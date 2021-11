Cuộc du ngoạn sắc màu ở biệt thự biển The Tropicana NovaWorld Hồ Tràm

5 gam màu nội thất chủ đạo của The Tropicana - NovaWorld Ho Tram lấy cảm hứng từ ngũ hành Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ, mang lại không gian nghỉ dưỡng độc đáo giữa miền nhiệt đới.

Không chỉ có biển trong xanh, bãi cát trắng mịn cùng khí hậu ấm áp quanh năm, Hồ Tràm còn được biết đến với những tán rừng nguyên sinh bạt ngàn, thảm thực vật trù phú và hệ động vật đa dạng.

Từ lợi thế tự nhiên của nơi này, các nhà thiết kế dự án NovaWorld Ho Tram (Bà Rịa, Vũng Tàu) đã hình thành nên ý tưởng về bộ sưu tập nội thất second home biển cao cấp tại phân kỳ The Tropicana. Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ những đặc tính của miền khí hậu nhiệt đới, theo đúng tên gọi của dự án với các gammàu lấy cảm hứng từngũ hành Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ, mang đến sự gắn kết hài hòa giữa tổ ấm bên trong với thiên nhiên xanh mát bên ngoài. Nhờ vậy, các căn second home tại đây có thể trở thành “thiên đường” cho các gia đình nghỉ dưỡng, tận hưởng và phục hồi sức khỏe.

Lấy cảm hứng từ rừng mưa nhiệt đới Amazon, chủ đề thiết kế Rain Forest sử dụng tông màu xanh của lá và ghi xám của những cánh rừng làm chủ đạo, tượng trưng cho hành Kim. Màu xanh tự nhiên đan xen khắp nơi, từ ngoài vườn đến không gian nội thất bên trong, mang lại cho gia chủ sự khoan khoái dễ chịu như đang ngả lưng thư giãn trong một khu rừng mát lạnh.

Thiết kế ngôi nhà đem đến không gian rộng mở với ánh sáng tự nhiên ngập tràn cùng tầm nhìn hướng ra vùng biển lộng gió. Trong không gian nhẹ nhàng, yên tĩnh, ngả người trên chiếc sofa sau những ngày bận rộn, bao áp lực của cuộc sống thường nhật sẽ tan biến theo tiếng gió thổi vi vu, tiếng sóng rì rào, đó là một cảm giác thư giãn khó tìm được ở nơi đâu.

Tầng 2 của căn villa gồm 2 phòng ngủ rộng thoáng với thiết kế hài hòa, thể hiện nét đặc trưng của rừng mưa nhiệt đới, phù hợp gia đình nhiều thành viên. Cửa sổ phòng ngủ làm bằng kính, kéo dài từ trần đến sàn, cho gia chủ cảm giác như đang lơ lửng trên một ngôi nhà cây, chỉ cần xoay nhẹ người là thấy biển ngay trước mắt. Thiết kế này phù hợp với những gia đình có tính cách phóng khoáng, yêu thích du lịch trải nghiệm và khám phá.

Lấy tông gỗ tự nhiên làm chủ đạo kết hợp màu tường ghi xám tượng trưng cho hành Mộc, chủ đề Jungle House mang đến không gian mộc mạc pha chút hoang dã. Điểm xuyết bằng các vật dụng và họa tiết lấy cảm hứng từ văn hóa thổ dân, Jungle House cho gia chủ cảm giác như đang phiêu lưu trong những câu chuyện của phim Indiana Jones với tinh thần tự do, tự tại. Indiana Jones là series phim Mỹ, kể về cuộc phiêu lưu kỳ thú của một giáo sư khảo cổ học qua nhiều vùng đất huyền bí.

Phòng khách thiết kế theo chủ đề Jungle House để lại ấn tượng bởi bộ sofa thô mộc kết hợp bàn gỗ và thảm caro được tạo từ những mảng da ghép như bộ sưu tập của những người săn bắn, tạo nên không gian ấm cúng thích hợp cho cả gia đình sum họp. Khu vực thư giãn được thiết kế mở rộng để các thành viên có thể tận hưởng những phút giây vui vầy bên nhau.

Tầng 2 của Jungle House gồm hai phòng ngủ lớn, được thiết kế theo phong cách rustic mộc mạc, tự nhiên. Phòng ngủ này chủ yếu sử dụng những vật dụng nội thất có thiết kế đơn giản với màu nâu vân gỗ, tạo sắc thái cân bằng và dịu nhẹ. Nhờ vậy, không gian phòng ngủ trầm lặng nhưng không kém phần hiện đại, mang lại cảm giác vừa như được ở trong những căn nhà trênsa mạc nhưngvẫn có được sự tiện nghi cần thiết.

Các nhà thiết kế của The Tropicana - NovaWorld Ho Tram ví villa chủ đề Greek như ngôi nhà thơ mộng bên bờ biển Địa Trung Hải đầy quyến rũ. Second home này nổi bật với màu sắc tươi mới, pha trộn cân bằng bởi màu của biển và cát, nhấn nhá khéo léo thêm sắc xanh của cây cối.

