'Cuộc đời vẫn đẹp sao' bắt đầu gây mệt mỏi cho khán giả

'Nàng tiên cá' - bữa tiệc giải trí thỏa mãn

0 1

Nội dung của "The Little Mermaid" không xê dịch quá nhiều so với nguyên tác. Thế nhưng, Halle Bailey vẫn có thể tỏa sáng nhờ màn trình diễn đầy ấn tượng.