Cuộc khủng hoảng của gái mại dâm ở Thái Lan

Hàng nghìn người hành nghề mại dâm ở Thái Lan chật vật khi mất việc, phải ngủ ngoài đường khi lệnh giãn cách chống dịch Covid-19 được áp dụng.

Đối với Anna, phố đi bộ của Pattaya không chỉ là khu đèn đỏ nổi tiếng Thái Lan, đây là nơi làm việc của cô trong 12 năm qua.

Giữa những dãy hộp đêm, quán bar và tiệm massage, cô và những người hành nghề mại dâm khác từng chào đón khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Nhiều người đã xây dựng cuộc sống của họ ở đây, mong muốn tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn.

Giờ đây, phố đi bộ của thành phố ven biển Chonburi không còn là nơi giải trí và mang đến nhiều cơ hội nữa. Theo Channel News Asia, từ năm 2020, khách du lịch đã biến mất khỏi Thái Lan khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Các tụ điểm giải trí ban đêm từng cung cấp việc làm cho những người hành nghề mại dâm đã đóng cửa.

"Thật đáng buồn. Bây giờ, khi mặt trời sắp lặn, Pattaya trông như một thành phố bỏ hoang. Chẳng có bóng người nào trên phố đi bộ. Nó khiến tôi muốn khóc. Đây từng là nơi giúp nhiều người kiếm sống và xây dựng mơ ước về tương lai", Anna nói.

Thái Lan nổi tiếng với những khu phố đèn đỏ. Ảnh: iStock/David Bokuchava.

Khổ sở vì đại dịch

Anna là một trong hàng nghìn người hành nghề mại dâm ở Thái Lan được cho đã mất nguồn thu nhập do đại dịch Covid-19.

Theo SWING, một tổ chức địa phương hợp tác chặt chẽ với những người trong ngành này để thúc đẩy quyền và hạnh phúc của họ, đại dịch đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người hành nghề mại dâm.

Nhiều người làm việc tại các tụ điểm giải trí về đêm. Tuy nhiên, chính phủ đã nhiều lần ra lệnh đóng cửa các địa điểm này kể từ năm ngoái để ngăn chặn sự lây nhiễm virus.

"Hàng trăm nghìn người hành nghề mại dâm ở Thái Lan để nuôi sống bản thân và gia đình bỗng dưng rơi vào cảnh thất nghiệp. Họ không được nhà nước chăm sóc hay cho bất kỳ khoản trợ cấp nào trong hơn một năm nay. Thật khó tưởng tượng được họ tồn tại ra sao khi không có bất kỳ khoản thu nhập nào", Surang Janyam, giám đốc SWING, cho biết.

"Mại dâm đã giúp chúng tôi tồn tại. Hiện giờ, ai cũng chật vật tìm việc, làm gì cũng được. Một số đã trở thành trợ lý cửa hàng, nhân viên phục vụ bàn hoặc nhân viên tại các trạm xăng dầu. Những người khác gia nhập các công ty giao hàng thực phẩm hoặc làm ở công trường xây dựng. Tuy nhiên, vẫn có những người không thể tìm được việc làm nào", Arsio Laechoe, người từng làm việc trong một quán bar ở Chiang Mai, cho biết.

Một góc khu phố Pattaya trước khi có lệnh giãn cách xã hội. Ảnh: iStock/Tieataopoon.

Hoạt động mại dâm là bất hợp pháp ở Thái Lan. Tuy nhiên, đất nước này từ lâu đã nổi tiếng với những khu đèn đỏ nhộn nhịp ở các điểm du lịch nổi tiếng như Bangkok, Pattaya và Phuket.

Theo Surang, có khoảng 200.000 người hành nghề mại dâm ở Thái Lan. Nhiều người trong số họ đã đấu tranh để hoạt động mại dâm được hợp pháp hóa, điều này sẽ đảm bảo họ được bảo vệ và nhận phúc lợi cơ bản như các nghề khác được hưởng.

"Nếu nhà nước lắng nghe chúng tôi, những người hành nghề mại dâm sẽ trở thành lao động hợp pháp. Vì vậy, khi một cuộc khủng hoảng như thế này xảy ra, sẽ có tiền từ quỹ an sinh xã hội để giúp họ", Surang nói.

Hầu hết người hành nghề mại dâm không được đăng ký vào hệ thống an sinh xã hội vì tính chất tội phạm trong công việc của họ. Điều này có nghĩa là họ không thể tiếp cận các phúc lợi an sinh xã hội, bao gồm cả tiền cứu trợ cho những nhân viên được bảo hiểm thất nghiệp do các biện pháp phòng chống Covid-19 của chính phủ.

Đạo luật ngăn chặn và trấn áp mại dâm năm 1996 của Thái Lan trừng phạt bất kỳ ai gạ gẫm hoặc tự quảng cáo để bán dâm với mức phạt lên tới 1.000 baht ( 30 USD ).

Những người hành nghề mại dâm cũng có thể phải đối mặt với án tù lên đến hai năm và phạt tiền từ 10.000-40.000 baht nếu họ quảng cáo bản thân để bán dâm bằng bất kỳ hình thức nào.

Tương lai mờ mịt

Thái Lan đang phải đối mặt với làn sóng Covid-19 dai dẳng, với trên 20.000 ca mắc mới mỗi ngày suốt một tháng qua. Biến chủng Delta khiến nguy cơ lây lan dịch trên toàn quốc.

Các câu lạc bộ đêm và quán bar đã đóng cửa trong vài tháng do các hạn chế để kiểm soát đại dịch. Nhiều địa phương có tỷ lệ lây nhiễm cao như Bangkok và Chonburi thực hiện lệnh giới nghiêm từ 21h tối đến 4 giờ sáng hôm sau, khiến những người hành nghề mại dâm càng khó tìm được khách hơn.

"Một số người hành nghề mại dâm không có tiền trả phòng trọ đã phải ngủ ngoài bãi biển, hay ngủ trong các quán rượu và quán bar đã đóng cửa, nằm sau quầy vào ban đêm", Anna nói.

Những ngày này, cô làm việc bán thời gian cho SWING, giúp liên lạc với những người hành nghề mại dâm cần giúp đỡ.

Đại dịch khiến những con phố đèn đỏ trở nên vắng vẻ. Ảnh: iStock/arcady_31.

Từ năm 2020, SWING đã cung cấp thức ăn, nước uống và thuốc men cho những người có nhu cầu, giúp những người hành nghề mại dâm bị nhiễm Covid-19 tìm cách điều trị y tế.

Ở miền bắc Thái Lan, trung tâm hỗ trợ của Empower Foundation đang bận rộn hỗ trợ cả người Thái và người hành nghề mại dâm bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Tổ chức này đã ủng hộ quyền giáo dục và phúc lợi của người bán dâm trong hơn 30 năm, hiện có hơn 50.000 thành viên trong mạng lưới bao phủ các vùng khác nhau của Thái Lan.