Cuộc sống của Janet Jackson sau khi bỏ chồng tỷ phú

Ở tuổi 55, Janet Jackson chọn cuộc sống bình dị ở London, Anh. Sản phẩm mới nhất của nữ ca sĩ không thể phát hành vì tình hình dịch Covid-19.

Theo SCMP, sau sự cố hớ hênh ở Super Bowl với Justin Timberlake, gần đây là vụ ly hôn với Wissam Al Mana - ông trùm kinh doanh người Qatar, Janet Jackson hiện có cuộc sống bình lặng ở London, Anh.

Chị gái của Michael Jackson bước sang tuổi 55 vào ngày 16/5. Trong mùa dịch, ngôi sao nhạc pop tận hưởng sinh nhật bình dị cùng con trai 4 tuổi, những người bạn thân ở nhà riêng.

Tuy sống im ắng suốt nhiều năm, trên thực tế Janet Jackson có khối tài sản lớn, nhờ vào bản quyền âm nhạc, các khoản đầu tư sinh lợi, tài sản tiết kiệm ở New York, Nevada và California.

Janet Jackson từng kết hôn với tỷ phú Wissam Al Mana. Ảnh: Getty.

Janet Jackson không phải tỷ phú

Theo Celebrity Net Worth, sau sự nghiệp kéo dài khoảng bốn thập kỷ, Janet Jackson bán được hơn 185 triệu đĩa hát, kèm theo đó là khối tài sản lên đến 190 triệu USD . Tuy có cuộc sống giàu có, nhưng chị gái ông hoàng nhạc pop chỉ dừng ở mức triệu phú USD. Janet Jackson nhiều lần phủ nhận thông tin cô là tỷ phú.

Trước đây, ngôi sao 55 tuổi kết hôn với tỷ phú Wissam Al Mana - ông trùm bán lẻ người Qatar. Tuy nhiên, họ chia tay năm 2017, sau khi con trai Eissa ra đời. Thời điểm đó, truyền thông cho biết ngôi sao nhạc pop trong cuộc chiến chia tài sản, đòi hơn 250 triệu USD tiền cấp dưỡng từ tỷ phú Al Mana.

Ngoài ra, thông tin Janet Jackson là tỷ phú bắt nguồn từ việc tạp chí Variety gọi cô là “nghệ sĩ giải trí tỷ USD”.

Tuy không phải là tỷ phú, Janet Jackson nhiều năm liền làm việc chăm chỉ và tích lũy được khối tài sản lớn. Trước khi vướng bê bối lộ vòng một trên sân khấu Super Bowl 2004, nữ ca sĩ từng là ngôi sao bán vé, được tạp chí Billboard vinh danh là một trong 100 người phụ nữ vĩ đại nhất của dòng nhạc Rock & Roll.

Janet Jackson có sự nghiệp âm nhạc đáng ngưỡng mộ. Ảnh: AP.

Theo SCMP, từ những tour diễn vòng quanh thế giới, những lần kiếm tiền từ việc cư trú ở Las Vegas, cô đều kiếm được số tiền lớn. Theo The Source, chuyến lưu diễn State of the World gần đây nhất của Jackson mang về hơn 44 triệu USD tiền bán vé trong khoảng thời gian từ 2017-2019. Số tiền trên chỉ tính riêng ở thị trường Mỹ.

Suốt chặng đường 40 năm ca hát, diễn xuất, Janet Jackson tích cực đầu tư vào bất động sản. Không chỉ kiếm bộn tiền từ âm nhạc, cô còn mua đi bán lại, thậm chí dùng nhà để cho thuê, kiếm lời.

Theo Curbed NY, căn hộ cao cấp ở New York của Jackson được cho thuê với giá 35.000 USD /tháng. Ngoài ra, Jackson từ lâu sở hữu căn hộ tầng 34, rộng 195 m2 trong tòa nhà chung cư Trump International Hotel & Tower ở Manhattan.

Ca sĩ 65 tuổi mua căn hộ này từ năm 1998 với giá 2,8 triệu USD , lúc ấy cô vừa bước sang tuổi 32. Theo SCMP, căn nhà của Janet Jackson có tầm nhìn đẹp nhất trong tòa nhà, nhìn ra Công viên Trung tâm nổi tiếng.

