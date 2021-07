Cuộc đua tìm vaccine ở Australia được ví như đấu trường sinh tử

Nỗ lực tìm kiếm vaccine của Australia được giới chức y tế New South Wales ví như "đấu trường sinh tử" khi số ca mắc Covid-19 gia tăng nhưng tốc độ tiêm chủng chưa được cải thiện.

"Cho đến khi có đủ vaccine và bác sĩ ở tuyến đầu để tiêm chủng, người dân ở bang New South Wales sẽ phải tiếp tục đối diện với 'đấu trường sinh tử'", Brad Hazzard, Giám đốc sở Y tế New South Wales, phát biểu sau khi bang này ghi nhận 35 ca mắc Covid-19 mới trong ngày 5/7. Trong phát biểu này, ông có nhắc tới tên bộ phim nổi tiếng "The Hunger Games" (tạm dịch: Đấu trường sinh tử).

Hiện mới chỉ 7,2% dân số Australia được tiêm đầy đủ hai mũi vaccine ngừa Covid-19, theo Guardian.

Tốc độ tiêm chủng ngừa Covid-19 ở Australia được đánh giá là khá chậm trong số các nước phát triển. Ảnh: Reuters.

Thủ hiến Annastacia Palaszczuk của Queensland cũng bày tỏ sự thất vọng sau khi xác nhận bang này có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới trong ngày 5/7.

Bà Palaszczuk cho biết phải đến tháng 10 Queensland mới bắt đầu nhận được vaccine Covid-19 và mỗi tuần họ chỉ được cấp 65.000 liều vaccine của Pfizer.

Bà Palaszczuk quy trách nhiệm cho chính quyền Thủ tướng Scott Morrison và kêu gọi người dân Queensland hãy kiên nhẫn. "Chúng tôi đang chờ nguồn cấp vaccine để đảm bảo tiêm chủng đầy đủ cho mọi người", bà Palaszczuk trấn an người dân.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Australia Greg Hunt cho rằng chính phủ nước này đang "làm việc rất tích cực với các tiểu bang và vùng lãnh thổ". Ông cũng nhận định rằng số liệu thống kê hàng ngày cho thấy chương trình tiêm chủng đang đạt nhiều bước tiến mới.

Theo ông Hunt, chính phủ Australia đã triển khai 8,25 triệu liều vaccine Covid-19 trong tuần trước, đợt tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay ở Australia.

"Hệ thống phân phối (vaccine) đang vận hành", ông Hunt nói.

Theo AFP, giới chức Australia đã đặt mục tiêu tiêm chủng cho toàn bộ người trưởng thành ở nước này trong năm 2021.

Tính đến ngày 5/7, theo thống kê của Worldometers, Australia ghi nhận hơn 30.700 ca mắc Covid-19, trong đó có 910 trường hợp tử vong.