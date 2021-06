Cuộc sống của Jang Dong Gun, Joo Jin Mo sau scandal

Jang Dong Gun và Joo Jin Mo im ắng kể từ khi scandal lộ tin nhắn riêng tư nổ ra vào đầu năm 2020. Họ không tham gia hoạt động giải trí hay nhận phim mới.

Tháng 1/2020, công chúng Hàn Quốc xôn xao khi hình ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa Joo Jin Mo và Jang Dong Gun được công bố. Trong hình ảnh, ngôi sao Phẩm chất quý ông đề nghị bạn thân tổ chức tiệc thác loạn với các cô gái đã kết hôn ở tuổi 30.

Hai diễn viên còn có những bình luận nhạy cảm, khiếm nhã về các cô gái, bao gồm hoa hậu, người mẫu. Vụ việc khiến Joo Jin Mo và Jang Dong Gun từ những tài tử nổi tiếng của giới giải trí Hàn Quốc sụp đổ hình tượng chỉ sau một đêm.

Vụ việc còn có liên quan tới “ông hoàng phòng vé xứ Hàn" Ha Jung Woo. Kẻ chủ mưu đã phát tán tin nhắn liên quan đến lịch tiêm chất propofol của Ha Jung Woo.

Tờ Hankyung đưa tin vào tháng 2, Tòa án Trung tâm Quận Seoul đã tuyên phạt Kim (32 tuổi) và Park (41 tuổi) - những người bị buộc tội tống tiền và các tội danh khác trong vụ án của Joo Jin Mo - 5 năm tù và 2 năm 6 tháng tù.

Vụ việc chính thức khép lại nhưng công chúng vẫn chưa tha thứ cho các diễn viên. Trước sự tẩy chay của khán giả, Joo Jin Mo và Jang Dong Gun gần như rút khỏi tất cả hoạt động giải trí.

Jang Dong Gun và cuộc sống thầm lặng trong căn hộ xa xỉ

Sau khi vụ việc nổ ra, cựu phóng viên giải trí Kim Yong Ho tiết lộ Jang Dong Gun mất ngủ, phải uống thuốc và trải qua khoảng thời gian khó khăn. Trong tin tức đăng vào tháng 2, Kim Yong Ho cho biết vợ của Jang Dong Gun đã rất đau đớn sau khi phát hiện sự việc.

Kể từ đó Jang Dong Gun khá im ắng. Tìm kiếm từ khóa Jang Dong Gun trên cổng thông tin lớn nhất Hàn Quốc Naver, hầu hết thông tin hiện ra thuộc về vợ và các con anh. Thông tin hiếm hoi về Jang Dong Gun đăng vào tháng 5. Khi đó, phim tài liệu Back to the Books do Jang Dong Gun dẫn dắt giành giải cao nhất tại Liên hoan phim Mỹ.

Tin tức gần nhất mà báo chí Hàn Quốc đăng tải là cuộc sống sang chảnh của vợ anh - diễn viên, người mẫu Go So Young.

Jang Dong Gun bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì scandal. Sau sự vụ, nam diễn viên mất ngủ, phải uống thuốc, và rút khỏi giới giải trí.

Trong tin tức đăng ngày 19/6, Xports News viết nữ diễn viên Go So Young khoe bàn ăn thịnh soạn và sang trọng. Cô kết hôn với Jang Dong Gun vào năm 2010 và hiện có 2 con. Cô thường giao lưu với công chúng bằng cách chia sẻ cuộc sống hàng ngày trên mạng xã hội.

Theo Edaily, đang tạm “ở ẩn” sau bê bối nhưng Jang Dong Gun vẫn có cuộc sống sang chảnh trong căn hộ đắt đỏ.

Theo Kế hoạch giá nhà ở công cộng năm 2021 được Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông công bố ngày 15/3, Penthouse Cheongdam ở Cheongdam-dong, Gangnam-gu, được chọn là căn hộ đắt nhất với giá công bố 16,32 tỷ won. Thông tin này được đăng trên Edaily cùng nhiều tờ tin tức Hàn Quốc.

Penthouse Cheongdam chính là nơi vợ chồng Jang Dong Gun sinh sống. Theo Edaily, chỉ có một hộ gia đình sống ở mỗi tầng, do đó sự riêng tư của người dân trong chung cư được đảm bảo với môi trường sống thoải mái. Thời điểm mở bán năm 2017, giá bán của căn hộ áp mái được ấn định là 20 tỷ won và các căn hộ khác là 8-12 tỷ won.

Joo Jin Mo áp lực vì vụ bê bối

Tương tự bạn thân, Joo Jin Mo - nhân vật chính trong vụ bê bối - cũng có cuộc sống im ắng trong khoảng một năm qua. Cũng như Jang Dong Gun, mọi bài viết khi tìm kiếm tên Joo Jin Mo đều về bà xã của anh là chuyên gia y tế gia đình Min Hye Yeon. Cũng qua các chia sẻ của Min Hye Yeon, công chúng mới biết được cuộc sống của nam diễn viên trong thời gian qua.

Trong video đăng trên trang cá nhân, vợ của Joo Jin Mo - một chuyên gia trong lĩnh vực y tế - thừa nhận chồng cô rất mệt mỏi vì trải qua quãng thời gian khó khăn.

Min Hye Yeon buồn khi cộng đồng mạng chửi bới và gây áp lực cho chồng của cô sau vụ bê bối. Sau đó, chuyên gia y tế gia đình học được cách bình thản, chấp nhận mọi chuyện.

