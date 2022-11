‘Cuộc đua phi thường’ của bé sinh non khiến nghệ sĩ Việt xúc động

Câu chuyện nghị lực sống của Bella, sinh non tuần thứ 30 tại Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) khiến nghệ sĩ Việt xúc động, kêu gọi cộng đồng tiếp sức trẻ sinh non thiếu may mắn.

Có những cuộc đua không bắt đầu ở “vạch xuất phát”. Đó là cuộc đua của những em bé sinh non dốc sức “chạy” đến vạch xuất phát khi vừa mới chào đời.

Hành trình 68 ngày đầu đời của Bella, sinh non tuần thứ 30 tại AIH và nặng chỉ 1,3 kg là cuộc đua lạ thường như thế.

Hành trình 68 ngày đầu đời của Bella về với vòng tay mẹ

So với những em bé đủ tháng, đủ cân nặng và hoàn thiện thể chất , Bella yếu ớt và nhỏ bé. Con thậm chí không thể tự thở và tự ăn như những đứa trẻ bình thường khác, mà phải nhờ đến rất nhiều máy móc, thiết bị hỗ trợ trên suốt chặng đua của mình.

Video - Cuộc đua phi thường "Cuộc đua phi thường" là cuộc đua của những em bé sinh non dốc sức “chạy” đến vạch xuất phát khi vừa mới chào đời.

Câu chuyện của Bella đã chạm đến trái tim bậc cha mẹ, đặc biệt là những gia đình có con sinh non.

Cận cảnh em bé trong phòng hồi sức sơ sinh (NICU) với từng nhịp thở yếu ớt phập phồng, xung quanh cơ man dây truyền và ống thở, ai nấy đều xót xa. Người mẹ bên ngoài cửa kính, bất lực ngắm đứa con bé bỏng, bàn tay giơ lên khao khát chạm vào con, cũng làm nhiều nghệ sĩ không khỏi thương cảm.

Cuộc đua với sự sống của Bella cũng như cuộc đua của những đứa trẻ sinh non khác. Đó là cuộc đua suốt 24/7, không có giải lao của cả bác sĩ và em bé. Đó là cuộc đua với từng hơi thở mong manh, thậm chí có thể tắt bất cứ lúc nào. Đó cũng là cuộc đua của hy vọng và sự tin tưởng ba mẹ trao trọn cho đội ngũ y bác sĩ AIH. Đó là cuộc đua đến “vạch xuất phát” để con tiếp tục sống một cuộc đời khỏe mạnh, bình thường như bao đứa trẻ khác.

Câu chuyện về nghị lực phi thường của Bella thu hút sự quan tâm và thương cảm từ cộng đồng, trong đó có những ông bố, bà mẹ nổi tiếng Vbiz.

Hải Băng xúc động nhớ về lần mang thai thứ 3 của mình. Dù có một thai kỳ nhiều rủi ro, Hải Băng vẫn quyết tâm giữ lại con. Cuối cùng, theo chỉ định bác sĩ, em bé Kio chào đời sớm ở tuần 34 để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con. Nữ ca sĩ ví cảm xúc năm ấy như một chiếc tàu cao tốc, lúc rơi xuống đáy vực âu lo, lúc vỡ òa sung sướng khi đón con về nhà. Những đứa trẻ sinh non luôn bước vào đời đầy thiệt thòi, song tất cả đều mong muốn trao sự khỏe mạnh và bình an cho con.

Xem video, Hải Băng nhớ lại khoảng thời gian khó khăn khi mang thai con trai. Ảnh chụp trang cá nhân.

Hoàng Oanh cũng chia sẻ hành trình chào đón bé Max không thể nào quên được tại AIH: “Chắc hẳn ai đã có con đều không thể không xúc động với video này. Video ngắn nhưng tôi đã hồi hộp, vui mừng, vỡ oà như nhìn thấy chính mình vậy. Thật sự làm bố làm mẹ chỉ mong con chào đời bình an. Lúc trước, bé Max sinh non sớm 3 tuần mà Oanh đã xót lắm rồi”. Hoành Oanh cho biết mình cảm động trước sức sống mãnh liệt của Bella cùng sự nỗ lực của đội ngũ bác sĩ AIH.

Còn nhiều “cuộc đua phi thường” cần tiếp sức

Không chỉ chia sẻ câu chuyện nghị lực của bé Bella, vợ chồng thủ môn Bùi Tiến Dũng và dàn sao Việt cũng kêu gọi chung tay tiếp sức cho những em bé trên đường đua đến “vạch xuất phát”.

Với mỗi ca sinh tại bệnh viện này, AIH sẽ trao tặng một triệu đồng vào Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam để đồng hành “Tiếp sức trẻ sinh non Việt Nam”. Thông qua chương trình, bố mẹ và bé đã cùng AIH trao thêm cơ hội sống khỏe mạnh cho trẻ sinh non bằng số tiền trích ra từ mỗi gói sinh.

