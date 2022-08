Cuộc đua của những nhóm nhạc nữ Kpop

Sau thời gian dài chờ đợi, BlackPink đã sẵn sàng quay trở lại với đĩa đơn "Pink Venom" và kế hoạch lưu diễn vòng quanh thế giới.

Đây là một trong những tháng thú vị nhất từ đầu năm khi đón chào sự trở lại của nhiều thế hệ thần tượng nữ. Từ những ngôi sao đã hoạt động hơn 15 năm trong nghề - SNSD - cho đến sự xuất hiện của nhóm nhạc tân binh NewJeans.

SNSD và BlackPink là hai trong những nhóm nhạc nữ được yêu thích tại Hàn Quốc. Ảnh: SNSD, Rolling Stone.

BlackPink

BlackPink thu hút được lượng lớn người theo dõi kể từ khi ra mắt vào năm 2016. Gần đây, nhóm công bố hình ảnh để thông báo cho sự trở lại với đĩa đơn mới Pink Venom, phát hành vào ngày 19/8. Sau hai năm chờ đợi kể từ khi The Album được phát hành vào năm 2020, nhóm sẽ phát hành album thứ hai Born Pink vào ngày 16 tháng 9.

Nhóm cũng chia sẻ đoạn giới thiệu trên kênh chính thức để tăng thêm sự mong chờ cho người hâm mộ.

Ngoài ra, các cô gái cũng thông báo về lịch trình lưu diễn thế giới sắp tới kéo dài từ tháng 10 đến tháng 6/2023. Có thông tin nhóm sẽ biểu diễn tại Hong Kong vào ngày 13-14/1/2023, khiến họ có khả năng trở thành nhóm nhạc Kpop đầu tiên đến đây kể từ khi đại dịch Covid-19 diễn ra.

BlackPink chuẩn bị quay trở lại sau 2 năm vắng bóng trên sân khấu âm nhạc. Ảnh: Blackpinkofficial.

NewJeans

Theo Thư viện khu vực Barrington, khoảng 100 nhóm nhạc Kpop ra mắt tại Hàn Quốc mỗi năm, nhưng chưa đến 5% trong số đó thực sự tồn tại.

NewJeans, nhóm nhạc nữ ra mắt vào đầu tháng 8 đã chứng tỏ là một trong những nhóm nhạc thành công và nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

Ngay cả trước khi nhóm ra mắt, người hâm mộ Kpop đã kinh ngạc về Min Hee Jin - người đứng đằng sau NewJeans và là Giám đốc thương hiệu của HYBE Corporation. Cô từng phụ trách thương hiệu hình ảnh cho SNSD, EXO và Red Velvet.

Nhóm nhạc tân binh phát hành album đầu tay New Jeans với bốn đĩa đơn - Attention, Hype Boy, Cookie và Hurt. Trong ngày đầu tiên phát hành, nhóm đã bán được hơn 200.000 bản album, lập kỷ lục trong số các nhóm nhạc nữ Kpop về doanh thu ngày đầu tiên, tính trên AllKpop, đánh bại Le Sserafim đã giữ danh hiệu này khi ra mắt vào tháng 5.

NewJeans đã và đang chứng tỏ mình là người thay đổi cuộc chơi trong ngành công nghiệp Kpop. Ảnh: Newjeans_japan.

SNSD

Đã 5 năm kể từ khi nhóm phát hành album Holiday Night vào năm 2017. Vì vậy, có thể hiểu được người hâm mộ đã mong chờ sự trở lại này. Album thứ bảy của nhóm - Forever 1 - phát hành vào ngày 5/8 để kỷ niệm 15 năm thành lập nhóm kể từ khi ra mắt vào năm 2007.

"Chúng tôi đã thảo luận về câu chuyện trở lại kể từ ngày kỷ niệm 14 năm thành lập. Chúng tôi muốn phát hành album dài đúng nghĩa", Sooyoung nói trong một cuộc họp báo.

SNSD - một trong số ít nhóm nhạc nữ thế hệ thứ hai của Kpop - đã tạo ra video âm nhạc Forever 1 với những gì người hâm mộ có thể hy vọng. Trong video âm nhạc, mỗi thành viên đều có cảnh solo tượng trưng cho sự nghiệp độc lập, thành công kể từ khi ra mắt.

Video âm nhạc của nhóm đã vượt qua 25 triệu lượt xem. Nhóm cũng lập kỷ lục khi bán được hơn 100.000 bản album trong ngày đầu tiên phát hành, tính trên AllKpop.

SNSD quay trở lại kể từ khi phát hành album năm 2017. Ảnh: Girlsgeneration.

IVE

IVE đã tiết lộ danh sách ca khúc và các bức ảnh cá nhân cho sự trở lại vào tháng 8 với album thứ ba After Like. So với phong cách trước đây, các cô gái thậm chí còn để lại ấn tượng mạnh mẽ hơn. Lần này, nhóm đi theo hướng táo bạo và tương lai, khi các thành viên mặc trang phục sang trọng với những chi tiết trang trí cầu kỳ.

Người hâm mộ Kpop đang háo hức với album mới của nhóm tân binh, khi lần trở lại gần đây nhất của nhóm, Love Dive, đã ghi điểm trên hai bảng xếp hạng Billboard, bao gồm Billboard Global 200 và Billboard Global Excl, theo Kpop Starz.

Trở lại năm 2021 khi ra mắt, IVE cũng lập kỷ lục là nhóm nhạc nữ giành được chiến thắng trên chương trình âm nhạc nhanh nhất - chỉ trong bảy ngày.

IVE cũng trở lại vào tháng 8. Ảnh: Ivestarship.

TWICE

Phá bỏ "lời nguyền bảy năm" thường thấy trong làng giải trí Hàn Quốc, TWICE trở lại với mini album thứ 11 Between 1 & 2 vào ngày 26/8.

Chỉ mất chín tháng để TWICE trình làng album mới kể từ Formula of Love: O + T = <3, đây được coi là khoảng thời gian khá ngắn so với những lần trở lại của các nhóm nhạc nữ khác.

Bên cạnh đó, TWICE cũng đăng thời gian biểu cho Between 1 & 2 để người hâm mộ dễ theo dõi.