Sau Rap Việt, Tage hay GDucky nổi loạn theo những cách khác nhau trong âm nhạc. Các rapper nhận được nhiều ý kiến ủng hộ song cũng có một bộ phận khán giả không đồng tình.

Khi Rap Việt lên sóng, những rapper với xuất thân undergroud dù ngồi vị trí giám khảo, huấn luyện viên hay dự thi với tư cách thí sinh đều được cho là phải tiết chế rất nhiều trong rap. Không ít những gai góc, đường phố, phóng túng, những cuộc diss nhau vốn là phổ biến trong thế giới ngầm đã được gác lại để nhường chỗ cho những bản rap văn minh và gần gũi hơn với đại chúng.

Tuy nhiên, sau Rap Việt, các rapper trở về với đời sống âm nhạc của riêng mình. Có rapper bất ngờ chuyển hướng với hình ảnh "ăn chơi", có những rapper nổi loạn, đúng chất underground như vốn có. Có những đón nhận và có cả những tranh cãi, phản đối.

Tage nổi loạn sau Rap Việt Với MV "Ganh tỵ", Tage trở lại đúng bản ngã của rapper ngông cuồng trong ca từ và phong cách biểu diễn.

Cái ngông của Tage

Đáng kể nhất trong những cuộc nổi loạn sau Rap Việt phải là Tage của nhà Suboi. Ở Rap Việt, Tage từng là chàng trai tiết chế tối đa sự nổi loạn và ngông cuồng. Thậm chí, trong Tage, nhiều người vẫn nhìn thấy hình ảnh của cậu học trò - học trò ngay cả trong màn trình diễn cá tính ở bảng đấu E vòng Bứt phá.

Nhưng với Ganh tị ra mắt vào tháng 2, Tage cho thấy một con người khác: Rất nổi loạn.

Đó là một Tage liều lĩnh, thậm chí bất chấp chưa từng có. Sản phẩm âm nhạc được Tage ra đúng ngày mùng 1 Tết – điều rất hiếm các ca sĩ thực hiện. Và Ganh tị cũng chứa đựng hình ảnh một rapper đường phố tự do và kiêu ngạo. MV có sự xuất hiện của nhiều rapper trẻ khác như RPT Gonzo, MCK, Tlinh hay RPT Orijin.

Tage nổi loạn sau Rap Việt.

Tage sáng tác và thể hiện bản rap của mình trên một nền nhạc khá tốt. Beat là điểm cộng cho sản phẩm lần này. Phần beat của Sony Tran tương đối thời thượng và cũng không giống với những bản rap trước đó của Tage. Nền nhạc trau chuốt và tempo phù hợp giúp Tage có thể thi triển nhiều kỹ năng hơn thay vì chỉ chuyện dựng vần.

Tuy nhiên, phần nội dung của MV là điểm đáng gây tranh cãi. Ganh tị có phần lời ngang tàng, thậm chí có phần nặng nề không cần thiết. Tage công kích người ghét mình, rap fan “nửa mùa”, thậm chí cả truyền thông lẫn rap quảng cáo, thương mại.

Tage dường như muốn đối đầu với tất cả theo cách ngạo nghễ nhất. Nhưng sự nặng nề của Gạnh tị cũng đặt anh vào một thế khó khi chọn bước chân vào thị trường mainstream.

Sự thượng đẳng và ngông cuồng đôi khi chỉ lấy mất đi những thiện cảm của số đông công chúng dành cho một rapper trẻ. Và rõ ràng, những câu chuyện công kích, đối tượng công kích của Tage đặt ra trong bản rap này cũng đã quá cũ kỹ.

Cá tính là cần có, song cũng như một giám khảo từng nói ở Rap Việt, Tage vẫn cần tiết chế cách rap của mình. Bởi lẽ, không phải cứ phô bày và thể hiện mới chứng tỏ được bản thân khác biệt.

Tage mới đây nới với Zing rằng khi lên sóng truyền hình, anh cần xây dựng bản thân sao cho phù hợp với số đông. "Còn tôi ở Ganh tị cũng vẫn là những gì tôi muốn gửi đến người xem. Không phải lúc nào tôi cũng ngông cuồng, cũng ngang tàng như lời mọi người nói. Nhưng tại thời điểm đặt bút viết Ganh tị, đó là cảm xúc thật của tôi và tôi được sống trọn vẹn trong dòng cảm xúc đó", anh nói.

GDucky và ca từ 18+

GDucky mới đây trở lại sau Rap Việt với bản thu 151 mashup - Happy New Year 2021 cùng MIG, J Cơ, Sử và Macchia. Phần rap này của GDucky nằm trong single Breakfast thực tế đã được giới thiệu vào năm ngoái.

