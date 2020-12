Cuộc sống của bà Melania thay đổi thế nào sau khi cưới ông Trump

Khi kết hôn với ông Donald Trump, bà Melania từ người mẫu trở thành nhân vật nổi tiếng ở New York. Cuộc sống của bà cũng thay đổi đáng kể ở cương vị đệ nhất phu nhân nước Mỹ.

Khi ông Donald Trump trở thành đại diện của đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2016, không nhiều thông tin về người vợ siêu mẫu của ông - bà Melania Trump - xuất hiện, theo The List.

Truyền thông Mỹ nhận xét cuộc sống của bà Melania đã thay đổi đáng kể khi trở thành đệ nhất phu nhân, hay nói đúng hơn là từ lúc kết hôn với ông Trump.

Bà từ người mẫu trở thành nhân vật nổi tiếng ở New York, sống ở Tháp Trump cho đến Nhà Trắng.

Ông Donald Trump và người vợ thứ ba - bà Melania - trong lễ cưới vào tháng 1/2005.

Được truyền thông chú ý

Bà Melania Trump xuất thân là con gái của nhân viên bán xe hơi và nhà thiết kế ở thị trấn nhỏ tại Slovenia. Bà tìm đường đến Mỹ để phát triển sự nghiệp người mẫu. Kể từ đó, cuộc sống của bà rẽ sang trang mới.

Trước khi kết hôn với ông Donald Trump, bà Melania phần nào được biết tới. Nhưng sau khi hẹn hò với tỷ phú, danh tiếng của bà tăng gấp nhiều lần. Theo NBC News, bà Melania được mời xuất hiện trên một số trang bìa tạp chí danh tiếng như GQ (Anh), Vogue (Mỹ).

Cuộc hôn nhân với ông Trump vào tháng 1/2005 củng cố vị trí của bà Melania trên truyền thông. Kể từ khi trở thành đệ nhất phu nhân, cuộc sống của bà luôn được chú ý.

The Washington Post từng đưa tin bà Melania không hề vui mừng về những thay đổi diễn ra trong cuộc đời mình khi chồng đắc cử. Theo một nguồn tin nội bộ, bà từng tuyên bố “Đừng gọi tôi là đệ nhất phu nhân” sau khi có kết quả bầu cử.

Tuy nhiên, bà Melania không phải là đệ nhất phu nhân duy nhất thấy khó khăn trong việc thích nghi với cuộc sống ở Nhà Trắng trong một sớm một chiều. Bà được cho là “người lên kế hoạch cẩn thận” và muốn dành thời gian để làm mọi việc theo cách mình muốn.

Sau khi chồng nhậm chức tổng thống, bà Melania Trump phải làm quen với việc được Cơ quan Mật vụ Mỹ bảo vệ gắt gao, theo The Washington Post.

“Tôi nghĩ Melania là người kín đáo và phải dành nhiều thời gian để thích nghi với cuộc sống công khai”, một người thân cận tiết lộ về sự thay đổi của bà Melania từ khi vào Nhà Trắng.

Ngay cả sau khi ông Donald Trump rời nhiệm sở, bà Melania sẽ tiếp tục được bảo vệ. Theo ABC News, văn phòng ở Miami của Cơ quan Mật vụ đã bắt đầu xem xét gửi quân đến Mar-a-Lago - nơi vợ chồng ông Trump có thể dọn đến hậu Nhà Trắng.

Tác động tới chính sách

Khi ông Donald Trump từ ngôi sao truyền hình thực tế trở thành tổng thống Mỹ, bà Melania Trump không còn được truyền thông phỏng vấn về thời trang.

Ở cương vị đệ nhất phu nhân nước Mỹ, bà được hỏi về chính sách nhập cư, lập trường của ông Trump về nhiều vấn đề và ảnh hưởng của bà đối với chồng trong việc đưa ra quyết định.

Sean Spicer - cựu thư ký báo chí của Nhà Trắng dưới chính quyền của ông Donald Trump - giải thích: “Melania có tầm ảnh hưởng không nhỏ. Bà ấy không phải là người xen vào công việc chính trị và nói ‘Hãy thuê người này, sa thải người kia’. Nhưng bà cho tổng thống biết những suy nghĩ của mình và ông Trump rất coi trọng quan điểm của vợ”.

Theo The New York Times, cách truyền thông thay đổi nội dung đưa tin về Đệ nhất phu nhân Melania được coi là điều nhức nhối đối với gia đình ông Trump.

Ngày 25/12, Tổng thống Donald Trump chia sẻ lại bài đăng Twitter từ Breitbart News, đề cập đến việc những người đứng đầu các tạp chí thời trang xứ cờ hoa đối xử bất công với bà Melania.

“Báo chí trong giới thời trang đã hạn chế sự xuất hiện của ‘Đệ nhất phu nhân thanh lịch nhất lịch sử Mỹ’ trên các trang bìa suốt 4 năm qua”, trang này viết.

Tổng thống Donald Trump rất coi trọng quan điểm của vợ.

Trước khi ông Donald Trump bước vào chính trường, bà Melania sống trong căn penthouse xa hoa ở Tháp Trump, dùng bữa tại những nhà hàng tốt nhất tại Manhattan và thoải mái mua sắm.

Theo The Guardian, cuộc sống hào nhoáng của bà không bao giờ trở lại như xưa sau khi chồng trở thành ông chủ Nhà Trắng.

Bất chấp sự xáo trộn ở Tháp Trump khi ông Donald Trump mới đắc cử, bà Melania quyết tâm ở lại New York để con trai có thể hoàn thành việc học. Tuy nhiên, theo The Washington Post, việc mẹ con bà ở lại Manhattan có giá rất đắt đỏ. Sở Cảnh sát New York cho biết chi phí để bảo vệ đệ nhất phu nhân trong thời gian đó là tối thiểu 125.000 USD /ngày.

Bà Melania cũng đã nhân cơ hội đàm phán lại thỏa thuận tiền hôn nhân với ông Donald Trump dưới danh nghĩa “chăm sóc Barron”.

Đệ nhất phu nhân cũng được cho tận dụng cuộc hôn nhân của mình với vị tỷ phú để thúc đẩy hoạt động kinh doanh của riêng mình. Cụ thể, bà đã thành lập 2 công ty là Melania Timepieces and Jewelry và Melania Caviar Complexe C6, theo Entrepreneur.

Theo The Washington Post, bà Melania từng gây tranh cãi khi trang web Nhà Trắng liệt kê chi tiết về dòng trang sức của bà thông qua nhà bán lẻ QVC. Người phát ngôn của bà cho biết việc này không nhằm quảng cáo cho sản phẩm mà là thông tin thực tế về đệ nhất phu nhân mới.

“Lời khuyên cho những người khôn ngoan là hãy ngừng bán sản phẩm dưới tên của mình nếu được bầu giữ chức vụ nào đó”, The List nhắn nhủ.