Joo Jin Mo khó đóng phim trở lại sau bê bối.

Gần đây khi Min Hye Yeon - vợ của Joo Jin Mo - tham gia chương trình Young Jin Jeong và Wook Choi - công chúng mới biết tình hình hiện tại của nam diễn viên.

Khi được hỏi về tình hình hiện tại của chồng, Min Hye Yeon cho biết: "Gần đây, chúng tôi đi câu cá rất nhiều. Chuyến đi thường kéo dài 3 ngày 2 đêm và diễn ra hàng tuần”.

MC của chương trình tiếp tục đặt câu hỏi về việc có lo lắng khi sống cùng một người chồng đẹp trai, Min Hye Yeon trả lời: “Vì anh ấy là người nổi tiếng nên luôn có nhân chứng xung quanh. Anh ấy thậm chí gửi cho tôi những bức ảnh để chứng minh". Min Hye Yeon chia sẻ công việc của Joo Jin Mo rất áp lực và khó khăn nên cô vui khi chồng có thời gian nghỉ ngơi.

Scandal nổ ra không lâu sau khi Joo Jin Mo và Min Hye Yeon kết hôn. Thời điểm đó, Min Hye Yeon đã xóa tài khoản cá nhân. Chuyên gia y tế sau đó mở lại trang cá nhân nhưng để ở chế độ riêng tư.

Công ty quản lý của Joo Jin Mo cho biết tài tử buồn phiền khi gia đình bị ảnh hưởng vì scandal. "Bản thân Joo Jin Mo thấy rất buồn phiền và gặp nhiều khó khăn. Gia đình anh ấy đang chịu đựng nỗi đau quá lớn vì vụ việc", công ty cho biết.

Ha Jung Woo nộp phạt

Trước khi bị tuyên án, Kim và Park bị cáo buộc tống tiền bằng cách hack điện thoại di động và đánh cắp thông tin cá nhân của 8 người nổi tiếng, bao gồm Ha Jung Woo và Joo Jin Mo, trong 2-3 tháng từ cuối năm 2019 đến đầu năm 2020. Có 5 người gửi khoảng 600.000 USD cho nhóm tống tiền.

Ha Jung Woo và Joo Jin Mo quyết định không thỏa hiệp với nhóm hacker. Theo MK, vào 15/12/2019 - 3 ngày sau khi bị đe dọa - Ha Jung Woo đã trình báo với đơn vị điều tra mạng của cơ quan cảnh sát quốc gia Seoul. Trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông, Ha Jung Woo tiết lộ anh sốc khi vụ việc xảy ra.

Ha Jung Woo vẫn giữ được chỗ đứng sau vụ việc.

Yonhap News đưa tin vào 3/6, văn phòng công tố quận trung tâm Seoul thông báo tài tử bị truy tố vì sử dụng trái phép propofol, một loại thuốc gây mê tại phòng phẫu thuật thẩm mỹ ở Gangnam, Seoul. Các công tố viên xác định anh vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy vì sử dụng trái phép propofol hơn 10 lần từ tháng 1 đến tháng 9/2019.

Trong thông cáo gửi tới truyền thông Hàn Quốc mà Yonhap News trích đăng, Ha Jung Woo bày tỏ sự hối hận về vụ việc. Theo tài tử phim Người hầu gái, anh nhận được án phạt từ ngày 28/5 và chấp nhận nộp phạt.

Nam diễn viên giải thích anh điều trị da liễu bằng laser để xử lý các vết sẹo mụn. Trong quá trình điều trị, anh bị đau nên phải dùng thuốc an thần. Nam diễn viên thừa nhận sai lầm và cho biết đang suy ngẫm về hành động của bàn thân. Anh gửi lời xin lỗi gia đình, nhân viên trong công ty và khán giả. Ha Jung Woo cũng khẳng định hành động cẩn trọng hơn trong tương lai.

Cùng liên quan đến vụ việc hack điện thoại nhưng sự nghiệp của Ha Jung Woo không bị ảnh hưởng nhiều như 2 đồng nghiệp nổi tiếng. Anh vẫn nhận lời tham gia phim mới. Thậm chí, anh còn tổ chức triển lãm cá nhân tại Pyo Gallery, Chebu-dong, Jongno-gu từ ngày 23/4 đến 1/5.

Đây là triển lãm cá nhân thứ 10 của Ha Jung Woo. Buổi triển lãm có trưng bày những bức tranh do Ha Jung Woo vẽ vào thời gian rảnh rỗi khi đang quay các bộ phim Boston 1947 và Night Trip.

Ngày 28/5, nam diễn viên xác nhận xuất hiện trong loạt phim của Netflix mang tên Suriname. Phim kể về cuộc hành trình nguy hiểm đến tính mạng của một doanh nhân (do Ha Jung Woo đảm nhận). Người này không còn lựa chọn nào khác ngoài hợp tác với Cục Tình báo Quốc gia để bắt giữ trùm ma túy Triều Tiên.

Trước đó, Ha Jung Woo xuất hiện trên nhiều tờ tin tức Hàn Quốc với thông tin lãi 4,6 tỷ won khi bán một tòa nhà. Theo bài viết được The Fact đăng ngày 5/5, Ha Jung Woo đã mua một tòa nhà ở Hwagok-dong, Gangseo-gu, Seoul với giá khoảng 7,33 tỷ won vào tháng 7/2018. Gần đây, nam diễn viên bán ngôi nhà với giá 11,6 tỷ won.