Cuộc sống của con gái David Beckham

Cái tên của công chúa út nhà Beckham cũng là điều đặc biệt. David chia sẻ trên mạng xã hội rằng “Cuốn sách yêu thích của Victoria là To Kill a Mockingbird. Tác giả cuốn sách là Harper Lee và đó là nguồn gốc tên Harper." Còn về lý do của "số 7" (Seven) trong tên đệm, David lý giải: “Số 7 là tượng trưng cho sự hoàn hảo về mặt tâm linh - 7 kỳ quan của thế giới, 7 màu sắc của cầu vồng - và trong nhiều nền văn hóa, nó là con số may mắn.”