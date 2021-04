Cuộc đua gay cấn tại lễ trao giải Oscar lần thứ 93

Hạng mục Phim truyện xuất sắc tại Oscar 2021 là cuộc cạnh tranh giữa 8 tác phẩm. Trong đó, “Nomadland”, “Minari” hay “The Trial of the Chicago 7” đang là những cái tên sáng giá.

Lễ trao Giải Oscar lần thứ 93 sẽ được tổ chức vào sáng 26/4 (giờ Việt Nam). Sự kiện tôn vinh các nhà làm phim và tác phẩm điện ảnh xuất sắc trong hơn một năm qua.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 93 diễn ra giữa bối cảnh thế giới vẫn chưa hoàn toàn đẩy lùi đại dịch Covid-19. Sự kiện sẽ được tổ chức song song tại sảnh nhà ga Union, nhà hát Dobly tại Los Angeles (Mỹ), cùng nhiều điểm cầu trên toàn thế giới.

Theo IndieWire, Steven Soderbergh - nhà sản xuất chương trình Oscar 2021 - hứa hẹn lễ trao giải sẽ mang cấu trúc gần với điện ảnh hơn là một cuộc hội thảo qua ứng dụng trò truyện trực tuyến đơn thuần.

Danh sách đề cử Oscar lần thứ 93 ghi nhận nhiều “lần đầu tiên” thú vị: Riz Ahmed (Sound of Metal) và Steven Yeun (Minari) đi vào lịch sử khi trở thành hai tài tử gốc Á đầu tiên tranh giải Nam diễn viên chính xuất sắc trong cùng một năm; Chloé Zhao (Nomadland) là nhà làm phim nữ gốc Á đầu tiên nhận đề cử Đạo diễn xuất sắc...

Riêng hạng mục Phim truyện xuất sắc của Oscar 2021 là cuộc cạnh tranh giữa 8 cái tên: The Father (Sony Pictures Classics), Judas and the Black Messiah (Warner Bros.), Mank (Netflix), Minari (A24), Nomadland (Searchlight Pictures), Promising Young Woman (Focus Features), Sound of Metal (Amazon Studios) và The Trial of the Chicago 7 (Netflix).

Chùm tác phẩm phản ánh sự đa dạng về thể loại, chủng tộc, giới tính, cũng như thế cân bằng giữa điện ảnh truyền thống với các nền tảng xem video trực tuyến.

The Father là tác phẩm chính kịch của nhà làm phim người Pháp Florian Zeller. Phim xoay quanh một ông lão (Anthony Hopkins) bị chứng mất trí nhớ, nhưng luôn từ chối sự giúp đỡ từ con gái. Căn bệnh khiến ông hoài nghi về những người thân yêu, và sau cùng, vẽ dấu hỏi lớn lên thực tại mà mình hiện hữu.

Trong quá khứ, Oscar từng trao giải Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc cho tác phẩm Amour của đạo diễn người Áo Michael Haneke. Bộ phim kể về những ngày cuối đời nương tựa vào nhau của một cặp vợ chồng già ốm yếu. The Father cũng mang đến cho khán giả đại chúng góc nhìn về nhóm nhân vật yếu thế, thường bị quên lãng trên màn ảnh.

Với Florian Zeller, The Father là bước đột phá trong sự nghiệp làm phim của anh. Tác phẩm giúp tên tuổi Zeller lần đầu được xướng lên tại nhiều giải thưởng điện ảnh. Tại Oscar 2021, The Father nhận 6 đề cử, trong đó có Nam diễn viên chính cho Anthony Hopkins, Nữ diễn viên phụ cho Olivia Colman, Kịch bản chuyển thể cho Christopher Hampton cùng Zeller.

Tại lễ trao giải BAFTA 2021, nam diễn viên Anthony Hopkins đã bất ngờ được xướng danh tại hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc, còn Christopher Hampton cùng Florian Zeller thắng giải Kịch bản chuyển thể xuất sắc, nhờ bộ phim.

Judas and the Black Messiah là bộ phim chính kịch, tiểu sử xoay quanh vụ phản bội Fred Hampton (Daniel Kaluuya) - lãnh đạo chi bộ đảng Báo Đen tại Illinois, Mỹ vào cuối thập niên 1960. Kế hoạch được tiếp tay bởi William O’Neal (Lakeith Stanfield) - một tay chỉ điểm cho FBI. Phim do đạo diễn Shaka King thực hiện từ kịch bản của Will Berson, dựa trên câu chuyện có thật.

Đây là tác phẩm điện ảnh thứ hai trong sự nghiệp của King. Giới phê bình điện ảnh nhận xét điểm sáng của Judas and the Black Messiah nằm ở diễn xuất cuốn hút của Daniel Kaluuya và Lakeith Stanfield. Bên cạnh đó, bộ phim đã thuật lại sinh động các vấn đề trong xã hội Mỹ thập niên 1960 từ góc nhìn của cộng đồng da màu đấu tranh vì công bằng và quyền sống.

