Cuộc sống của học sinh tại ngôi trường lạnh nhất thế giới

Trường chỉ đóng cửa khi nhiệt độ xuống dưới -56 độ C. Tuy nhiên, học sinh tiểu học (7-10 tuổi) nghỉ học nếu thời tiết xuống dưới -52 độ C. Quy định này khác với các trường ở Yakutsk, thủ phủ Cộng hòa Sakha (trẻ 7-11 tuổi nghỉ khi nhiệt độ ở mức -45 độ C, không có gió hoặc khi nhiệt độ rơi vào khoảng -42 đến -44 độ C, tùy thuộc mức gió, trẻ lớn tuổi nghỉ ở thời tiết -48 độ C). Ảnh: Siberian Times.