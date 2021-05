Cuộc nội chiến trong ngoại truyện ‘Game of Thrones’

“House of the Dragon” là ngoại truyện của series “Game of Thrones”. Phim được HBO công bố kế hoạch sản xuất năm 2019 và mới bấm máy hồi tháng 4.

Theo Variety, House of the Dragon là dự án ngoại truyện đầu tiên từ thương hiệu truyền hình ăn khách Game of Thrones. HBO từng tiết lộ phim sẽ phát hành trong năm sau. Từ việc dự án vừa bấm máy hồi tháng 4, nhiều khả năng tập đầu tiên của House of the Dragon sẽ lên sóng trong nửa cuối 2022.

Phim xoay quanh gia tộc Targaryens

Dựa trên nội dung cuốn tiểu thuyết A Song of Ice and Fire của George R.R. Martin, House of the Dragon lấy bối cảnh 300 năm trước những sự kiện của chính truyện.

Emma D’Arcy trong vai công chúa Rhaenyra Targaryen và Matt Smith thủ vai hoàn tử Daemon Targaryen. Ảnh: Sky.

Phim xoay quanh cuộc nội chiến trong gia tộc Targaryens. Trận chiến tranh ngai vàng nổ ra giữa hai chị em Aegon II và Rhaenya sau khi phụ vương của họ, vua Viserys I qua đời.

Cuộc nội chiến cũng đẩy nhiều gia tộc hùng mạnh khác của Westeros, bao gồm Lannister và Stark, vào thế đối đầu. Hậu quả, đàn rồng mạnh nhất nhà Targaryens đã chết. Không lâu sau cuộc chiến, đàn rồng đã biến mất cho tới khi Daenerys Targaryen ấp nở ba trứng rồng trong Game of Thrones.

Trên Twitter, HBO đã công bố thiết kế của những con rồng trong House of the Dragon. Khán giả sẽ sớm được thấy loài sinh vật huyền bí này tung hoành trên màn ảnh.

Dàn diễn viên quy tụ nhiều ngôi sao

Thời gian qua, HBO lần lượt tiết lộ với khán giả các gương mặt xuất hiện trong House of the Dragon cũng như hình ảnh đầu tiên trên phim trường.

Nữ diễn viên Emma D’Arcy sẽ thủ vai công chúa Rhaenyra Targaryen. Theo mô tả của HBO, nàng là người con trưởng được vua cha cưng chiều.

Matt Smith hóa thân thành hoàng tử Daemon Targaryen, em trai của vua Viserys I. Daemon là một chiến binh quả cảm, kỵ sĩ cưỡi rồng và người thừa kế chân chính của Ngai Sắt.

Tạo hình rồng trong House of Dragon được HBO công bố trên Twitter. Ảnh: GameOfThrones.

Rhys Ifans nhận vai Otto Hightower, cánh tay phải của Viserys với lời thề trung thành phụng sự vương quốc. Trong mắt Hightower, hoàng tử Daemon cùng quyền thừa kế của anh là mối đe dọa hàng đầu.

Nữ diễn viên Olivia Cooke thủ vai Alicent Hightower, con gái của Otto. Cô lớn lên trong hoàng cung và sớm tiếp xúc với nhà vua cùng quần thần. Theo mô tả của HBO, nhân vật vừa có sự nhạy bén chính trị lẫn khí chất của một người thạo chuyện triều chính.

Steve Toussaint được giao vai Lord Corlys Velaryon, hay “Rắn Biển”, nhà thám hiểm đường biển nổi tiếng nhất lịch sử Westeros. Nhờ ông, gia tộc Velaryon đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc với khối tài sản còn lớn hơn của cải nhà Lannister tích cóp được cùng hệ thống thủy quân lớn mạnh nhất thế giới.

HBO cũng công bố nam diễn viên Paddy Considine thủ vai vua Viserys I và Eve Best là công chúa Rhaenys Velaryon. Fabien Frankel nhận vai Criston Cole. Cole đã xúi giục Aegon II giành ngôi báu, khơi mào cuộc nội chiến.

Sonoya Mizuno sẽ thủ vai Mysaria, tình nhân của Daemon. Nhân vật cũng là nữ quân sư không chính thức của Rhaenyra.

George R.R. Martin chỉ đạo sản xuất

George R.R. Martin sẽ đảm nhận vai trò chỉ đạo sản xuất của series House of the Dragon với Vince Gerardis và tổng đạo diễn Miguel Sapochnik cùng Ryan Condal. Sapochnik từng đạo diễn sáu tập phim Game of Thrones và thắng hai giải Emmy cho bộ phim Battle of the Bastards.

Steve Toussaint trong vai nhà thám hiểm Corlys Velaryon. Ảnh: Sky.

Dù HBO đang phát triển thêm nhiều series liên quan tới vùng Westeros, House of the Dragon là series duy nhất được hãng chính thức xác nhận. George R.R. Martin đã ký hợp đồng hợp tác kéo dài 5 năm với HBO trong vai trò người giám sát phát triển nhiều dự án.

Một trong số này là Tale of Dunk and Egg dựa trên cuốn A Knight of the Seven Kingdom của ông. Dự án 10.000 Ships có sự tham gia của Martin sẽ tập trung vào nữ thần chiến tranh Nymeria. Phim lấy bối cảnh 1.000 năm trước các sự kiện trong Game of Thrones.

Bên cạnh đó, 9 Voyages sẽ theo chân Toussaint trên hành trình chinh phục các đại dương. Cuối cùng, Flea Bottom sẽ tập trung vào những cư dân sinh ra trong khu ổ chuột của vùng King’s Landing. Hãng cũng lên ý tưởng về một series hoạt hình thuộc vũ trụ Game of Thrones.

Ramin Djawadi, nhạc sĩ phối khí từng nhận giải thưởng cho các sáng tác trong Game of Thrones, sẽ trở lại với phần tiền truyện. Tác phẩm của Djawadi trong Game of Thrones từng truyền cảm hứng cho một chuyến lưu diễn toàn cầu qua 24 thành phố từ năm 2017 tới 2019.