“Cảm phục với hành trình diệu kỳ của Bella bao nhiêu, Trâm càng hy vọng có thêm nhiều điều kỳ diệu xuất hiện nhờ chương trình này của AIH”, ca sĩ Võ Hạ Trâm chia sẻ trên trang cá nhân.

Thanh Vân Hugo đã trải nghiệm dịch vụ tại AIH và lan tỏa thông điệp chọn sinh ở AIH, bạn còn có thể giúp đỡ cho những em bé kém may mắn.

Người mẫu Lan Khuê cũng bày tỏ cảm xúc: “Khuê biết hàng năm có nhiều em bé sinh non và không phải tất cả đều may mắn được sống. Với chương trình ý nghĩa này của Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) - nơi Khuê sinh Connor, Khuê tin sẽ có thêm nhiều điều kỳ diệu đến với các bé. Cùng chia sẻ chương trình này nhé mọi người!”.

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh cũng không khỏi nghẹn ngào khi xem xong video, cô xúc động vì nỗ lực của Bella, cũng như đồng cảm với mẹ bé, kêu gọi mọi người cùng nhau hành động vì trẻ em sinh non kém may mắn. “Với chiến dịch này của AIH, Quỳnh Anh tự hào khi đã đặt nền tảng nhân văn đầu tiên cho con. Tại AIH, mỗi trẻ khỏe mạnh được sinh ra, bố mẹ và em bé đã cùng AIH tiếp sức cho bé sinh non kém may mắn hơn qua chương trình ‘Tiếp sức trẻ sinh non Việt Nam’ với số tiền một triệu đồng”, cô viết.

Đã 2 lần chọn AIH là nơi chào đón các con, Lê Dương Bảo Lâm cũng chia sẻ đến cộng đồng mạng: “Lâu lắm mới xem được một clip xúc động như vậy. AIH là nơi Lâm và Quỳnh Quỳnh đón Bảo Ngọc, Dĩ Kha chào đời nè. Với mỗi ca sinh tại AIH, các bạn đã đồng hành và đóng góp một triệu đồng vào Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam để tiếp sức cho những em bé sinh non. Cùng Lâm chia sẻ và chung tay giúp đỡ các em bé sinh non có điều kiện được chăm sóc tốt hơn nhé mọi người ơi”.

Lê Dương Bảo Lâm kêu gọi cộng đồng mạng chung tay giúp đỡ các bé sinh non. Ảnh chụp trang cá nhân.

Hành trình 68 ngày thử thách đầu đời đến “vạch xuất phát” của Bella là cuộc đua phi thường. Chính nghị lực sống của em, tình yêu thương của ba mẹ và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của ê kíp y bác sĩ AIH đã làm nên điều phi thường kỳ diệu ấy.

Bác sĩ Phạm Công Luận, Trưởng khoa Nhi - Sơ sinh, Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH), chia sẻ: “Chăm sóc trẻ sinh non giống như ươm mầm cây, cần ân cần và nâng niu. Mỗi trẻ sinh non sẽ ‘kể những câu chuyện’ khác nhau nên không có công thức chung nào cho tất cả trường hợp. Theo sát từng bệnh nhân, phát hiện kịp thời và can thiệp phù hợp là chìa khóa thành công trong điều trị trẻ sinh non”.

Theo báo cáo của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), sinh non phổ biến đến mức cứ 10 trẻ chào đời thì có một em bé sinh thiếu tháng. Tại Việt Nam, ước tính mỗi năm có 103.500 trẻ sinh non vừa chào đời đã phải đối mặt với cuộc chiến sinh tồn cam go ấy. Song không phải em bé sinh non nào cũng đủ may mắn đến vạch xuất phát an toàn, bởi có đến 17.000 trẻ tử vong chỉ trong vòng 28 ngày ngắn ngủi.

Không phải viêm phổi hay dịch bệnh, sinh non mới là nguyên do gây tử vong hàng đầu ở trẻ nhỏ. Tuy nhiên, nếu được hỗ trợ can thiệp y tế sớm, trẻ sinh non có thể được trao cơ hội tiếp tục sự sống. Mỗi 1% tỷ lệ tử vong trẻ sinh non giảm đi đồng nghĩa hơn 1.000 trẻ em được cứu mỗi năm.

Đồng hành và chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng, Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) sẽ trích một triệu đồng từ doanh thu của mỗi gói sinh, thay bạn đóng góp vào Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tiếp sức cho trẻ sinh non Việt Nam.

Hành động ngay hôm nay bằng việc nâng cao nhận thức cộng đồng về trẻ sinh non và lan tỏa chương trình ý nghĩa này để những mầm sống nhỏ được bảo vệ và trao cơ hội tiếp tục sống.