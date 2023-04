Cuộc hôn nhân cứu vãn chế độ quân chủ nước Anh

Tác giả chuyên viết tiểu sử Sally Smith làm nổi bật mối quan hệ giữa cha và mẹ của Nữ hoàng Elizabeth II trong "George VI and Elizabeth: The Marriage That Saved the Monarchy".

Ảnh cưới của Hoàng tử Albert vào năm 1923. Ảnh: Alamy.

Một góc khác về cuộc đời của "vị vua nói lắp" tiếp tục được kể qua ấn phẩm George VI and Elizabeth: The Marriage That Saved the Monarchy. Câu chuyện lần này xoáy sâu vào hôn nhân nổi tiếng của ông.

Ngoài "cuộc đấu tranh suốt đời" với chứng nói lắp, Hoàng tử Albert, được gia đình gọi bằng cái tên thân mật Bertie, còn phải chịu đựng một người cha ngược đãi, một nữ gia sư tàn bạo, cùng người anh trai Edward "nuông chiều và bất cẩn".

Mối tình lãng mạn giữa Bertie và Elizabeth Bowes Lyon bắt đầu tại vũ hội của Lực lượng Không quân Hoàng gia vào năm 1920, khi hoàng tử 24 tuổi mời cô gái mới 19 tuổi người Scotland khiêu vũ.

Họ kết hôn năm 1923 và có hai con gái, Elizabeth và Margaret, trước khi "cuộc sống được nâng niu" của gia đình kết thúc vào năm 1936. Khi ấy, Edward thoái vị và Bertie trở thành Vua George VI.

Smith nêu bật vai trò hỗ trợ, những lời khuyên của Elizabeth đã giúp Bertie đối phó với nỗi sợ nói trước công chúng và tạo nên "mối quan hệ đối tác lâu dài" với Winston Churchill.

Bìa quyển George VI and Elizabeth: The Marriage That Saved the Monarchy. Ảnh: Penguin Random House.

Trong câu chuyện của mình, tác giả thêm vào những trích dẫn ấn tượng như: "Tôi rất vui vì chúng ta đã bị đánh bom. Nó khiến tôi cảm thấy mình có thể nhìn thẳng vào East End", Elizabeth nói sau khi Cung điện Buckingham bị tấn công.

Được Nữ hoàng Elizabeth II trao quyền tiếp cận đặc biệt vào các bức thư và nhật ký của cha mẹ bà, cũng như giấy tờ của bạn bè và gia đình thân thiết của họ, Sally Bedell Smith mang đến câu chuyện tình yêu của cặp đôi hoàng gia với cuộc sống sôi động.

George VI and Elizabeth: The Marriage That Saved the Monarchy cho thấy một cuộc hôn nhân yêu thương và tận tụy đã giúp Nhà vua cùng Hoàng hậu vượt qua những thách thức của Thế chiến II như thế nào, lãnh đạo một quốc gia, củng cố niềm tin của công chúng vào chế độ quân chủ và nuôi dạy 2 cô con gái của họ, Công chúa Elizabeth và Công chúa Margaret.

"Một bức chân dung gần gũi và hấp dẫn về cuộc hôn nhân hoàng gia vượt qua sự phản bội, bi kịch và chiến tranh", Amanda Foreman, tác giả sách bán chạy Georgiana: Duchess of Devonshire nhận xét về George VI and Elizabeth: The Marriage That Saved the Monarchy.

Trong bài giới thiệu ấn phẩm,nhà xuất bản Penguin Random House cũng đưa ra nhận định: "Sally Bedell Smith mang đến cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về cuộc sống, những cuộc đấu tranh, hy vọng và chiến thắng của Vua George VI và Elizabeth ở một thời kỳ đầy kịch tính trong lịch sử".