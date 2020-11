Cuộc sống của Barron Trump sẽ rất khác sau khi rời Nhà Trắng

Barron Trump được Cơ quan Mật vụ Mỹ bảo vệ cho tới năm 16 tuổi. Theo truyền thông, cuộc sống của cậu bé khó lòng giữ được sự riêng tư.

Trong 5 người con của Tổng thống Donald Trump, cậu út Barron có ngoại hình thay đổi nhiều nhất trong thời gian sống ở Nhà Trắng.

Khi nhiệm kỳ của tổng thống thứ 45 sắp kết thúc, bên cạnh việc dự đoán về nơi gia đình ông Trump sẽ chuyển đến, nhiều người cũng quan tâm tới tương lai của "hoàng tử Nhà Trắng" Barron, theo The List.

Thắc mắc đầu tiên xoay quanh việc liệu Barron có chuyển trường hay không. Cậu bé đang theo học tại trường Giám mục St. Andrew's ở Potomac, Maryland, cách Nhà Trắng khoảng 32 km.

Thời điểm gia đình ông Trump dọn ra khỏi Nhà Trắng rơi vào giữa năm học của Barron.

Barron hiện học ở trường trung học tư thục cách Nhà Trắng 32 km.

Trước đây, cựu Tổng thống Barack Obama và phu nhân Michelle Obama từng chọn ở lại thủ đô Washington sau khi rời Nhà Trắng để hai con gái có thể học xong trường tư thục.

Tuy vậy, Anita McBride - từng là chánh văn phòng của cựu Đệ nhất phu nhân Laura Bush, hiện điều hành chuỗi hội nghị First Ladies Initiative tại Đại học Mỹ - nói với USA Today rằng bà không nghĩ rằng bất kỳ ai trong nhà Trump sẽ sống lâu dài ở Washington.

Họ có thể sẽ chọn chuyển đến các địa điểm ưa thích ở New York hoặc Florida.

Bên cạnh đó, trong khi Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump có quyền (không bắt buộc) được Cơ quan Mật vụ Mỹ bảo vệ cho tới cuối đời, nhiệm kỳ của ông Obama chỉ yêu cầu đơn vị này bảo vệ con của các cựu tổng thống cho đến năm 16 tuổi, theo CBS News.

Luật này có nghĩa là Barron và những người con còn lại của ông Trump sẽ sớm có sự thay đổi về an ninh.

"Hoàng tử Nhà Trắng" sẽ được Cơ quan Mật vụ Mỹ bảo vệ cho tới năm 16 tuổi.

Theo trang tin Nicki Swift, cuộc sống hậu Nhà Trắng vẫn đầy quy tắc và nặng nề về vấn đề an ninh. Do đó, Barron Trump có thể khó giữ được cuộc sống riêng tư.

Dù sự bảo vệ mọi lúc, mọi nơi từ Cơ quan Mật vụ Mỹ rất quan trọng, biện pháp này cũng được cho xâm phạm quyền cá nhân. Năm 2017, The New York Times từng đưa tin rằng Donald Trump Jr. - con trai cả của Tổng thống Trump - đã từ bỏ quyền được bảo vệ an ninh vì muốn có thêm sự riêng tư.

Tuy nhiên, nhìn vào sự thay đổi của con cái các đời tổng thống tiền nhiệm ông Trump sau khi rời Nhà Trắng, tương lai của Barron được cho khá tươi sáng.

Truyền thông vẫn sẽ quan tâm tới cuộc sống của Barron Trump sau khi cha cậu bé hết nhiệm kỳ tổng thống.

Theo E! Online, Malia Obama - con gái cả của cựu Tổng thống Barack Obama - quyết định gap year (tạm nghỉ một năm học) và nhập học đại học khi cha cô không còn là tổng thống.

Do đó, việc rời Nhà Trắng đối với Malia đồng nghĩa với việc cô được tự do và ít bị truyền thông chú ý hơn trong những năm đại học, theo Washington Post.

Giống như chị gái Malia, việc không còn là "đệ nhất tiểu thư" ở Nhà Trắng cũng khiến cuộc sống của Sasha Obama trở nên "dễ thở" hơn.

“An ninh vẫn là một phần trong cuộc sống hàng ngày của các cô con gái nhà Obama. Bên cạnh đó, thế giới vẫn chú ý tới thành tích và ước mơ của họ”, The Outlet lưu ý.

Khi cha là cựu Tổng thống Bill Clinton không còn là ông chủ Nhà Trắng, Chelsea Clinton đã đăng ký học tại Đại học Oxford (Anh), nơi cô lấy bằng thạc sĩ Quan hệ quốc tế, theo US Magazine.

Theo truyền thông Mỹ, có nhiều khả năng đây cũng sẽ là tương lai của Barron Trump. Chắc chắn dư luận vẫn quan tâm đến sự thành công của cậu bé, đồng thời bất kỳ sai lầm nào cũng sẽ được giới truyền thông ghi lại. Vấn đề an ninh cũng là điều không thể tách rời khỏi cuộc sống của cậu.