Bộ phim của Shaka King nhận 6 đề cử tại Oscar 2021, trong đó có Phim truyện và Nam diễn viên phụ xuất sắc cho Daniel Kaluuya. Với Kaluuya, vai diễn trong Judas and the Black Messiah là lần thứ hai diễn xuất của anh được Viện hàn lâm ghi nhận.

Trước thềm Oscar 2021, vai diễn trong phim đã mang về cho Daniel Kaluuya giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại nhiều sự kiện danh giá, trong đó có BAFTA, SAG, Critics’ Choice Awards, Quả cầu Vàng.

Mank là một trong hai tác phẩm đến từ dịch vụ xem video trực tuyến Netflix tham gia tranh giải hạng mục Phim truyện xuất sắc của Oscar 2021. Bộ phim đánh dấu lần trở lại với điện ảnh của David Fincher sau 6 năm kể từ Gone Girl (2014). Kịch bản Mank được chính cha ông - Jack Fincher - chấp bút. Tác phẩm thuộc thể loại phim tiểu sử, kết hợp yếu tố hài và chính kịch.

Nội dung phim xoay quanh quá trình hoàn thiện kịch bản phim Citizen Kane (1941) của Herman J. Mankiewicz (Gary Oldman). Qua góc nhìn của Mankiewicz - một tay nghiện rượu kiêm nhà phê bình xã hội cực đoan, nhịp sống Hollywood thập niên 1930 hiện lên với cả sự hào nhoáng lẫn những góc khuất tiêu cực. David Fincher sử dụng màu phim đen trắng để nhấn mạnh bầu không khí cổ điển của câu chuyện.

Dù bị giới phê bình nhận xét thiếu tính đại chúng, Mank vẫn là cái tên được ưu ái ở nhiều giải thưởng điện ảnh quan trọng tiền Oscar. Bộ phim của Netflix từng nhận 6 đề cử Quả cầu Vàng, 6 đề cử BAFTA, và con số ấn tượng lên tới 10 đề cử tại Oscar 2021.

Tuy nhiên, trong cuộc cạnh tranh tượng vàng, Mank tỏ ra yếu thế khi 48 chiến thắng tiền Oscar của tác phẩm chủ yếu nằm ở các hạng mục liên quan tới kỹ thuật như quay phim, thiết kế mỹ thuật, thiết kế sản xuất… Phim từng ra về trắng tay tại sự kiện Quả cầu Vàng.

Xuất phát điểm là một bộ phim kinh phí thấp với vốn đầu tư vỏn vẹn 2 triệu USD , lại xoay quanh đề tài một gia đình nhập cư gốc Hàn, Minari của đạo diễn Lee Isaac Chung đã làm nên kỳ tích. Chiến thắng của tác phẩm thể hiện qua con số gần 11 triệu USD doanh thu từ phòng vé toàn cầu, cũng như 101 chiến thắng từ 209 đề cử điện ảnh lớn nhỏ tính tới hiện tại.

Minari được điểm tên trong danh sách 10 phim hay nhất năm 2020 do Viện phim Mỹ cùng Ủy ban Quốc gia về phê bình điện ảnh Mỹ bình chọn. Tác phẩm nhận 10 đề cử Critics’ Choice Awards, 6 đề cử Tinh thần độc lập… và chiến thắng nhiều giải thưởng tiền Oscar quan trọng như Phim nước ngoài xuất sắc tại Quả cầu Vàng, Nữ diễn viên phụ xuất sắc (Youn Yuh Jung) tại BAFTA, SAG…

Tại Oscar 2021, phim nhận 6 đề cử, gồm Phim truyện, Nam diễn viên chính, Đạo diễn, Nữ diễn viên phụ, Kịch bản gốc và Nhạc nền xuất sắc. Với vai diễn người cha trong Minari, Steven Yeun là diễn viên gốc Hàn đầu tiên nhận đề cử Oscar tại hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc.

Bạn diễn của anh, minh tinh Yuh Jung Youn trong vai bà mẹ vợ, cũng làm nên lịch sử khi trở thành người Hàn Quốc đầu tiên thắng giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại SAG.

Nomadland là bộ phim thứ hai của một đạo diễn gốc Á tham gia tranh giải hạng mục Phim truyện xuất sắc năm nay. Tác phẩm của Chloé Zhao cũng là một trong hai phim được thực hiện bởi nữ đạo diễn xuất hiện trong danh sách đề cử.

Tác phẩm kể về những con người vì nhiều lẽ mà quyết định sống đời du mục, bất chấp sự bấp bênh về tài chính và hiểm nguy đe dọa tính mạng. Nomadland được chuyên trang Metacritic xếp ở vị trí thứ ba trong danh sách các phim hay nhất 2020.

