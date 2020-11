Cuộc sống của Hoa hậu Từ Tử San sau gần một năm giải nghệ

Theo truyền thông Hong Kong, nữ diễn viên mắc hội chứng sợ đám đông vì vậy cô quyết định giải nghệ sớm.

Ngày 17/11, QQ đưa tin cựu hoa đán TVB - Từ Tử San bị người hâm mộ bắt gặp đi mua sắm ở cửa hàng mỹ phẩm giá rẻ tại Hong Kong. Người đẹp mặc giản dị, đeo khẩu trang che kín mặt.

Theo nguồn tin, Hoa hậu Hong Kong 2004 trông thiếu sức sống. "Tôi thấy cô ấy trông rất quen, nhưng chẳng nhớ là ai. Phải bước lại rất gần mới nhận ra đó là Từ Tử San", người hâm mộ nói.

QQ cho biết sau khi phát hiện bị khán giả chụp ảnh, người đẹp rất bối rối, vội vã trả lại giỏ hàng và chạy ra khỏi trung tâm thương mại.

Hình ảnh mới nhất của Hoa hậu Hong Kong 2004 được khán giả chụp lại.

Theo On, Từ Tử San hiện tại vẫn sống ở Hong Kong. Do tình hình bệnh dịch kéo dài, cô phải tạm hoãn kế hoạch sang châu Âu bắt đầu cuộc sống mới. Tháng 3 vừa qua, khi báo giới liên hệ với người đẹp xin phỏng vấn, cô từ chối trả lời với lý do "không còn là người của giới giải trí".

Cuối năm 2019, người đẹp TVB tuyên bố từ bỏ nghiệp diễn, rút khỏi giới giải trí để ra nước ngoài du học sau 15 năm hoạt động nghệ thuật. Một số nguồn tin cho biết Từ Tử San mắc hội chứng tâm lý sợ đám đông. Bệnh tình ngày càng chuyển biến nặng khiến cô quyết định từ bỏ tư cách làm người nổi tiếng, trở về cuộc sống bình thường.

Từ Tử San gây bất ngờ với quyết định giải nghệ vào cuối năm 2019.

Từ Tử San sinh năm 1979, tại Hong Kong. Tên tuổi của cô được biết đến sau khi giành được vương miện Hoa Hong Kong năm 2004 và chính thức bước chân vào giới giải trí dưới trướng của TVB.

Cô được nhận xét có thiên phú về diễn xuất và được xếp vào nhóm "ngũ đại hoa đán" của nhà đài xứ Cảng thơm những năm 2000. Thế nhưng, sau tác phẩm Lôi đình tảo độc 2012, sự nghiệp của Từ Tử San giậm chân tại chỗ và mất hút trong giới giải trí.

Khi đó, có tin đồn cho hay người đẹp bị biến dạng gương mặt do lạm dụng dao kéo nên phải tạm ngưng hoạt động. Đến năm 2015, cô rời TVB do hết hợp đồng. Từ đó đến nay, tên tuổi cô dần nguội lạnh và không còn được khán giả quan tâm.

Tại showbiz Hong Kong, cô là một trong những mỹ nhân vướng nhiều tin tình ái nhất giới với Lâm Phong, Mã Quốc Minh, Lê Minh, Tạ Thiên Hoa, Ngô Trác Hy...