Cuộc sống chạm đáy của Johnny Depp

Từ khi gắn bó với Amber Heard, cuộc sống của Johnny Depp đa phần là bi kịch. Anh từng 5 lần nhắc đến cô trong nhiều hoàn cảnh.

Amber Heard khóc nói: 'Mọi người muốn nướng con tôi trong lò vi sóng' Nữ diễn viên khóc khi chia sẻ việc bị khán giả của Depp tấn công trên mạng xã hội. Nhiều người còn dọa giết cô và con gái.

Phiên tòa xét xử vụ kiện giữa Johnny Depp và Amber Heard về tội phỉ báng đã thu hút sự quan tâm của hàng triệu con người trong hơn một tháng qua. Những lời khai gây sốc, chi tiết về đời tư, mối quan hệ của cặp sao được công bố với cả thế giới.

Thời gian qua, truyền thông, khán giả thay nhau mổ xẻ, bình luận những phát ngôn đầy mâu thuẫn của minh tinh - tài tử trước tòa. Mâu thuẫn của cặp diễn viên nảy sinh từ khi họ ly hôn và ít lâu sau, Heard chấp bút cho bài báo nói về chủ đề bạo lực gia đình được đăng tải trên The Washington Post. Không trực tiếp nhắc tên Depp song khán giả dễ dàng suy luận bài báo tấn công nam diễn viên.

4 năm qua, Depp và Heard chôn vùi sự nghiệp, cuộc sống, hình ảnh cá nhân bởi những vụ kiện cáo không dứt. Khi nhìn lại hành trình của Depp kể từ khi gắn bó với Heard, người hâm mộ nhận ra nam diễn viên không ít lần nhắc đến cô với nỗi lo lắng, bất an.

Depp ẩn ý nói về Heard với nỗi sợ hãi

Kể từ khi phiên tòa giữa Depp và Heard diễn ra tại tòa án Fairfax, bang Virginia, Mỹ, đoạn video ghi lại cảnh nam diễn viên có mặt tại thảm đỏ buổi ra mắt phim Alice Through The Looking Glass ở London (Anh) vào tháng 10/2016 được khán giả chia sẻ rầm rộ trở lại trên các nền tảng mạng xã hội.

Trong clip, MC đặt câu hỏi cho Depp về thông điệp anh muốn truyền tải cho khán giả thông qua bộ phim. Tài tử trả lời: "Tôi sợ chết khiếp. Tôi bị hoảng loạn. Tôi không biết làm gì. Tôi bối rối và muốn về nhà".

Depp và Heard từng có mối tình đẹp trong quá khứ. Ảnh: AFP.

Thời điểm đó, người hâm mộ tỏ ra khó hiểu trước những chia sẻ không hợp hoàn cảnh và nội dung câu hỏi từ Depp. Tuy nhiên, sau những vụ lùm xùm giữa Depp và Heard trong thời gian qua, người hâm mộ kết nối lại các bình luận trong clip với lời khai của tài tử trước tòa. Khán giả cho rằng sao phim Cướp biển vùng Caribbean đã bị hoảng loạn, lo sợ.

Gia đình phản đối Depp lấy Heard

Trong một bài báo đăng tải trên Rolling Stone, một nguồn tin thân cận của Depp cho hay gia đình tài tử không thích Heard. Họ từng năn nỉ con trai đừng lấy diễn viên Aquaman.

Theo nội dung của bài báo, mối quan hệ của Depp và em gái Christi ảnh hưởng theo hướng tiêu cực từ sau khi tài tử kết hôn với Heard.

Tuy nhiên, trong các cuộc phỏng vấn, Depp chưa từng nhắc đến chuyện này. Anh chỉ kể việc bản thân có tuổi thơ nghèo khó. Cha anh thường xuyên vắng nhà, một mình mẹ phải nuôi nấng các con khôn lớn. Tài tử không ít lần chứng kiến những trận đòn roi của cha đối với mẹ.

Gia đình Depp không thích anh lấy Heard. Ảnh: AP.

Năm 11 tuổi, Depp lần đầu biết đến ma túy và 5 năm sau, anh quyết định bỏ học. Năm 1980, anh chơi guitar trong ban nhạc The Kids, sau đó chuyển đến Los Angeles sống. Sau khi gặp Nicolas Cage, anh lần đầu đóng phim điện ảnh A Nightmare on Elm Street (1984).

