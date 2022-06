Cuộc sống của Dương Tử Quỳnh và tỷ phú Pháp

Dương Tử Quỳnh có cuộc sống sung túc, giàu sang với tỷ phú người Pháp Jean Todt.

Ngày 6/6, trang 163 đưa tin Dương Tử Quỳnh chia sẻ hình ảnh cô và bạn bè tận hưởng kỳ nghỉ trong căn biệt thự tại Thụy Sĩ. Biệt thự nhìn ra núi, có phong cách hoàng gia châu Âu với nội thất đắt giá.

Theo Sina, Dương Tử Quỳnh và chồng - tỷ phú Jean Todt - mua nhà ở nhiều nơi như Geneva (Thụy Sĩ), Paris, vùng ngoại ô ở Pháp, Kuala Lumpur, Ipoh ở Malaysia, Hong Kong...

Dương Tử Quỳnh từng trải qua ba cuộc hôn nhân, người chồng hiện tại của nữ diễn viên là doanh nhân Jean Todt, họ kết hôn từ năm 2004. Nữ diễn viên thường cùng chồng tham gia các sự kiện về đua xe. Jean Todt là Chủ tịch của FIA (Liên đoàn ôtô quốc tế), Giám đốc điều hành đội đua F1 Ferrari.

Dương Tử Quỳnh bên chồng tỷ phú Jean Todt.

Dương Tử Quỳnh cũng sinh ra trong gia đình giàu có. Nữ diễn viên sở hữu khối tài sản 40 triệu USD . Dương Tử Quỳnh học múa ballet từ nhỏ và định hướng sự nghiệp làm biên đạo sau khi lấy được bằng múa ở Học viện Hoàng gia London, Anh. Lúc ấy cô gạt bỏ suy nghĩ làm diễn viên vì mắc chứng sợ sân khấu sau khóa học kịch ở trường.

Đến năm 1983, Dương Tử Quỳnh đăng quang Hoa hậu Malaysia, nữ diễn viên được bạn giới thiệu với Phan Địch Sinh - doanh nhân đồng sáng lập công ty D&B Films cùng Hồng Kim Bảo. Địch Sinh bấy giờ gặp khó khăn trong việc tìm diễn viên nữ đóng quảng cáo trang sức cùng Thành Long.

Sau đó, nữ diễn viên ký hợp đồng với D&B Films cho vai diễn nhỏ trong phim hài hành động năm 1984, The Owl Versus Bombo. Tận mắt chiêm ngưỡng cách Hồng Kim Bảo biên đạo phân cảnh hành động máu lửa, Tử Quỳnh chợt nhận ra khả năng kiểm soát cơ thể, sự linh hoạt mà cô thuần thục trong quá trình tập khiêu vũ sẽ là lợi thế nếu theo đuổi nghề diễn. Từ đây, con đường đóng phim mở ra với Dương Tử Quỳnh.

Với gia sản hơn 54 tác phẩm điện ảnh và 5 phim truyền hình, Tử Quỳnh đã luôn tự đóng những pha nguy hiểm được đánh giá là xuất sắc. Thành Long thường khen ngợi cô về sự xả thân hết mình, nhất là trong tác phẩm Police Story 3. Năm 1997, đạo diễn Roger Spottiswoode đã dành lời khen không ngớt cho cô với vai Bond girl trong Tomorrow Never Dies.

Những bộ phim sau đó ở kinh đô điện ảnh bậc nhất thế giới của nữ diễn viên phải kể đến như Hồi ức của một Geisha, The Lady, Con nhà siêu giàu châu Á và Giáng sinh năm ấy...

Ở tuổi 59, Dương Tử Quỳnh vẫn còn dẻo dai và nhanh nhẹn khi góp một vai trong bom tấn Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Năm 2022, Dương Tử Quỳnh gây ấn tượng mạnh với Everything Everywhere All at Once.

Dương Tử Quỳnh được mệnh danh là "Người phụ nữ phương Đông của thời đại mới", "Nữ diễn viên võ thuật số một thế giới".