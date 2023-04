Cuộc sống của Gen Z bên trong căn hộ siêu nhỏ ở Mỹ

Khi đang lên kế hoạch chuyển đến thành phố New York, J.R Wills (27 tuổi), chuyên viên pha cà phê của Starbucks Reserve Roastery, cảm thấy yêu thích những căn hộ studio siêu nhỏ ở quận trung tâm Manhattan.

Wills chuyển đến căn hộ rộng chưa tới 8 m2 vào tháng 2/2022, với giá thuê 687 USD /tháng. Anh nói với CNBC Make It rằng đó là khoản tiền thuê khá ổn định.

New York là một trong những thành phố có giá thuê nhà thuộc hàng đắt đỏ nhất thế giới. Giá thuê trung bình cho một căn hộ với 2 phòng ngủ là 1.638 USD /tháng. Ở trung tâm Manhattan, con số trung bình là 3.895 USD , xấp xỉ thu nhập cả tháng của một công nhân Mỹ, theo The Guardian.

Những năm gần đây, loại nhà siêu nhỏ chưa đến 10 m2 - xấp xỉ diện tích một chỗ đậu xe ôtô - trở nên phổ biến, được tiếp thị rộng rãi tại New York nói riêng và các thành phố lớn trên thế giới. Đây cũng trở thành lựa chọn hợp lý cho nhiều người trẻ giống như Wills, có thu nhập thấp và muốn tiết kiệm chi phí.

Chi phí trả trước cho việc chuyển nhà của anh chàng là 2.784 USD : gồm 1.500 USD phí môi giới, 687 USD tiền thuê tháng đầu tiên và 687 USD đặt cọc một tháng thuê nhà.

"Ban đầu, tôi không thực sự muốn tìm kiếm một căn hộ siêu nhỏ, nhưng tôi ấn tượng khi thấy không gian này. Tôi thích nó và cứ thể chuyển vào", Wills nói.

Anh miêu tả cảm giác thích thú khi lần đầu tiên bước vào căn hộ: "Tôi nhìn thấy cửa sổ và ánh sáng tự nhiên tràn ngập không gian. Tôi biết đây là nơi dành cho mình".

Ngoài ra, Wills lựa chọn căn hộ này vì nó rất thuận tiện khi di chuyển khắp các địa điểm ở trung tâm thành phố. "Tôi có thể đi bất cứ đâu với thời gian rất ngắn", anh nói thêm.

Mặc dù một số người có thể nói rằng họ không thể tưởng tượng được việc sống trong một không gian nhỏ như vậy, Wills cảm thấy căn phòng mang đến cho anh nhiều thứ ngoài mong đợi.

"Thuê nhà nhỏ, tôi tiết kiệm được nhiều tiền hơn để đi chơi bên ngoài thành phố, đi ăn uống với bạn bè lúc nào tôi thích. So với mức giá 2.000 USD cho căn nhà rộng hơn, số tiền tôi bỏ ra là phù hợp".

Nhiều bạn bè luôn hỏi Wills rằng anh sẽ sống trong căn hộ siêu nhỏ ấy bao lâu, nhưng hiện tại, anh nghĩ rằng mình còn ở đây trong một khoảng thời gian dài và chưa muốn chuyển đi.

"Tôi thấy rất thoải mái khi sống ở đây. Nó giúp tôi tiết kiệm rất nhiều tiền. Giá thuê nhà thì ổn định, sao tôi phải rời đi? Tôi đang được sống ở vị trí được xem là tốt nhất thế giới", anh chàng 27 tuổi nói.

Wills nói thêm rằng chỉ cần thay đổi góc nhìn và nhìn nhận mọi thứ theo hướng tích cực, anh cảm thấy mình đang có khoảng thời gian tuyệt vời.

