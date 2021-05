Cuộc nói chuyện của đại tá công an với nghi phạm bắn chết 2 người

Nghi phạm Phú (áo tối màu) được dẫn giải ra ngoài. Ngoài cùng bên trái là đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Người đội mũ, đeo kính đi sau là đại tá Phạm Hoài Nam. Ảnh: Báo Nghệ An.