Chị gái ông hoàng nhạc pop cũng được cho là sở hữu căn nhà rộng 4.636 m2 ở Nevada, Las Vegas. Bất động sản được cô mua vào năm 2002 với giá khoảng 520.000 USD .

Ngôi sao nhạc pop cũng sở hữu nhiều bất động sản khác ở California, nhiều năm nay kiếm bộn tiền từ việc mua đi - bán lại. Năm 2019, Jackson chuyển sang London, Anh sống sau khi chia tay chồng tỷ phú. Hiện tại, ngôi sao nhạc pop sống cùng con trai.

Cuộc sống ở tuổi 55

Từ khi chuyển về London, Anh, Janet Jackson thường xuyên được bắt gặp lái xe quanh thành phố trên chiếc Range Rover Vogue. Hiện tại, mẫu xe có giá bán lẻ khoảng 126.000 USD .

Đầu tháng 5, Jackson được chụp ảnh tại Quảng trường Sloane sang trọng của London. Cô bị truyền thông chỉ trích vì lái xe sang nhưng không đảm bảo an toàn giao thông, lái xe bằng một tay. Theo SCMP, dù đối mặt với án phạt 280 USD , số tiền này không thấm vào đâu so với khối tài sản khổng lồ của nữ ca sĩ.

Ở tuổi 55, Janet Jason lên kế hoạch bán bớt một số tài sản. SCMP đưa tin ngôi sao nhạc pop hợp tác với doanh nhân nổi tiếng Julien, tổ chức cuộc đấu giá kéo dài ba ngày ở Beverly Hills.

Mặt hàng Jackson mang ra đấu giá được chú ý nhiều nhất là váy cưới trong cuộc hôn nhân đầu tiên của cô. Nữ ca sĩ từng kết hôn bí mật với vũ công René Elizondo Jr. năm 1991. Ngoài ra, cô bán một số món đồ nội thất, đồ trang sức đã qua sử dụng.

Janet Jackson sống bình dị ở London, Anh, thường xuyên tập luyện để chuẩn bị cho các dự án trong tương lai. Ảnh: Instagram.

Thông qua cuộc đấu giá, người hâm mộ có khả năng sở hữu trang phục biểu diễn từ các tour diễn, quần áo trong MV của thần tượng. Những bộ quần áo trong Control, Nasty và What Have You Done For Me Lately đều được mang ra bán đấu giá.

Trang phục của cô trong Scream - MV có mặt Michael Jackson, bản song ca duy nhất của cô và em trai cũng được mang ra bán đấu giá. Các nhà đấu giá nổi tiếng dự đoán vụ mua bán trị giá đến hàng triệu USD. Cô sẽ dùng phần lớn số tiền sinh lợi cho các tổ chức từ thiện.

Theo SCMP, Jackson là một trong những nghệ sĩ thành công, mang tính biểu tượng nhất của thế kỷ 20 và kéo dài đến hiện tại. Cô từng được tạp chí Billboard xếp ngang hàng với những biểu tượng âm nhạc như Madonna, Aerosmith, Garth Brooks và Eric Clapton… những người định hình nền âm nhạc đại chúng.

Tuy là ngôi sao âm nhạc toàn cầu, điều đó không có nghĩa nữ ca sĩ hài lòng với những gì đã làm. Ở tuổi 55, cô chọn cuộc sống bình lặng nhưng vẫn chăm chỉ ra mắt sản phẩm âm nhạc, phim ảnh.

Trước khi đại dịch nổ ra, Janet Jackson công bố album mới mang tên Black Diamond và lên kế hoạch cho tour diễn quốc tế Black Diamond. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh căng thẳng, cô quyết định tạm hoãn cả hai.

Sắp tới, Janet Jackson ra mắt bộ phim tài liệu mới. Janet ghi lại những thăng trầm trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của nữ ca sĩ. Bộ phim được quay suốt 3 năm, dự kiến phát sóng trên A&E Networks vào năm 2022. Công chúng chờ đợi bộ phim dài 4 tiếng kể về những khoảnh khắc ghi dấu ấn của ngôi sao nhạc pop nổi tiếng toàn cầu.