians hoàn toàn lấy lại cân bằng. Cô tháo nhẫn cưới, tận hưởng sự tự do bằng những buổi tiệc tùng thâu đêm, diện đồ sexy mà không còn phải nghe lời phàn nàn từ nam rapper 44 tuổi.

Tận hưởng sự tự do

Trên tài khoản Instagram 224 triệu người theo dõi, chị gái Kylie chăm chỉ đăng ảnh đưa con đi du lịch, tập gym, chơi thể thao, hội ngộ những cô bạn thân, và kể cả khoảnh khắc vào bếp - những hình ảnh mà Kardashian hiếm hoi công khai trước đây (theo lời MC Ellen Lee DeGeneres).

"Kim cảm thấy thoải mái. Cô ấy đã bỏ lại mọi tàn dư cảm xúc về cuộc hôn nhân với Kanye", nguồn tin E! News chia sẻ. Còn tạp chí Elle viết: "Kim bắt đầu hướng tới những giá trị mới trong cuộc sống riêng và vẫn đảm bảo rằng các con được chăm sóc, bảo vệ tốt nhất".

Được chồng nhường lại biệt thự 60 triệu USD ở Hidden Hills, Los Angeles, Kardashian đã thuê người giúp việc phụ chăm sóc cơ ngơi và 4 đứa trẻ North, Saint, Chicago và Psalm. Các con vẫn liên lạc và đều đặn gặp riêng West. Kim "siêu vòng ba" quyết tranh quyền nuôi con, nhưng không có nghĩa cô cấm cản chồng cũ đến gần con.

"Kanye thay đổi số điện thoại và không gọi trực tiếp cho Kim nữa. Nam rapper chỉ có thể kết nối với các con thông qua trợ lý của Kim. Bọn trẻ đã biết bố mẹ ly hôn, chúng không bị ảnh hưởng nhiều từ sự tan vỡ này vì cả Kanye và Kim đều dành mọi sự quan tâm cho các con", tờ E!News viết.

Kim Kardashian đang sống một cuộc sống mới sau ly hôn. Ảnh: Instagram Kim Kardashian.

Tham gia The Kyle and Jackie O Show, Kris Jenner nói rằng bà không can thiệp nhiều vào đời tư con gái. Mẹ Kim Kardashian nhấn mạnh: "Kim đủ tỉnh táo và có cách giải quyết mọi vấn đề. Khi con bé đủ cởi mở, nó sẽ tự nói ra tâm sự trong lòng mình".

Giới thạo tin cho hay Kardashian được nhiều "vệ tinh" vây quanh thời gian qua. Hồi tháng 3, rapper Drake đã có những động thái đầu tiên trong kế hoạch chinh phục trái tim người đẹp Mỹ.

"Drake đã nhắn tin hỏi thăm Kim. Anh ấy không hiểu nổi Kim nhìn thấy điểm gì tốt ở Kanye. Anh luôn nói rằng Kanye vốn dĩ không phải mẫu đàn ông thích hợp với Kim, và cặp sao nếu có đến với nhau sớm muộn cũng kết thúc trong nước mắt" - theo tiết lộ trên Heart.

Bà mẹ 4 con cũng vướng tin đồn có quan hệ trên mức bạn bè với Van Jones - luật sư, nhà bình luận chính trị vừa ly hôn và có cùng chí hướng với cô, tỷ phú độc thân người Ấn Độ Jamie Reuben và tay trống Travis Barker.

Ngày 27/5, trên Fox News, Kardashian mới chính thức lên tiếng về thông tin hẹn hò. Cô phủ nhận chuyện qua lại với thành viên nhóm nhạc Blink-182. Khi được hỏi, Kardashian nói: "Chắc chắn không, đó là tin đồn sai sự thật".

Không có West, Kardashian vẫn là tỷ phú

Cuộc hôn nhân 7 năm của Kardashian - West được định giá hơn 2,2 tỷ USD , với West là 1,3 tỷ USD còn Kardashian nắm giữ 900 triệu USD . Con số này được thống kê hồi tháng 2 - thời điểm vừa rộ tin cặp sao Hollywood chia tay.

Lúc đó, nhiều tờ báo phương Tây bình luận nuối tiếc đế chế tỷ USD mà Kardashian và rapper 44 tuổi tạo dựng đã sụp đổ. Kardashian không còn được "ké" cái mác tỷ phủ USD như thời còn gán tên cô với West.

Tuy nhiên, không lâu sau, Kardashian đã tạo nên điều bất ngờ.

Độ giàu có của Kim Kardashian khiến các chị em phải ngưỡng mộ. Ảnh: Kim Kardashian.

