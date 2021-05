Cuộc sống của Hoa hậu Pia Wurtzbach ở tuổi 32

Sau 6 năm đăng quang, khán giả yêu sắc đẹp vẫn còn nhớ tới Pia Wurtzbach với sự cố kể trên. Mỹ nhân Philippines cũng luôn nỗ lực để xứng đáng với danh vị Hoa hậu Hoàn vũ. Cô đóng phim, làm MC, xuất hiện liên tục trên các sàn diễn thời trang. Cô từng được mời ngồi ghế giám khảo khách mời tại Asia's Next Top Model, dẫn dắt show du lịch Pia’s Postcards, xuất hiện trong phim Gandarrapiddo: The Revenger Squad và My Perfect You…