Cuộc sống của ca sĩ Hàn Quốc bị liệt tứ chi

Kim Hyuk Gun là ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc những năm đầu thập niên 2000. Sau khi bị tai nạn và liệt tứ chi, anh rút khỏi ngành giải trí để kinh doanh, giảng dạy.

Osen đưa tin ngày 14/9, ca sĩ Kim Hyuk Gun xuất hiện trên một chương trình và chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Kim Hyuk Gun ngồi trên xe lăn và cho biết đang điều hành một quán cà phê cùng phòng hát karaoke cho sinh viên. Ngoài ra, anh là trợ giảng tại Khoa Phúc lợi Xã hội Thực hành, Đại học Osan.

Nhớ lại vụ tai nạn xảy ra năm 2013, Kim Hyuk Gun kể: “Đó là một vụ va chạm kinh khủng. Một phương tiện vi phạm tín hiệu đâm thẳng vào xe của tôi khiến tôi gãy cổ. Không có chảy máu ra nhưng khi đó, tôi nghĩ mình sắp chết vì không thở được”.

Ca sĩ Kim Hyuk Gun bị tai nạn nghiêm trọng.

"Tôi tỉnh dậy trong phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng tôi không biết mình tỉnh được bao lâu rồi tiếp tục ngất đi. Tôi không thể cử động. Tôi bị liệt và không thể quay người. Tôi thậm chí không thể dùng tay gãi mặt hay ăn uống. Lúc này, tôi ước có thể cử động chân tay để tự ăn uống và vệ sinh cá nhân”, anh nói.

Sau khi bị thương, Kim Hyuk Gun không thể hát và cảm thấy đau đớn nếu cố gắng làm việc đó. Anh nói: "Tôi không thể vượt qua khó khăn đó nếu chỉ có một mình. Nhưng tôi đang cố gắng để có thể hát trở lại với sự giúp đỡ và sức mạnh từ mọi người. Tôi rất đau, nhưng lý do tôi tiếp tục hát là nó khiến tôi cảm thấy mình đang sống".

Theo Osen, những năm đầu thập niên 2000, Kim Hyuk Gun là huyền thoại tại ngành giải trí Hàn Quốc. Anh sở hữu giọng hát cao vút, đầy cảm xúc.

Kim Hyuk Gun sinh năm 1981, ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc The Cross vào năm 2003. Họ có những ca khúc nổi tiếng như For You, Don't Cry… Năm 2004 Kim Hyuk Gun rời nhóm vì bất đồng quan điểm âm nhạc với công ty quản lý.