Thời kỳ lạm phát, giá bất động sản tăng chóng mặt là áp lực lớn đối với những người trẻ Gen Z và thế hệ Millennials ở Mỹ. Họ phải tìm mọi cách để thắt chặt chi tiêu, trong đó thuê nhà giá rẻ là một trong số lựa chọn ưu tiên.

Aliana Randazzo (25 tuổi) cũng tìm thấy căn hộ siêu nhỏ 7,4 m2 - chỉ tương đương diện tích của một chỗ đậu xe - khi mới chuyển đến New York vào tháng 8/2021. Căn hộ có giá thuê 650 USD /tháng.

Tổng chi phí trả trước của Randazzo là 1.950 USD , bao gồm phí môi giới, tiền đặt cọc và tiền thuê tháng đầu tiên.

Trước khi chuyển đến căn hộ siêu nhỏ, người lập kế hoạch chiến dịch thời trang 25 tuổi trả 2.000 USD /tháng cho một căn nhà lớn hơn. Randazzo nhanh chóng nhận ra số tiền đó là không đáng vì cô không bao giờ ở nhà.

"Tôi muốn thuê một căn nhà rẻ hơn và dành số tiền còn lại để đi du lịch và trải nghiệm", cô nói với CNBC Make It.

Cô nàng nói rằng sống trong căn hộ ở Manhattan giống một cuộc phiêu lưu, sống tại khu trung tâm nên cô dường như không bỏ lỡ bất kỳ cuộc vui nào.

Thế nhưng, dù yêu thích cuộc sống trong căn phòng siêu nhỏ ở trung tâm thành phố, cô cảm thấy không gian chật hẹp đôi khi hạn chế nguồn cảm hứng sáng tạo của mình. Cô thường đi vào lối mòn vì không có đủ không gian để sáng tạo nội dung.

Cách đây không lâu, cô quyết định chuyển đến một căn nhà rộng hơn ở East Village, có giá thuê 6.750 USD /tháng, và sống cùng 4 người bạn khác.

Dù đang trả 1.350 USD /tháng để sống trong một phòng riêng, Randazzo nói rằng cô cần thêm không gian để tiếp tục phát triển công việc kinh doanh của mình.

"Chiếc giường lớn chắc chắn là phần yêu thích của tôi trong phòng và ở căn nhà mới, phòng của tôi có một cửa sổ, điều khiến tôi thực sự hài lòng. Tôi thậm chí không biết phải làm gì với tất cả không gian này", cô nàng bày tỏ.

Bên cạnh thuê nhà siêu nhỏ, sống thử là một lựa chọn phổ biến của các cặp đôi ở xứ cờ hoa nhằm tiết kiệm chi phí.

Năm 2022, hơn 11% người Mỹ 18-24 tuổi quyết định sống chung với nửa kia dù cho họ chưa phải là vợ hoặc chồng. Đây là con số đạt mức cao nhất từ ​​trước đến nay, theo Cục điều tra dân số Mỹ.

Theo một phân tích gần đây của Realtor.com, tiền bạc là nguyên nhân hàng đầu khiến 80% cặp đôi Gen Z tại xứ cờ hoa quyết định dọn về sống cùng nhau. Gần 1/4 số người được hỏi cho biết việc sống chung với người yêu giúp họ tiết kiệm được hơn 1.000 USD /tháng.

'Giải oan' cho Gen Z

Tác giả của cuốn sách "Gen Z, Explained: The Art of Living in a Digital Age" (tạm dịch: Giải mã Gen Z: Nghệ thuật sống trong kỷ nguyên số) tin rằng đây là thế hệ lạc quan, có suy nghĩ nghiêm túc dù là người đang đi học, đi làm hay đã có gia đình. Nhóm tác giả cũng bác bỏ tuyên bố rằng thế hệ Z đang trưởng thành quá chậm hoặc thiếu kỹ năng tư duy phản biện. Họ nhận thấy thế hệ này đang phải chịu quá nhiều phán xét tiêu cực.