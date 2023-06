Cuộc đua giữa Haaland và Messi trở nên khó lường

Màn trình diễn mờ nhạt của Erling Haaland ở giai đoạn cuối mùa 2022/23 khiến trung phong người Na Uy đánh mất lợi thế trong cuộc đua Quả bóng vàng.

Cuộc đua Quả bóng vàng 2023 gần như chỉ diễn ra giữa Haaland và Messi.

Haaland hoàn tất mùa giải đầu tiên thành công cùng Man City, khi thắng nhiều giải thưởng cá nhân lẫn tập thể. 52 bàn thắng và 9 kiến tạo sau 53 lần ra sân là những con số đủ sức nặng để anh cạnh tranh cùng Lionel Messi trong cuộc đua Quả bóng vàng (Ballon D'or) 2023.

Song, việc mũi nhọn sinh năm 2000 không thể ghi bàn hay kiến tạo ở chung kết Champions League, chung kết FA Cup hay vài trận đấu quan trọng khác của mùa giải khiến cơ hội dành cho anh bị suy giảm.

Sự hụt hơi của Haaland

Trong mùa 2022/23, World Cup và Champions League là hai thước đo đáng kể nhất cho cuộc đua Quả bóng vàng năm nay. Chức vô địch World Cup trên đất Qatar giúp Messi trở thành ứng viên sáng giá cho cuộc đua danh hiệu cá nhân cao quý do France Football tổ chức. Dẫu vậy, việc PSG bị loại sớm khỏi Champions League khiến nguy cơ Messi không giành Ballon D'or vào cuối năm vẫn có thể xảy ra, nhất là khi các ứng viên khác thể hiện phong độ ấn tượng tại Champions League.

Đối thủ nguy hiểm nhất với Leo trong cuộc đua Quả bóng vàng năm nay chính là Haaland. Xét trên cả hai khía cạnh thành tích cá nhân (số bàn thắng và kiến tạo) cũng như danh hiệu tập thể (Champions League, Ngoại hạng Anh và FA Cup), Haaland đều không kém cạnh Messi.

Vấn đề ở đây là Haaland không thể duy trì phong độ ấn tượng trong giai đoạn quyết định mùa giải. 4 vòng cuối Ngoại hạng Anh, cựu sao Dortmund chỉ ghi 1 bàn. Tại bán kết và chung kết FA Cup, mũi nhọn người Na Uy đều đá chính nhưng không để lại dấu ấn rõ ràng.

Điều tương tự cũng xảy ra ở hai trận bán kết Champions League giữa Man City và Real Madrid, khi Haaland tịt ngòi toàn tập. Ở cuộc đối đầu Inter Milan tại chung kết, Haaland tiếp tục không thể ghi bàn hay kiến tạo. Màn trình diễn này sẽ khiến Haaland gặp bất lợi trong việc giành những lá phiếu ở cuộc đua Quả bóng vàng vào cuối năm.

Ưu thế của Messi

52 bàn thắng và cú ăn ba danh hiệu tập thể giúp Haaland trở thành ứng viên nặng ký, nhưng chưa đủ thuyết phục để đánh bại Messi. Nếu Haaland tỏa sáng ở chung kết Champions League hay FA Cup, mọi thứ sẽ khác hoàn toàn.

Khi đó, cục diện cuộc đua Quả bóng vàng sẽ nghiêng về Haaland, giống như Benzema từng có được ở mùa giải 2021/22. Tiền đạo Real Madrid năm ngoái không gặp nhiều khó khăn để thuyết phục giới chuyên môn và người hâm mộ khi tỏa sáng ở những trận đấu cuối của Champions League 2021/22. Quả bóng vàng 2022 dành cho mũi nhọn người Pháp là điều không thể tranh cãi.

Chỉ Haaland đủ sức cản bước Messi trong cuộc đua Quả bóng vàng 2023.

Xét trên khía cạnh danh hiệu và bàn thắng, Haaland của mùa giải 2022/23 còn nhỉnh hơn Benzema mùa 2021/22. Ngôi sao của Man City ghi nhiều bàn hơn, phá nhiều kỷ lục hơn và giành cú ăn ba, trong khi Real Madrid 2021/22 chỉ giành cú đúp La Liga và Champions League. Nhưng ở cuộc đua Quả bóng vàng năm ngoái, Benzema không phải đối đầu một Messi vừa giành World Cup.

Cách Messi chiến thắng ở giải FIFA The Best đầu năm nay nói lên nhiều điều. Giải thưởng của FIFA xét màn trình diễn của cầu thủ trong một năm dương lịch 2022. Việc Messi thắng áp đảo Kylian Mbappe lẫn Benzema tại FIFA The Best gần như chỉ xuất phát từ hai tháng thành công của Leo trên đất Qatar.

Trước đó, màn trình diễn trong nửa đầu năm 2022 của Messi cùng PSG tệ đến mức anh không có tên trong danh sách 30 cái tên được đề cử giải Quả bóng vàng 2022. Chức vô địch World Cup 2022 mang đến hào quang quá lớn giúp Messi chiếm được cảm tình từ giới chuyên môn lẫn người hâm mộ.

Ở khía cạnh thống kê cá nhân, Leo có 21 bàn và 20 kiến tạo sau 41 lần ra sân cho PSG mùa 2022/23. Đó cũng là thống kê đủ để những người ưu ái Messi cho rằng siêu sao người Argentina xứng đáng có thêm một Quả bóng vàng nữa trong sự nghiệp.

Tất nhiên, giải thưởng của France Football có tiêu chí bình chọn và đội ngũ giám khảo khác so với FIFA The Best. Ở giải The Best, FIFA phân bổ đều số phiếu bầu cho bốn nhóm giám khảo (mỗi nhóm 25%) gồm: người hâm mộ, 300 nhà báo, huấn luyện viên và thủ quân của tất cả đội tuyển quốc gia thành viên FIFA. Đây là cách bầu chọn gây nhiều tranh cãi và đã được France Football bỏ.

Thành phần ban giám khảo bình chọn Ballon d’Or 2023 ở vòng cuối cùng được thu gọn, khi chỉ những nhà báo từ các nền bóng đá thuộc top 100 bảng xếp hạng ĐTQG nam của FIFA mới có thể bỏ phiếu. Yếu tố chuyên môn sẽ được ban giám khảo Quả bóng vàng chú trọng hơn độ nổi tiếng của cầu thủ, điều Messi hiển nhiên vượt trội Haaland.

Cũng không loại trừ khả năng những yếu tố hậu trường sẽ can thiệp vào cuộc đua Quả bóng vàng. Messi đã chuyển sang Mỹ thi đấu và người ta có thể trao cho Leo Quả bóng vàng thứ 8 trong sự nghiệp, như một cách tri ân cầu thủ. Các giải thưởng cá nhân trong bóng đá thường có đích đến cuối cùng đó là thương mại và quảng bá hình ảnh.

