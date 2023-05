Cuộc sống của cựu hoa khôi làng tennis giải nghệ ở tuổi 21

Anna Kournikova từng là ngôi sao quần vợt được khen quyến rũ nhất thế giới. Cô sống xa ánh đèn sân khấu sau khi bất ngờ giải nghệ vào năm 2003.

Ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Anna Kournikova từng cho rằng ngoại hình thu hút khiến việc thi đấu của cô bị ảnh hưởng. Ảnh: Telecomasia.

Ngay từ khi chào sân tại Wimbledon năm 1997, VĐV người Nga Anna Kournikova (lúc đó 16 tuổi) lập tức trở thành gương mặt gây sốt.

Ngoại hình như siêu mẫu và sự bền bỉ trên sân banh nỉ đưa cô trở thành ngôi sao nổi tiếng khắp thế giới.

Sau đó, Anna Kournikova (hiện 41 tuổi) và tay vợt đánh đôi với cô Martina Hingis được mệnh danh là “Spice Girls của làng quần vợt”, theo News.com.au.

Ở đỉnh cao sự nghiệp, Anna Kournikova xếp thứ 8 thế giới. Cô cũng là một trong những người được tìm kiếm nhiều nhất trên Google từ ​​trước đến nay.

Năm 2002, Anna Kournikova được bình chọn là người phụ nữ quyến rũ nhất thế giới và xuất hiện trên trang bìa của các tạp chí đình đám Maxim, FHM. Cô thậm chí còn có vai khách mời trong bộ phim sitcom ăn khách Friends.

Hiện tại, Anna Kournikova có cuộc sống bình lặng hơn nhiều. Cô rời xa ánh đèn sân khấu kể từ khi giải nghệ vào năm 2003 do hàng loạt chấn thương chủ yếu liên quan đến lưng.

Người đẹp đang tận hưởng việc làm mẹ của 3 đứa con cô có chung với nam ca sĩ Enrique Iglesias (48 ​​tuổi).

Anna Kournikova từng xếp hạng thứ 8 thế giới và được khen ngợi sắc vóc như người mẫu. Ảnh: Jose A. Garcia.

Áp lực nổi tiếng

Một phần lý do khiến Anna Kournikova quyết định sống ẩn dật sau khi chia tay quần vợt là việc trở thành trung tâm của sự chú ý khiến cô cảm thấy hồi hộp, lo lắng.

Anna Kournikova được tặng cây vợt tennis đầu tiên nhân dịp năm mới, khi mới 5 tuổi. Đến năm 14 tuổi, cô chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp và trở thành tay vợt trẻ nhất từng thắng Fed Cup cho Nga.

Tuy nhiên, đôi khi Anna Kournikova cảm thấy vẻ ngoài ưa nhìn cản trở sự nghiệp của mình.

“Được chú ý từ khi còn là một đứa trẻ thực sự rất khó khăn. Tôi cảm thấy áp lực khi mọi người nói những câu như ‘Bạn quá đẹp’, ‘Bạn không thể thi đấu tốt’ hay đại loại như vậy. Tôi thường lo lắng trên sân và không thể di chuyển”, cô từng nói.

Khi nghỉ thi đấu ở tuổi 21, Anna Kournikova có mối tình kéo dài 2 năm với Enrique Iglesias. Cặp đôi gặp nhau khi quay video âm nhạc Escape vào năm 2001 và nhanh chóng nảy sinh tình cảm.

Anna Kournikova chuyển đến ngôi nhà sát biển ở Miami (Mỹ) của nửa kia. Ban đầu, cô từ chối lên tiếng về chuyện đời tư và chỉ cởi mở hơn vài năm sau đó.

Anna Kournikova từng được bình chọn là người phụ nữ quyến rũ nhất thế giới. Ảnh: Tiziano Magni/Sports Illustrated.

Mặc dù ở bên nhau hơn 20 năm, nhiều người tin rằng hai người chưa bao giờ kết hôn.

Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào năm 2022, Enrique Iglesias cho biết: “Chúng tôi không tổ chức đám cưới rình rang không có nghĩa là chúng tôi chưa kết hôn. Chúng tôi ở bên nhau nửa đời người rồi”.

Trước đây, nam ca sĩ cũng chia sẻ với tạp chí Parade: “Tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ rằng hôn nhân sẽ tạo nên sự khác biệt. Ngày nay, việc có con và không kết hôn không phải là điều cấm kỵ. Điều tạo nên sự khác biệt là làm cha mẹ tốt”.

Anna Kournikova cũng bác bỏ nhiều đồn đoán về tình trạng hôn nhân của họ.

“Tôi đang có mối quan hệ hạnh phúc với Enrique. Đó mới là điều quan trọng. Hôn nhân không quá có ý nghĩa với tôi. Tôi coi trọng thái độ cởi mở và tin tưởng lẫn nhau. Chúng tôi ở bên nhau nhiều năm. Anh ấy là phiên bản nam của tôi, còn tôi là phiên bản nữ của anh ấy”, cô nói.

