Cuộc sống của diễn viên múa Việt sau dịch

Sau 5 tháng ở nhà vì dịch, các diễn viên múa dần trở lại với công việc. Họ háo hức, vui mừng khi được biểu diễn trên sàn tập, gặp gỡ đồng nghiệp.

5 tháng qua là quãng thời gian ngơi nghỉ tại nhà lâu nhất từ trước đến nay với Vũ Minh Anh (sinh năm 1996, nghệ sĩ múa tại Nhà hát Ca múa nhạc Bông Sen). Khi TP.HCM mở cửa, các hoạt động nghệ thuật sôi động trở lại, Minh Anh cũng dần quay về nhịp sống bình thường.

Cô trở lại sàn tập, nhận các show diễn. Ngoài cảm xúc vui mừng, háo hức, nghệ sĩ múa cũng lo lắng cho sự an toàn của bản thân trong bối cảnh dịch bệnh vẫn chưa được đẩy lùi. Vì thế, cô thường xuyên đeo khẩu trang khi múa, thực hiện nguyên tắc 5K và hạn chế ra ngoài khi không có việc cần thiết.

Đeo khẩu trang khi múa

Chia sẻ với Zing, Vũ Minh Anh cho biết cô đã nhận được show sau 5 tháng ở nhà.

"Tôi hào hứng vì cảm nhận được không khí đặc biệt của ngày làm việc đầu tiên sau 5 tháng. Giống nhiều đồng nghiệp khác, sau quãng thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội, tôi trân trọng từng giây phút được trở lại và tự dặn mình làm việc hăng say, nghiêm túc", cô nói.

Nghệ sĩ múa Minh Anh tập luyện tại nhà. Ảnh: NVCC.

Theo nghệ sĩ múa 25 tuổi, trong giai đoạn này, cách thức làm việc của cô cũng thay đổi so với trước. Cô dành nhiều thời gian tập luyện tại nhà và khi ra sân khấu mới kết hợp cùng bộ phận âm thanh, ánh sáng và máy quay. Dù sân khấu không khán giả, Vũ Minh Anh vẫn đeo khẩu trang thường xuyên.

Vũ Minh Anh nói đeo khẩu trang khi múa khiến cô mệt, mất sức nhưng là điều kiện cần và đủ để bảo vệ bản thân khi dịch bệnh chưa được đẩy lùi.

Đi qua dịch bệnh, nghệ sĩ múa nói bản thân nhận ra nhiều trải nghiệm sống. Cô trân trọng hơn giá trị của sức khỏe, tình thân và học cách chia sẻ với cộng đồng.

Ở nhà trong thời gian dài, Vũ Minh Anh tận dụng phòng khách để làm sàn tập và luyện múa đều đặn. Hồi tháng 7, cô đăng ký tham dự cuộc thi múa quốc tế Seoul (Hàn Quốc) và đạt giải bạc với tiết mục Tâm Sen.

Chia sẻ về kế hoạch trước mắt, nghệ sĩ múa cho biết cô phấn đấu tốt nghiệp biên đạo và phát triển kỹ thuật múa. "Khó khăn hay áp lực, nghề nào cũng có, nghề múa cũng có nhiều nhưng tôi không phải người muốn kể về khó khăn. Tôi giữ suy nghĩ đơn giản, chỉ cần nỗ lực tập luyện thì chuyện gì cũng qua", Minh Anh cho hay.

Diễn ở sân khấu không khán giả

Giống Vũ Minh Anh, diễn viên múa Hà Lộc - á quân cuộc thi So You Think You Can Dance mùa hai - cũng trở lại với công việc trong hai tuần qua. Anh kể bản thân làm việc hết tốc lực để bù lại chuỗi ngày ở nhà vì dịch.

"Tôi nhớ khoảnh khắc ngày đầu tiên đi làm của mình sau dịch, cảm xúc như vỡ òa, háo hức khó tả. Trở lại sàn tập, tôi và đồng nghiệp đều phấn khích. Gặp lại mọi người, thấy ai cũng khỏe mạnh, đều được chích ngừa vaccine Covid-19 đầy đủ, tôi mừng lắm. Có những thứ trước đây mình cảm thấy bình thường nhưng bây giờ lại trở nên đặc biệt, thiêng liêng", anh kể.

Hiện tại, Hà Lộc đã hoàn thành các tác phẩm múa dang dở trước dịch. Á quân So You Think You Can Dance cho biết anh buồn khi chưa thể biểu diễn trực tiếp trước khán giả hay được tận hưởng không khí nơi sân khấu lớn.

Hà Lộc chia sẻ anh hình thành nhiều ý tưởng trong quãng thời gian ở nhà vì dịch. Ảnh: NVCC.

Với Hà Lộc, anh xem 5 tháng qua là quãng thời gian tái tạo năng lượng. Diễn viên múa học thêm các kỹ năng mới như ca hát, vẽ tranh, nấu ăn... Nhờ vậy, anh hình thành nhiều ý tưởng trong các kỹ thuật múa cho bản thân.

"Mỗi sự việc xảy đến, mọi người thường có những cách nhìn và xử lý khác nhau. Khó khăn là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Riêng tôi, bản thân luôn cố gắng tìm ra điểm tích cực và suy nghĩ lạc quan để vượt qua", Hà Lộc chia sẻ.

Không may mắn như các đồng nghiệp, Huỳnh Phúc (sinh năm 1998) tốt nghiệp Trung cấp múa TP.HCM một thời gian ngắn thì dịch Covid-19 tái bùng phát, đảo lộn toàn bộ cuộc sống, công việc.

Diễn viên múa 23 tuổi gặp nhiều khó khăn trong 5 tháng qua. Không lương, không chi phí hỗ trợ, anh phải xoay xở bằng nhiều cách để có thể bám trụ tại TP.HCM.

Huỳnh Phúc hạn chế các khoản chi phí khác và tự nấu ăn tại nhà để tiết kiệm tiền. Ngoài ra, anh còn lên mạng học các công thức món ăn, làm theo và bán online nhằm tăng thêm thu nhập.

Vài ngày trước, diễn viên múa cũng bắt đầu trở lại công việc khi nhận quay hình cho một chương trình ca nhạc. Trước khi bước vào trường quay, Huỳnh Phúc và các đồng nghiệp phải quét mã QR code kiểm tra việc tiêm vaccine, nhiệt độ.

"Những thứ tưởng chừng sẽ luôn hiện hữu trong trường quay thì bây giờ lại không thể xuất hiện, điển hình như khán giả. Các đồng nghiệp cũng không thể giao tiếp thân mật như trước. Điều đó khiến tôi cảm giác thiếu đi một nguồn năng lượng. Tôi mong muốn dịch bệnh sớm đẩy lùi để hoạt động nghệ thuật lại sôi nổi như trước", Huỳnh Phúc chia sẻ.

Sau khi đi làm được ít ngày, Huỳnh Phúc lại phải cách ly tại nhà vì khu trọ của anh có người mắc Covid-19. Diễn viên múa chia sẻ anh tiếp tục việc luyện tập múa trong phòng để cơ thể không bị cứng. Ngoài ra, anh vẫn bán hàng online để trang trải chi phí nhà trọ, ăn uống.

"Ở nhà trong thời gian dài, tôi đã quen với nhịp sống nên không khó khăn như ban đầu. Tôi nhận ra bản thân là người dễ thích nghi với sự biến động của cuộc sống", anh nói.