Cuộc đời và sự nghiệp lừng lẫy của ‘007’ Sean Connery

Theo BBC, huyền thoại Sean Connery qua đời tại nhà riêng hôm 31/10, hưởng thọ 90 tuổi. Sean Connery là nam diễn viên đầu tiên thủ vai điệp viên James Bond trong loạt phim 007. Ông có bảy lần hóa thân thành nhân vật từ năm 1962 tới năm 1983 với Dr. No, From Russia with Love, Goldfinger, Thunderball, You Only Live Twice, Diamonds Are Forever và Never Say Never Again. Ảnh: BBC.