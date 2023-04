Cuộc sống bên con sông thiêng ở Ấn Độ

Các tín đồ đứng trên bờ cầu nguyện, đặt các hoa cúng và nến vào dòng sông Hằng, với ước nguyện có được sự tha thứ, bảo vệ và may mắn trong cuộc sống. Sau đó, người dân thường sẽ múc nước vào các can nhựa mang về thờ hoặc phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Dọc phố trên bờ sông bán rất nhiều hoa cúng, can nhựa, bình nhựa phục vụ cho tín ngưỡng này.