Thêm vào đó, cựu hoa khôi làng quần vợt có họ là “Kournikova Iglesias” và đeo chiếc nhẫn kim cương lớn trên ngón tay áp út kể từ năm 2017.

Enrique Iglesias cũng từng giới thiệu Anna Kournikova là vợ của mình trong buổi diễn ở Nga năm 2011.

Dù không còn thi đấu quần vợt, Anna Kournikova vẫn duy trì vóc dáng thon thả. Ảnh: @annakournikova.

Cuộc sống đơn giản

Enrique Iglesias và Anna Kournikova có chung 3 con: cặp song sinh Nicholas và Lucy (5 tuổi) và Mary (3 tuổi).

Họ giữ bí mật về lần mang thai đầu tiên cho đến một tháng sau khi Anna Kournikova sinh con vào năm 2017. Hai người hạnh phúc khoe hình ảnh của 2 “thiên thần nhỏ” trên mạng xã hội.

Trong khi muốn giữ cuộc sống riêng tư, Anna Kournikova chia sẻ khoảnh khắc về các con vào những dịp quan trọng như sinh nhật.

Năm 2018, Enrique Iglesias công khai khen ngợi người bạn đời của mình trong việc nuôi dạy con cái. Giọng ca Why not me? cũng thẳng thắn chia sẻ đời sống vợ chồng của họ rất hòa hợp.

Anna Kournikova nói rằng cô thích chăm sóc con cái. Kể từ khi cựu VĐV này có con, chúng trở thành tâm điểm trong các bài đăng trên mạng xã hội của cô, trước đây chủ yếu là hình bikini và 2 chú chó cưng.

Bài đăng mới nhất của Anna Kournikova, từ tháng 5/2022, là lời chúc mừng sinh nhật Enrique Iglesias bằng bức ảnh chụp cả gia đình.

Người đẹp Nga hiện có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình. Ảnh: @annakournikova.

Anna Kournikova tiết lộ rằng cô chủ động rút lui khỏi công việc khi bắt đầu lập gia đình.

“Khi có bầu, tôi giảm bớt khối lượng công việc và nhận ra mình muốn dành toàn bộ thời gian cho con cái. Được ở bên chúng là điều hạnh phúc, tôi không muốn bỏ lỡ một giây nào”.

Sau khi kết thúc sự nghiệp quần vợt, Anna Kournikova làm người mẫu và nhà từ thiện. Cô từng tham gia cuộc thi dành cho người nổi tiếng Advanta World Team Tennis Smash Hits vào năm 2008 để quyên góp tiền cho Quỹ AIDS.

Anna Kournikova quay trở lại với ánh đèn sân khấu trong thời gian ngắn khi giới thiệu chương trình The Biggest Loser của Mỹ vào năm 2011, nhưng cô quyết định tập trung vào gia đình hơn.

Năm 2005, Anna Kournikova trở thành mục tiêu của một kẻ theo dõi tên William Lepeska. Cô buộc phải gọi cảnh sát sau khi gã đàn ông biến thái khỏa thân bơi đến nơi mà hắn nghĩ là nhà của cô ở Miami để giả vờ kêu cứu.

Cảnh sát tìm thấy Lepeska khi hắn hét lên: “Anna, giúp tôi với!”.

Trước đó, người này quấy rối Anna Kournikova suốt nhiều tháng bằng những lá thư và email khiêu dâm cho đến tìm thấy địa chỉ của cô. Hắn còn xăm hình của người đẹp Nga lên cánh tay.

Vụ việc khiến Anna Kournikova phải thuê vệ sĩ và tăng cường an ninh tại ngôi nhà trị giá 2,7 triệu USD của cô.

Khi không đi lưu diễn, Enrique Iglesias cùng Anna Kournikova dành nhiều thời gian để tận hưởng ở ngôi nhà rộng khoảng 1.859 m2 ở Miami của họ với khu vườn rộng lớn rải đầy đồ chơi trẻ em.

Cặp đôi có bến tàu riêng ở bãi biển trước nhà và được cho là cũng có sân tennis.

Mặc dù không còn chơi thể thao chuyên nghiệp, Anna Kournikova vẫn thích giữ dáng. Từ năm 2019, cô chia sẻ chi tiết về các bài tập luyện tại nhà, chế độ ăn uống và thói quen hàng ngày.

“Tôi thấy việc thường xuyên ăn các bữa nhỏ là rất quan trọng. Tôi sẽ ăn một miếng chocolate nhỏ mỗi ngày hoặc cách nhật. Tôi yêu chocolate và kem. Tôi cũng thích khoai tây và mì ống”.

Anna Kournikova thường thức dậy lúc 6h30 sáng, đưa con đi dạo bằng sau bữa sáng. Khi lũ trẻ ngủ, cô tập yoga hoặc pilates.

“Từ trưa, công việc nhà bắt đầu và đến 20h tôi thường kiệt sức trên ghế sofa”, cô nói.