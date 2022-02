Cuộc sống bố đơn thân của Channing Tatum

Tài tử Channing Tatum thú nhận anh từng cảm thấy “sợ hãi gấp đôi” khi một mình chăm sóc con gái Everly.

Ngày 11/2, tạp chí Vman đăng tải bài phỏng vấn nam diễn viên Channing Tatum. Ngôi sao của các thương hiệu điện ảnh Jump Street và Magic Mike đã có những chia sẻ về cuộc sống riêng tư, nỗi hoang mang, lo lắng khi trở thành bố đơn thân.

Channing Tatum và nữ diễn viên Jenna Dewan kết hôn năm 2009, chia tay năm 2018 sau gần một thập kỷ chung sống. Họ có một con gái chung, tên Everly. Cô bé mới lên bốn vào thời điểm bố mẹ ly hôn và hiện tám tuổi.

“Tôi biết mình thích diễn xuất, thích những thứ mơ mộng và diệu kỳ. Nhưng tôi không chắc bản thân có thể đuổi kịp suy nghĩ cũng như sự ngây thơ của con bé, nhất là khi tôi đã thành bố đơn thân. Nó khiến nỗi sợ hãi của tôi nhân đôi”, Tatum nói.

Nam diễn viên băn khoăn anh có thể làm thay công việc của một người mẹ hay không. “Liệu tôi có thể đảm đương các công việc của một người mẹ hay không? Một người mẹ, với tư cách phụ nữ với nhau, có thể gần gũi với con bé đến mức nào? Rồi khi cuộc hành trình bắt đầu, tôi nhận ra tất cả những gì mình cần làm chỉ là bước vào thế giới của con gái và sẵn sàng thực hiện bất kỳ điều gì nó cần”, Tatum nói.

Channing Tatum đã sáng tác một cuốn truyện thiếu nhi dành tặng con gái. Ảnh: Channingtatum.

Trước đó, hồi 2020, Channing Tatum từng chia sẻ với Parents về hành trình làm quen với cuộc đời làm bố. “Khi trở thành bố đơn thân, tôi có nhiều mối lo về việc kết nối với Everly theo cách một đứa bé tuổi đó cần. Tôi không sơn móng tay, cũng không biết cách tết tóc cho con gái. Nhưng giờ tôi làm được cả hai việc. Tôi hòa mình vào thế giới phép màu. Phần thưởng chính là tình yêu của con gái, thứ tôi từng nghĩ mình sẽ không thể nào có được”, anh nói.

Năm 2021, Channing Tatum đã xuất bản cuốn sách thiếu nhi đầu tay nhan đề The One and Only Sparkella dành tặng con gái. Anh chia sẻ với Parents: “Giống Sparkella, Evie rất thích chơi đùa, mặc trang phục ngộ nghĩnh và trở nên khác người. Con mạnh mẽ, xinh đẹp và diệu kỳ về mọi mặt. Trong thời gian giãn cách, hai cha con cùng chơi đùa suốt ngày. Chính Evie đã giúp tôi lên ý tưởng cho cuốn sách”.