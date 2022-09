Cuộc hôn nhân kỳ lạ của Elon Musk

Talulah Riley là người vợ thứ hai của tỷ phú Elon Musk. Nữ diễn viên sinh năm 1985 ở Hertford, Anh. Riley bắt đầu tham gia diễn xuất vào năm 2003 khi cô mới 18 tuổi, đóng vai trong một số tập của bộ phim truyền hình Poirot. Cô được biết đến qua các vai diễn trong phim Kiêu hãnh và định kiến, Inception, Thor: The Dark World, Westworld, The Boat That Rocked... Ảnh: Westworld.