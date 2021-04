Cuộc sống của 5 nhân vật meme sau khi nổi tiếng

Trong phim tài liệu Fyre: The Greatest Party That Never Happened nói về thảm họa lễ hội âm nhạc Fyre Festival, nhà tổ chức sự kiện Andy King tiết lộ rằng Billy McFarland, nhà sáng lập sự kiện, đã yêu cầu ông quan hệ tình dục bằng miệng để chiều lòng nhân viên hải quan, từ đó được thông quan một số mặt hàng cần thiết. Ảnh: Netflix.