Tuy nhiên, những chia sẻ của Depp trên Rolling Stone lại trái ngược với tư liệu từ tòa án, theo Page Six. Theo tòa án, nam diễn viên bị mẹ bỏ rơi từ khi còn là đứa trẻ. Sự việc xảy ra sau khi cha mẹ anh ly hôn vào năm 1978. Lúc đó, nam diễn viên 15 tuổi.

Depp thừa nhận bị trầm cảm sau khi ly hôn Heard

Trong một cuộc phỏng vấn, tài tử sinh năm 1963 thừa nhận cuộc sống của anh chạm đáy sau khi ly hôn với Heard cùng những rắc rối bủa vây bởi các vụ kiện cáo nối tiếp.

Hôn nhân đầy bi kịch, sự nghiệp bị ảnh hưởng, tài sản trống rỗng, Depp rơi vào trạng thái tuyệt vọng và nghĩ đến tình huống xấu nhất.

Trên Rolling Stone, Depp kể anh không thể chịu đựng nhiều nỗi đau cùng lúc và phải viết một cuốn hồi ký để cân bằng cảm xúc. Nam diễn viên thường bật khóc khi suy nghĩ về những chuyện đã qua lúc viết chúng ra trang giấy.

"Tôi uống rượu mỗi sáng và viết cho tới khi nước mắt giàn giụa, không nhìn thấy các trang giấy nữa. Tôi tự hỏi mình đối xử rất tốt với mọi người, yêu thương và chân thành với họ. Nhưng vì sao những chuyện tồi tệ này vẫn xảy đến với tôi", Johnny Depp kể lại.

Depp lên tiếng chống lại Heard vì nghĩ cho con

Năm 2018, phóng viên của GQ đặt câu hỏi cho Depp về việc anh nghĩ sao khi bị cáo buộc là người đàn ông bạo hành trong cuộc hôn nhân với Heard. Depp cho biết những cáo buộc đó khiến nam diễn viên bị tổn thương vì nó khác xa với con người thật của anh.

Depp kể trước đây, khi Vanessa Paradis - vợ cũ của anh - mang thai con gái đầu lòng, Lily-Rose, nhiều cánh săn ảnh đã bám theo vợ chồng anh để chụp hình ảnh Paradis có bầu. Chứng kiến sự việc, Depp đã buông lời đe dọa đối với các paparazzi vì họ xâm phạm vào quyền riêng tư cá nhân của gia đình anh.

"Chuyện tôi làm tổn hại hay bắt nạt vợ mình hoặc những người thân là điều không bao giờ xảy ra. Đó không phải là con người của tôi", Depp khẳng định.

Cặp sao trải qua nhiều năm theo đuổi vụ kiện phỉ báng. Ảnh: AP.

Nam diễn viên cũng nói thêm ban đầu, anh quyết định giữ im lặng và không lên tiếng giữa những cáo buộc từ Heard. Anh không muốn để tình huống: "Tôi nói, cô nói, công chúng nghĩ" xảy đến.

Depp để đội ngũ pháp lý của anh toàn quyền giải quyết vấn đề cũng như yêu cầu bồi thường. Tuy nhiên, khi sự việc ngày càng có mức độ ảnh hưởng lớn hơn, Depp không thể ngồi yên. Anh quyết định ra mặt, lên tiếng để bảo vệ bản thân và hơn hết là thể hiện trách nhiệm với các con.

Trong phiên điều trần gần đây, tài tử cho biết anh muốn hai con hiểu rằng những cáo buộc từ Heard đối với anh là sai sự thật. Anh không muốn Lily-Rose (sinh năm 1999) và Jack (sinh năm 2002) hiểu lầm về cha.

Depp từng thể hiện sự quan tâm Heard

Bất chấp những cáo buộc của Heard chống lại Depp, tài tử nói với GQ rằng anh vẫn quan tâm đến nữ diễn viên cùng những người tin tưởng cô. Depp cho biết anh quyết định không bao giờ ngừng cuộc chiến chống lại các cáo buộc và nhấn mạnh cuộc chia rẽ của họ giống như "sự thương tiếc cho một người mà bạn nghĩ là tất cả".

Khi phóng viên đặt câu hỏi: "Vậy anh nghĩ Heard là ai". Depp đáp: "Chà, là một điều gì đó. Bằng cách nào đó, tôi đã cưới cô ấy".