Cuộc gặp của Nữ hoàng Anh với Angelina Jolie và giới sao Hollywood

Vào ngày 29/10/1956, Nữ hoàng Elizabeth và ngôi sao Hollywood Marilyn Monroe đã bắt tay tại buổi ra mắt bộ phim The Battle of The River Plate trong Nhà hát Empire ở Quảng trường Leicester, London. Cả hai khi đó đều 30 tuổi. Monroe đi cùng với người chồng lúc bấy giờ là Arthur Miller.