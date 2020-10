Cuộc so tài giữa Michelangelo và Leonardo da Vinci

Câu 2: Michelangelo chuyển vào học trường điêu khắc năm bao nhiêu tuổi? A. 12 tuổi

B. 13 tuổi

C. 14 tuổi

D. 15 tuổi Năm 13 tuổi Michelangelo học vẽ tại một phòng tranh nổi tiếng ở Florence, Italy. Năm 14 tuổi, vì say mê môn nghệ thuật điêu khắc, ông rời phòng tranh và chuyển vào trường điêu khắc do Bertoldo lập ra.