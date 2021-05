Cuộc sống ẩn dật của các siêu anh hùng trong ‘Eternals’

Trailer đầu tiên của bom tấn siêu anh hùng “Eternals” mang đến cho khán giả cái nhìn về cuộc sống của chủng loài vũ trụ hùng mạnh trên Trái Đất.

Cận cảnh chủng loài Eternals từ Vũ trụ Điện ảnh Marvel Đoạn giới thiệu đầu tiên từ "Eternals", bom tấn siêu anh hùng ra mắt trong tháng 11 của Marvel Studios, mới được công bố.

IGN đưa tin ngày 24/5, Marvel Studios đã tung đoạn giới thiệu đầu tiên của Eternals, bom tấn siêu anh hùng dự kiến phát hành từ 5/11 do Chloé Zhao đạo diễn.

Trong đoạn video dài hơn hai phút, trên nền ca khúc The End of the World - bản hit từ thập niên 1960 của Skeeter Davis - cuộc đổ bộ Trái Đất của các Eternals đã được tái hiện. Tại Trái Đất, nhóm sinh vật quyền năng và bất tử đã giúp loài người cải thiện cuộc sống.

Qua lời tự sự của Sersi (Gemma Chan), quãng thời gian hàng nghìn năm Eternals lưu lại Trái Đất đã được hé lộ: “Chúng ta đã trông chừng và dẫn dắt. Chúng ta giúp con người phát triển và chứng kiến họ tạo ra những kỳ quan. Trong chừng ấy năm, chúng ta chưa từng can thiệp, cho tới lúc này”.

Tạo hình chính thức của các Eternals được hé lộ ở cuối trailer. Ảnh: Disney.

Cũng thông qua trailer đầu tiên, khán giả đã có cái nhìn tương đối chi tiết về tạo hình từng nhân vật trong nhóm. Họ gồm 10 người mang sức mạnh và tính cách khác nhau. Ikaris (Richard Madden) quyền năng, Sersi (Gemma Chan) thương yêu loài người, Kingo (Kumail Nanjiani) nắm giữ sức mạnh từ vũ trụ, Makkari (Lauren Ridloff) có siêu tốc độ.

Phastos (Brian Tyree Henry) là nhà sáng chế thiên tài, Ajak (Salma Hayek) đảm nhận vai trò thủ lĩnh tinh thần với trí tuệ sáng suốt. Sprite (Lia McHugh) là linh hồn già cỗi mang vẻ ngoài của một thiếu niên, Gilgamesh (Ma Dong Seok) cường tráng, Druig (Barry Keoghan) sống ẩn dật. Nhân vật cuối cùng của nhóm là nữ chiến binh cự phách Thena (Angelina Jolie).

Trailer cũng giới thiệu Black Knight/Dane Whitman do Kit Harington thủ vai. Trên tấm poster mới, khán giả sẽ thấy hình bóng của nhóm Eternals in đậm trên nền trời rộng mở. Đây là phong cách nghệ thuật đặc trưng của đạo diễn Chloé Zhao - sử dụng ánh sáng tự nhiên để tả các sự vật.

Eternals được mô tả là bộ phim “đậm chất khoa học viễn tưởng” nhất mà Marvel Studios từng thực hiện. Phim theo chân một nhóm người ngoài tinh bất tử sống ẩn dật trên Trái Đất suốt hàng nghìn năm. Giờ đây, họ cần tái hợp để cùng chống lại kẻ thù hung ác Deviants.