Tuy nhiên, lần này với một nền nhạc khác, tempo khác, GDucky đã có những thay đổi đáng kể về flow, phần lời lẫn delivery (cách thi triển rap). Anh cũng sửa một phần của lyrics so với bản cũ và có lồng với Tiền nhiều để làm gì - sáng tác nam rapper đã thể hiện ở Rap Việt.

Sự thay đổi này của GDucky nhận được nhiều quan tâm, cả khen lẫn chê.

GDucky là á quân Rap Việt mùa thứ hai.

Về phần lời, màn rap đan xen tiếng Anh và tiếng Việt, khơi gợi ngay khi cất giọng: “Này ratatouille chắc anh trở thành linguini / Anh đưa em lên sofa Xem phim như ở CGV / I’m finding out her… / They call me the Shinichi / Em ơi lên đây đu đưa đi Từ Tây Ban Nha sang Tunisia / Lênh đênh trên du thuyền mà anh thả đâu đây / I'm… you vì em là quả dâu tây / On a Dubai trip, mua cho em thật nhiều vàng / Baby please give me a beat để đêm nay anh được chiều nàng”.

GDucky toát lên là một “bad boy” ăn chơi. Nội dung phần rap xoay quanh cuộc sống hưởng thụ với du thuyền, với chuyến đi Dubai. Một phần ca từ bị cho là 18+ với ẩn dụ về chuyện nam nữ, giới tính. Đây cũng là lý do khiến màn rap của GDucky gây tranh cãi.

Nhiều khán giả nghe rap nhận xét nội dung không có gì gai góc đến mức bị phản ứng, GDucky thực tế đã tiết chế ca từ 18+ để không dung tục. Tuy nhiên, số khác tỏ ra thích GDucky ở Rap Việt với sự sâu sắc, sử thi mà cá tính trong Tiền nhiều để làm gì hơn là khi nam rapper mạo hiểm với rap ăn chơi.

Karik cũng thử “ăn chơi”

Ngoài Tage hay GDucky, Karik cũng là rapper rất được chú ý về sự thay đổi sau Rap Việt. Sau Rap Việt, Karik hoạt động sôi nổi, có nhiều sản phẩm mới, trong đó có Đêm nay không ngủ, ra mắt đầu năm 2021.

Ở đó, Karik mang đến hình ảnh một chàng trai ăn chơi. Đêm nay không ngủ tương tự chất của Ala Ela mà Karik từng biểu diễn ở chung kết Rap Việt, cùng với tuyên bố: “Ở Việt Nam, rap ăn chơi ít chữ là Binz, còn ăn chơi nhiều chữ là Karik”.

Nhưng tất nhiên là kiểu ăn chơi của Karik cũng rất khác nếu so với Binz hay Andree. Với loạt vần đơn, vần đôi, với cấu trúc 3 verse, một hook, Karik đúng kiểu “ăn chơi nhiều chữ” như anh tuyên ngôn.

Cách ăn chơi của Karik là kiểu ăn chơi tử tế, đàng hoàng và có trách nhiệm. “Chơi ở đâu đi nữa thì cũng phải có chính kiến / Không ép, không soi, không láo, không bỏ trốn khi tính tiền / Thế mới được đáng gọi là dân chơi kinh điển”. Để rồi sau cùng, có là một dân chơi, Karik vẫn là một “I’m good boy” như khẳng định của anh trong sáng tác của mình.

Karik ăn chơi trong Đêm nay không ngủ.

Tuy nhiên, Đêm nay không ngủ thực tế đã không thể trở thành một bản hit của Karik. Nhiều ý kiến cho rằng kiểu rap ăn chơi như này không hợp lắm với Karik, hoặc chỉ hợp với anh ở một vài năm trước.

Từ sau hành trình thú vị ở Rap Việt, không ít khán giả đã chờ đợi Karik nhiều hơn thế. Ở Rap Việt, Karik đã chứng tỏ được rằng anh xứng đáng ngồi ghế nóng. Karik góp phần đào tạo nhiều học trò xuất sắc với những màn dự thi như màn trình diễn thực thụ trên sân khấu.

Sau Đêm nay không ngủ, Karik đã ra mắt bản rap Lần cuối. Ở sáng tác này, Karik không còn mang đến hình ảnh ăn chơi như Đêm nay không ngủ. Anh trở lại với những nhẹ nhàng, dung dị và thượng tôn cảm xúc như phong cách của anh vài năm gần đây. Nhiều người vẫn thích một Karik "soái ca", tình cảm trong âm nhạc hơn là một Karik "ăn chơi" dù là ăn chơi lành mạnh.