Chất lượng nội dung, ngôn ngữ điện ảnh, cũng như diễn xuất của nữ diễn viên Frances McDormand trong Nomadland được ghi nhận bằng hàng trăm đề cử và chiến thắng tại các giải thưởng điện ảnh lớn nhỏ. Tiêu biểu trong số này có Phim chính kịch xuất sắc và Đạo diễn xuất sắc mảng điện ảnh tại Quả cầu Vàng; Phim truyện, Nữ diễn viên chính, Đạo diễn và Quay phim xuất sắc tại BAFTA; giải Phim truyện xuất sắc của Critics’ Choice Awards...

Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 93 sắp tổ chức, Nomadland tham gia tranh giải tại các hạng mục: Phim truyện, Nữ diễn viên chính, Đạo diễn, Kịch bản chuyển thể, Dựng phim và Quay phim xuất sắc.

Promising Young Woman là bộ phim điện ảnh đầu tay từ biên kịch kiêm đạo diễn Emerald Fennell. Tác phẩm được ví như bản cáo trạng dành cho văn hóa cưỡng hiếp trên đất Mỹ. Trong phim, tương lai đầy hứa hẹn của cô sinh viên Cassandra (Carey Mulligan) bị hủy hoại sau một bi kịch trong quá khứ. Đau đớn, ám ảnh, cô quyết định trả thù kẻ gây tội.

Trong cuộc cạnh tranh ở hạng mục Phim truyện xuất sắc của Oscar 2021, ưu thế Promising Young Woman có được là giải Kịch bản gốc và Phim Anh quốc xuất sắc tại BAFTA, cùng nhiều đề cử quan trọng tại Quả cầu Vàng.

Promising Young Woman nhận 6 đề cử Oscar, bao gồm Phim truyện, Nữ diễn viên chính, Đạo diễn, Kịch bản gốc và Dựng phim xuất sắc. Đây là cột mốc đáng nhớ với Emerald Fennell khi cô nhận liền ba đề cử trong lần đầu tiên đảm nhận công việc đạo diễn kiêm biên kịch điện ảnh.

Với Carey Mulligan, đề cử Oscar 2021 là lần thứ hai Viện hàn lâm ghi nhận diễn xuất của cô. Lần đầu tiên là năm 2010 với vai chính trong An Education (2009). Trước thềm Oscar, vai Cassandra đã mang về cho Mulligan chiến thắng ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Critics’ Choice Awards.

Sound of Metal là bộ phim đến từ nền tảng xem video trực tuyến Amazon. Phim do Darius Marder đạo diễn, với sự góp mặt của nam diễn viên gốc Á Riz Ahmed trong vai một tay trống chơi nhạc rock bỗng nhiên bị mất thính lực.

Phim mang đến hai hình ảnh đối lập là chất nhạc rock ồn ào chát chúa với cuộc sống vô thanh của nhân vật chính. Trước Sound of Metal, không nhiều tác phẩm lựa chọn người khiếm thính làm trung tâm. Nhưng những bộ phim này khi ra mắt đều gặt hái thành công vang dội. Trong đó, The Shape of Water (2017) của Guillermo del Toro từng giành giải Phim truyện xuất sắc tại Oscar 2018.

Tại Oscar 2021, Sound of Metal nhận đề cử ở 6 hạng mục: Phim truyện, Nam diễn viên chính, Nam diễn viên phụ, Âm thanh, Kịch bản gốc và Dựng phim xuất sắc.

The Trial of the Chicago 7 là phim điện ảnh thứ hai của Aaron Sorkin trong vai trò đạo diễn. Năm 2011, Sorkin từng nhận giải Oscar hạng mục Kịch bản chuyển thể xuất sắc với The Social Network (2010). Tác phẩm điện ảnh mới nhất của ông trong vai trò đạo diễn có đề cử ở 6 hạng mục: Phim truyện, Nam diễn viên phụ, Kịch bản gốc, Dựng phim, Quay phim và Ca khúc chủ đề xuất sắc.

Phim lấy bối cảnh nước Mỹ thập niên 1960 với làn sóng phản đối chiến tranh Việt Nam đang lan rộng. Các tình tiết trong The Trial of the Chicago 7 pha trộn giữa phong cách chính kịch nghiêm túc với sự phóng khoáng và vô lối của những màn tấu hài độc thoại. Nhờ vậy, phim dễ lôi cuốn người xem, dù xoay quanh câu chuyện chính trị căng thẳng.

Trước thềm Oscar, The Trial of the Chicago 7 ghi dấu ấn bằng các giải thưởng Kịch bản xuất sắc tại Quả cầu Vàng, Dàn diễn viên xuất sắc tại SAG và Dựng phim xuất sắc của Critics’ Choice Awards. Tính đến hiện tại, phim đã nhận 185 đề cử và giành 53 chiến thắng.