Forbes chính thức công nhận Kim Kardashian là tỷ phú USD mới của Hollywood. Khối tài sản của cô chạm mốc 1 tỷ USD kể từ tháng 4. Tới hiện tại, thống kê trên Celebrity Net Worth cho biết Kardashian đang nắm giữ nhiều hơn con số mà tạp chí Mỹ công bố.

Lý giải cho khả năng kiếm tiền xuất sắc của Kardashian, Forbes đưa ra các phân tích về hai mảng kinh doanh béo bở mà cô đang điều hành - thương hiệu mỹ phẩm KKW Beauty và thời trang định hình Skims, cũng như cát-xê truyền hình thực tế và một số khoản đầu tư khác.

"Năm 2020, ngôi sao người Mỹ đã bán 20% cổ phần KKW Beauty cho 'ông lớn' ngành mỹ phẩm Coty với giá 200 triệu USD - thương vụ mang tính quyết định giúp giá trị công ty tăng vượt bậc".

Trong khi đó, một nguồn tin thân cận của Skims từng kể về giao dịch định giá công ty ở phía bắc nước Mỹ là 500 triệu USD . Do đó, Forbes ước tính cổ phần Skims của cô khoảng 225 triệu USD , chính thức nâng khối tài sản của cô lên 1 tỷ USD .

"Kim Kardashian lần đầu được nhắc trên Forbes năm 2011, khi đó đơn giản chỉ là bảng thống kê số lượng người theo dõi trên Twitter của cô: 6,6 triệu người, chỉ kém Barack Obama và trên Ashton Kutcher. 5 năm sau, cô lên bìa Forbes nhờ tạo ra trò chơi trên di động. Và giờ đây, cô chính thức gia nhập danh sách tỷ phú thế giới", Forbes viết.

Tai tiếng vẫn bủa vây

Nổi lên từ cuốn băng nhạy cảm và hàng chuỗi chiêu trò lôi kéo khán giả đến với các chương trình truyền hình thực tế, Kim Kardashian vẫn tiếp tục duy trì độ thị phi của mình.

Theo Daily Mail, Kanye West đã lường trước nhưng vẫn không thể kiềm được cơn thịnh nộ khi vợ cũ mang chuyện rạn nứt kể lể trong mùa cuối của show Keeping Up With the Kardashians. Kardashian đã khóc lóc, nói về sự thất bại hôn nhân.

Những khoảnh khắc cô cố tình bày tỏ cảm xúc tiêu cực lan truyền trên mạng xã hội, và theo các chuyên gia phân tích truyền thông, điều đó góp phần khiến Keeping Up With the Kardashians được quan tâm hơn và đạt lượng rating cao ngất ngưởng.

Phía Kim Kardashian khơi chuyện ly hôn để giúp show được bàn tán nhiều hơn. Ảnh: MVC Magazine.

Gần đây, tên Kim Kardashian tiếp tục trở thành từ khóa hot trên Twitter bởi một số bê bối mới.

Theo đó, một nhóm 7 người bao gồm cựu nhân viên làm vườn, bảo dưỡng thiết bị trong dinh thự 60 triệu USD của Kardashian đã đệ đơn lên tòa án kiện ngôi sao truyền hình thực tế tội bóc lột và trả lương không đúng hạn.

Những người này tố Kim "siêu vòng ba" không chỉ phủi sạch công sức làm thêm giờ của họ, mà còn gian lận tiền thuế má. 10% trích từ lương của nhóm nhân viên được gọi là "trừ thuế" thực tế không được nộp cho chính quyền.

"Chúng tôi làm việc quá 48h/tuần, sai với quy định chính phủ", một nhân viên 16 tuổi nói trên Daily Mail. Người làm vườn này kể đã bị sa thải khi đề cập chuyện tiền nong làm ngoài giờ và thời gian nghỉ ngơi với Kardashian.

"Gian lận tiền lương, vi phạm luật lao động là vấn đề phổ biến ở Los Angeles. Công ty đang điều tra các vi phạm của gia đình quyền lực, đấu tranh vì quyền lợi của người dân lao động", Fran Kim - luật sư phụ trách vụ kiện, cho biết.

Ở diễn biến khác, bà mẹ 4 con bị réo tên trong vụ tác phẩm điêu khắc La Mã cổ đại ở Italy bị buôn lậu sang Mỹ. Tòa án liên bang Los Angeles đang điều tra để làm rõ vụ này.

Theo Patch, giao dịch buôn lậu đồ cổ đứng tên Kardashian. Tài liệu thu được tiết lộ nữ tỷ phú Mỹ đã mua tác phẩm điêu khắc là bức tượng cổ nặng 5 tấn từ nhà kinh doanh nghệ thuật Axel Vervoordt (Bỉ) - người thiết kế, sắm sửa nội thất cho căn nhà của Kardashian ở Calabasas, California.

Tuy nhiên, đại diện pháp lý của Kardashian đã lên tiếng phủ nhận.