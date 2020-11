Sáng 3/11 (giờ Mỹ), nhiều cử tri nhận cuộc gọi từ số lạ yêu cầu ở nhà dù đó là ngày cuối để bầu tổng thống.

Khoảng 10 triệu cử tri tại Mỹ đã nhận cuộc gọi từ đầu số lạ trong ngày bầu cử, theo Washington Post. Khi nhấc máy, giọng nói được ghi âm sẵn của một phụ nữ yêu cầu họ “giữ an toàn và ở nhà”.

Tại bang chiến trường Michigan, chính quyền đã cảnh báo về những cuộc gọi tự động nhằm đánh lừa cử tri. Ở thành phố Flint, các cuộc gọi yêu cầu cử tri “ngày mai hãy bỏ phiếu” để tránh phải xếp hàng dài tại điểm bầu cử.

Những cuộc gọi bí ẩn trong ngày bầu cử Mỹ kêu gọi cử tri hãy ở nhà. Ảnh: Forbes.

Chưa rõ ai là người đứng sau các cuộc gọi này. Gretchen Whitmer, Thống đốc bang Michigan cho biết chính quyền đã xử lý nhanh chóng để ngăn chặn thông tin sai lệch, mở cuộc điều tra vụ việc.

YouMail, công ty cung cấp dịch vụ chặn cuộc gọi tự động cho smartphone, và một số nhà mạng Mỹ cho rằng các cuộc gọi có thể bắt nguồn từ nước ngoài. Dữ liệu của YouMail cho thấy chúng đã gọi đến 280/317 đầu số điện thoại tại Mỹ.

Tuy các cuộc gọi không đề cập đến bầu cử Mỹ hay đại dịch Covid-19, nó vẫn khiến các cử tri bối rối. Alex Quilici, Giám đốc điều hành YouMail cho rằng hệ thống viễn thông của Mỹ vẫn tồn tại lỗ hổng.

“Nếu muốn phá hoại bầu cử Mỹ, rõ ràng có một cách là gọi điện tự động”, Quilici nói.

Zach McMullen và đồng nghiệp tại Atlanta đều nhận cuộc gọi vào ngày 2/11 nói rằng “đây là lúc ở nhà”, nhưng nghĩ đó là cảnh báo liên quan đến phòng chống dịch Covid-19 trong bối cảnh dịch bệnh tại Mỹ vẫn bùng phát mạnh.

Tuy nhiên, cuộc gọi ấy đã đến McMullen lần thứ 2, thứ 3 rồi thứ 4. Đến lúc đó, anh mới nghĩ rằng các cuộc gọi muốn mình không đi bầu cử.

Trong tháng 10, có đến 4 tỷ cuộc gọi tự động trên khắp nước Mỹ, mặc cho nỗ lực của chính quyền nhằm hạn chế cuộc gọi rác. Washington Post nhận định đây là công cụ tuyên truyền hiệu quả trong mùa bầu cử.

Sáng 3/11 (giờ Mỹ), Tổng Chưởng lý bang Michigan, Dana Nessel đã cảnh báo cử tri về các tin nhắn đáng ngờ cố tình gây hiểu nhầm về quy trình bỏ phiếu. Một tin nhắn do “lỗi đánh máy” ghi rằng những người muốn bầu cho ông Biden hãy chọn Trump và ngược lại do lỗi in ấn phiếu. Trên Twitter, Nessel cảnh báo cử tri đừng mắc bẫy.

Hiện chưa rõ ai là người đứng sau các cuộc gọi bí ẩn này. Ảnh: BBC.

Ngày 3/11, một quan chức thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết Cục Điều tra Liên bang (FBI) được cho đã vào cuộc điều tra. Theo YouMail, cuộc gọi tự động “hãy ở nhà” đã xuất hiện tại Mỹ từ mùa hè, có ngày gọi đến khoảng nửa triệu cuộc. Tất cả phát cùng nội dung được thu sẵn.

Phát ngôn viên USTelecom, Brian Weiss nói rằng bằng chứng ban đầu cho thấy những cuộc gọi “có thể đến từ châu Âu”, dù không loại trừ khả năng nó được chuyển hướng qua nhiều nhà mạng nước ngoài.

Đầu dây thực hiện cuộc gọi còn chuẩn bị các chiêu thức qua mặt hệ thống chặn cuộc gọi rác, bao gồm sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau hoặc dùng số gần giống số người nhận.

Nhiều quan chức, cử tri cho rằng những cuộc gọi này không đe dọa gì đến họ. Laurie Chiambalero, một y tá tại Philadelphia nói rằng cô đã bầu cử dù cuộc gọi yêu cầu ở nhà được gọi đến 2 lần.