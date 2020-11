Cuộc sống của học sinh Mỹ 100 năm trước

Ở thế kỷ trước, nhiều tổ chức từ thiện do phụ nữ lãnh đạo đã đưa các kỹ năng cơ bản như may vá vào trường học. Đây là cách giúp các nữ sinh hoàn cảnh khó khăn có thêm công việc phụ giúp gia đình. Nhà lãnh đạo các tổ chức tin rằng những kỹ năng này sẽ cải thiện cuộc sống gia đình của nữ sinh, các em cũng có thể tự may quần áo cho riêng mình.