Phong cách Greek khai thác góc nhìn khác về căn biệt thự trên đá với thiết kế đậm chất eco-architecture (Tạm dịch: Kiến trúc sinh thái), tựa những ngôi nhà trên vách núi của vùng biển Hy Lạp.

Phòng khách và phòng ăn có thiết kế ấn tượng. Những mảng tường trần cong tự nhiên cho gia chủ cảm giác như đang thả mình trong hang đá và nhìn ra biển Địa Trung Hải trong xanh. Những chi tiết vật liệu địa phương tinh tế cũng được đưa vào thiết kế, góp phần tạo nên vẻ đẹp thanh thoát, nhẹ nhàng và thanh lịch cho ngôi nhà.

Không gian sống được tô điểm với những mảng tường mosaic mang không khí biển hiền hòa và mặt bàn được làm từ hàng trăm mảnh vỏ sò ghép lại. Villa thiết kế chủ đề Greek đem đến cho gia chủ sự tươi mới, đánh thức mọi giác quan và khơi dậy nguồn năng lượng tích cực.

Phòng ngủ của Greek có diện tích rộng rãi với giường và vật dụng nội thất trang hoàng theo phong cách bản địa. Trong khi đó, các họa tiết cầu kỳ chạm trổ trên vật dụng nội thất giúp phòng ngủ có dấu ấn riêng, khó trộn lẫn với nơi khác.

Chủ đề Orient sử dụng màu chủ đạo trung tính, nhã nhặn và điểm xuyết bằng những chi tiết hoặc vật dụng nội thất có tông màu nổi bật tượng trưng hành Hỏa như hồng đất và nâu.

Các bức tranh rừng nhiệt đới Nam Á và hình ảnh chim hồng hạc được bố trí hài hòa, mang lại cảm giác bình yên, tĩnh tại. Màu hồng được lồng ghép trong ngôi nhà một cách duyên dáng, tựa như dải lụa của phụ nữ Á Đông, góp phần tôn lên nét đẹp bí ẩn quyến rũ.

Từ phòng khách đến phòng ngủ của Orient đều được kết hợp hài hòa giữa hơi thở Á Đông và ngôn ngữ thiết kế hiện đại. Trong khi phòng khách sử dụng cửa kính lớn thì phòng ngủ bố trí nhiều cửa sổ nhằm tận dụng triệt để ánh sáng tự nhiên. Thiết kế này mang lại sự thông thoáng, thoải mái, giúp gia đình có thể nghỉ ngơi, tận hưởng trọn vẹn bầu không khí trong lành tại Hồ Tràm.

Với tông màu chủ đạo là nâu đất trầm ấm tượng trưng hành Thổ, chủ đề thiết kế Morocco mang hơi thở của những ngôi nhà trên vùng thảo nguyên trù phú ở vùng Bắc Phi với phong cách moroccan đặc trưng. Thiết kế ngôi nhà mở ra không gian sống phóng khoáng, lãng mạn nhưng mộc mạc, gần gũi. Điểm nổi bật của Morocco là những khung cửa vòm sang trọng, nội thất điêu khắc tinh xảo cùng những tấm thảm hoa đầy màu sắc.

Trong phong cách moroccan, phòng khách chính là linh hồn của ngôi nhà, nơi quây quần của các thành viên trong gia đình và hội tụ những vật dụng nội thất đặc sắc. Nổi bật là bộ ghế dài nối liền đặt sát tường, đi kèm những chiếc gối vuông họa tiết độc đáo, đối diện là một chiếc bàn uống trà giữ nguyên bản hình dáng của khối gỗ tự nhiên.

Bằng cách sử dụng nguồn sáng với hình dạng khác nhau, các nhà thiết kế nội thất giúp không gian chủ đề Morocco thêm phần thu hút. Đèn chùm được làm thủ công từ những sợi thừng mộc mạc, khéo léo kết hợpnhững họa tiết đan lát xen kẽ, tạo nên những dải bóng đổ tuyệt đẹp, tô điểm cho không gian ấm cúng, sang trọng của ngôi nhà.

Second home Morocco có 3 phòng ngủ lớn, phù hợp cho các gia đình nhiều thế hệ để nghỉ dưỡng cùng nhau. Màu sắc, chất liệu nội thất trong mỗi phòng ngủ mang đến dấu ấn khác nhau nhưng đều toát lên sự ấm áp, trang nhã. Dù sử dụng tông màu nâu đất kết hợp họa tiết cầu kỳ, phòng ngủ vẫn giữ được cảm giác nhẹ nhàng, thư thái.

Mỗi phong cách nội thất của biệt thự biển The Tropicana mang đến đặc trưng riêng, không chỉ thể hiện dấu ấn cá nhân, mà còn là nơi nghỉ dưỡng hài hoà với thiên nhiên. Nhờ vậy, chủ nhân các căn villa có thể tìm về trạng thái cân bằng, tái tạo năng lượng và chăm sóc sức khoẻ tốt hơn. Dãy biệt thự khu biển của NovaWorld Ho Tram đang dần hoàn thiện nội thất để đón tiếp khách đến tham quan và trải nghiệm.